Covid как искусство: граффити с коронавирусом со всего мира.

Китайский коронавирус изменил не только структуру мировой экономики, но и уличное искусство. Пандемия затронула весь мир, а COVID-19 стал главной темой дня, недели, месяца, да и всего 2020 года.

Даже Бэнкси пришлось запереться дома — он создал арт-инсталляцию со своими классическими крысами в ванной комнате. Но некоторые художники еще выходят на улицу — и вирус стоит бок о бок с другими представителями поп-культуры: Спанч-бобом, Голлумом и Джоном Ленноном.

Стрит-арт на тему коронавируса со всего мира — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Источник: https://www.gazeta.ru/culture/photo/covid-19-best-graffiti.shtml