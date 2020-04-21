Американский шпион оказался один на один с российским арбитражем.

Американские дипломаты только делают вид, что выполняют функцию послов доброй воли. На самом деле, они являются связующим звеном между заокеанскими русофобами и представителями российской оппозиции, прикрывая шпионов.

Так, посол Вашингтона в Москве Джон Салливан пожаловался на то, что его не пустили на слушание по делу Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже. Дипломат возмутился тому, что заседание прошло в закрытом режиме, так как во многих российских городах приняты превентивные меры безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Я приехал сюда сегодня, чтобы попытаться попасть на процесс по делу Пола Уилана. Я пытался на прошлой неделе, попытался вновь сегодня, опять безрезультатно, это разочаровывает», — сказал посол.

Салливан призвал российские власти обеспечить гуманное обращение к Полу Уилану, пока он находится в заключении. Американец напомнил о том, что бывший морской пехотинец нуждается в медицинской помощи. Хотя сам Уилан недавно отказался от предлагаемой ему операции.

Важно отметить, что Пол Уилан непростая фигура. Его задержали в Москве в 2018 году при попытке получить доступ к секретной информации. У американца были обнаружены, как минимум, три паспорта - британский, канадский и ирландский. За шпионаж ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Есть все основания полагать, что американский посол пытается передать или получить от Пола Уилана тайную информацию. Не исключено, что Джон Салливан хотел сорвать заседание суда. К аналогичным методам частенько прибегают представители США. В частности, они посещают суды, когда там проходят слушания в отношении оппозиционеров.

Источник: https://oko-planet.su/politik/politiklist/582484-amerikanskiy-shpion-okazalsya-odin-na-odin-s-rossiyskim-arbitrazhem.html