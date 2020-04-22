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Covid как искусство: граффити с коронавирусом со всего мира.

08:19. 22 апреля 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Китайский коронавирус изменил не только структуру мировой экономики, но и уличное искусство. Пандемия затронула весь мир, а COVID-19 стал главной темой дня, недели, месяца, да и всего 2020 года. 

Даже Бэнкси пришлось запереться дома — он создал арт-инсталляцию со своими классическими крысами в ванной комнате. Но некоторые художники еще выходят на улицу — и вирус стоит бок о бок с другими представителями поп-культуры: Спанч-бобом, Голлумом и Джоном Ленноном. 

Стрит-арт на тему коронавируса со всего мира — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Moscow medical facility in Kommunarka for suspected COVID-19 patients

A cyclist passes a graffiti depicting the coronavirus in Budapest

Spread of the coronavirus disease (COVID-19) in Tenby

Municipal worker cleans a street in front of a graffiti depicting Brazilian President Bolsonaro adjusting his protective face mask, in Rio de Janeiro

Serigne Boye aka Zeus, a graffiti artist from RBS crew reacts as he stands beside his mural, that he was working on to encourage people to protect themselves amid the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Dakar

Lockdown imposed to slow the rate of the coronavirus disease (COVID-19) contagion in France

A graffiti representing a nurse is pictured on a wall in Gland

Outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) in Milan

A woman wearing a face mask signs her autograph on the legendary graffiti-covered John Lennon Wall in Prague

The spread of the coronavirus disease (COVID-19) in London

Outbreak of coronavirus disease (COVID-19) in Chennai

The spread of the coronavirus disease (COVID-19) in Hamm

The spread of the coronavirus disease (COVID-19) in London

The spread of the coronavirus disease (COVID-19) in London

Spread of coronavirus disease (COVID-19) in Berlin

Источник: https://www.gazeta.ru/culture/photo/covid-19-best-graffiti.shtml

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