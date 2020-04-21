Памятник Ольге Николаевне Романовой в Италии.

Его Святейшеству Бенедикту XVI, почетному Папе Римскому

Ваше Святейшество!



Обратиться по беспокоящему многие годы меня и мою семью вопросу побудило то решение, которое Вы приняли 11 февраля текущего года. Нет сомнений в том, что на такой шаг способен только святой, мудрый и очень сильный человек.

В 1976 году в Менаджо (Menaggio) на севере Италии скончалась женщина с очень трагической судьбой, на надгробии которой было написано: "DEM ANDENKEN OLGA NICOLAIEWNA 1895-1976 ALTESTE TOCHTER DES ZAR NICOLAUS II VON RUSSLAND".

Папа Пий XII в своё время принимал посильное участие в судьбе Ольги Николаевны. Стараниями его доверенной Паскалины Ленарт (Pascalina Lehnert) имя её было увековечено в камне.

Долгое время за местом захоронения следила пожилая супружеская пара: бывший гренадёр Сардинии Энеа Даниели (Enea Danieli) и Франческа Даниели-Ногара (Francesca Nogara-Danieli).

Однако, в 1995 году могила была уничтожена за неуплаты ренты, а прах перенесён с коммнунальной части городского кладбища Менаджо в фамильный склеп семьи Аирольди.

В настоящее время, к сожалению, ничто не указывает на то, что в этом месте покоится Великая княжна Ольга Николаевна Романова, первенец Императора Николая II и Императрицы Александры Фёдоровны. Нет никакой надписи, соответствующей такой персоне.

На память потомкам остались лишь снимки ноября 1983 года замечательного русского фотографа Владимира Сычёва, проживающего сейчас в Берлине.

Молю Господа и надеюсь, что царская дочь не остатется без Ваших молитв как и много лет назад...

От всего сердца желаю Вам долгих лет жизни и помощи свыше.

С уважением, Давид Куталия



22/03/2013