Памятник Ольге Николаевне Романовой в Италии.
Его Святейшеству Бенедикту XVI, почетному Папе Римскому
Ваше Святейшество!
Обратиться по беспокоящему многие годы меня и мою семью вопросу побудило то решение, которое Вы приняли 11 февраля текущего года. Нет сомнений в том, что на такой шаг способен только святой, мудрый и очень сильный человек.
В 1976 году в Менаджо (Menaggio) на севере Италии скончалась женщина с очень трагической судьбой, на надгробии которой было написано: "DEM ANDENKEN OLGA NICOLAIEWNA 1895-1976 ALTESTE TOCHTER DES ZAR NICOLAUS II VON RUSSLAND".
Папа Пий XII в своё время принимал посильное участие в судьбе Ольги Николаевны. Стараниями его доверенной Паскалины Ленарт (Pascalina Lehnert) имя её было увековечено в камне.
Долгое время за местом захоронения следила пожилая супружеская пара: бывший гренадёр Сардинии Энеа Даниели (Enea Danieli) и Франческа Даниели-Ногара (Francesca Nogara-Danieli).
Однако, в 1995 году могила была уничтожена за неуплаты ренты, а прах перенесён с коммнунальной части городского кладбища Менаджо в фамильный склеп семьи Аирольди.
В настоящее время, к сожалению, ничто не указывает на то, что в этом месте покоится Великая княжна Ольга Николаевна Романова, первенец Императора Николая II и Императрицы Александры Фёдоровны. Нет никакой надписи, соответствующей такой персоне.
На память потомкам остались лишь снимки ноября 1983 года замечательного русского фотографа Владимира Сычёва, проживающего сейчас в Берлине.
Молю Господа и надеюсь, что царская дочь не остатется без Ваших молитв как и много лет назад...
От всего сердца желаю Вам долгих лет жизни и помощи свыше.
С уважением, Давид Куталия
22/03/2013
Уже всё зачистили и ничего не докажешь