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Памятник Ольге Николаевне Романовой в Италии.

19:13. 21 апреля 2020 207 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Его Святейшеству Бенедикту XVI, почетному Папе Римскому
Ваше Святейшество!
     

Обратиться по беспокоящему многие годы меня и мою семью вопросу побудило то решение, которое Вы приняли 11 февраля текущего года. Нет сомнений в том, что на такой шаг способен только святой, мудрый и очень сильный человек.
     В 1976 году в Менаджо (Menaggio) на севере Италии скончалась женщина с очень трагической судьбой, на надгробии которой было написано: "DEM ANDENKEN OLGA NICOLAIEWNA 1895-1976 ALTESTE TOCHTER DES ZAR NICOLAUS II VON RUSSLAND".
     Папа Пий XII в своё время принимал посильное участие в судьбе Ольги Николаевны. Стараниями его доверенной Паскалины Ленарт (Pascalina Lehnert) имя её было увековечено в камне.
      Долгое время за местом захоронения следила пожилая супружеская пара: бывший гренадёр Сардинии Энеа Даниели (Enea Danieli) и Франческа Даниели-Ногара (Francesca Nogara-Danieli).
       Однако, в 1995 году могила была уничтожена за неуплаты ренты, а прах перенесён с коммнунальной части городского кладбища Менаджо в фамильный склеп семьи Аирольди.
       В настоящее время, к сожалению, ничто не указывает на то, что в этом месте покоится   Великая княжна Ольга Николаевна Романова, первенец Императора Николая II и Императрицы Александры Фёдоровны. Нет никакой  надписи, соответствующей такой персоне.
       На память потомкам остались лишь снимки ноября 1983 года замечательного русского фотографа Владимира Сычёва, проживающего сейчас в Берлине.
       Молю Господа и надеюсь, что царская дочь не остатется без Ваших молитв как и много лет назад...
      От всего сердца желаю Вам долгих лет жизни и помощи свыше.
       С уважением, Давид Куталия

22/03/2013

 

Sichov ENEA&FRANCESCA DANIELI-1983Sichov Menaggio-01VS-1983Sichov Olga Romanova-VS2

 

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