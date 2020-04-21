Александр Зданович: взятие Берлина стало вершиной боевой работы СМЕРШ
19:40. 21 апреля 2020 162 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Источник: ria.ru
19 апреля исполнилось 77 лет со дня создания советской военной контрразведки СМЕРШ. Как считают специалисты, это была лучшая спецслужба времен Второй мировой войны. СМЕРШ за время своего существования обеспечил успешное проведение всех наступательных операций Красной Армии, блестяще переиграв германскую разведку, обезвредив большое число немецких агентов и диверсантов.
О роли военной контрразведки на последнем этапе Великой Отечественной войны, о том, как СМЕРШ участвовал в наступлении на Берлин и обеспечил спасение множества жизней советских военных, когда и как обнаружили труп Гитлера, в ходе какой спецоперации удалось захватить ценный архив абвера, в интервью РИА Новости рассказал научный сотрудник НИИ военной истории Академии Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал-лейтенант ФСБ в отставке Александр Зданович.
— Александр Александрович, без участия военной контрразведки не обходилась ни одна операция советских войск в годы войны. Конечно, сражение сражению рознь, поэтому какую роль сыграл СМЕРШ в ходе Берлинской операции?
— Прежде всего надо сказать, что та операция была, конечно, кульминацией боевого опыта, который контрразведка СМЕРШ накапливала и совершенствовала с самого начала своего создания в апреле 1943 года.
В ходе боев за Берлин одной из задач, поставленных перед органами СМЕРШ, были поиск и задержание главных нацистских преступников. Но первый большой опыт такой работы наши военные контрразведчики получили в 1943 году, когда Красная армия освобождала южные территории Советского Союза, Ростовскую область и Краснодарский край.
Тогда СМЕРШ обеспечил захват практически основного состава зондеркоманды СС 10-А, которая уничтожила большое число советских людей, и которая тогда впервые применила газовые установки, душегубки. По этой зондеркоманде была в свое время получена информация, и наши контрразведчики заранее знали, кого надо задерживать. И самый первый процесс над нацистскими преступниками состоялся летом того же 1943 года в Краснодаре.
Далее, в 1944 году, когда наша армия вступала в Европу, у оперативных групп СМЕРШа, которые шли вперед с войсками, стояли задачи захвата конкретных лиц и документов на иностранных территориях, в том числе в столицах стран, оккупированных нацистами.
— До сих пор доводится слышать такие утверждения, что сотрудники СМЕРШа якобы только и делали, что отсиживались за спинами наступающих частей.
— Это полная неправда. Надо подчеркнуть, что опергруппы шли рука об руку с колоннами наступающих войск. Не сзади, не дожидаясь взятия того или иного населенного пункта, а вместе с солдатами и офицерами Красной армии. И сражались, и гибли так же, как и военнослужащие.
Продолжая рассказ о Берлинской операции, скажу, что создание оперативных групп на разных уровнях, от дивизий до фронтов, наделение их необходимой информацией по конкретным людям и объектам, и придача опергрупп наступающим войскам, — все это очень здорово пригодилось на последнем этапе войны.
— Но ведь при этом не снималась такая едва ли не основная задача СМЕРШа, как борьба с германскими агентами и диверсантами в тылу Красной армии?
— Безусловно. Но иной раз говорят: «А в чем заключался вклад военной контрразведки, кроме задержания немецких агентов?» Так вот здесь надо особо подчеркнуть, что у органов СМЕРШ существовала ещё одна очень большая, важнейшая задача — выявлять недостатки в планировании и подготовке боевых операций для того, чтобы в ходе сражений сохранить как можно больше жизней наших солдат и офицеров. В апреле 1945-го все понимали, что война закончится буквально на днях. И в такое время бездумно терять людей в результате недоработок командиров — это было преступно.
Поэтому оперативному составу была поставлена задача не просто вскрывать все огрехи, которые могли бы повлиять на боевые действия войск, но и добиваться их немедленного исправления. Результаты той работы военной контрразведки просто неоценимы.
В архивах сейчас находится множество тех спецсообщений контрразведки военному руководству — от командиров дивизий до военных советов армий. Они не содержат никакой секретной информации об агентурной работе, и потому их можно постепенно раскрывать. И когда, я надеюсь, эти документы будут рассекречены, то многие, уверен, просто ахнут от того, сколько недостатков было вскрыто и устранено благодаря кропотливой работе военной контрразведки. И тогда можно будет примерно представить, какое множество жизней солдат и офицеров удалось сохранить.
— Есть ещё один периодически всплывающий миф о том, что советские солдаты, вступив на территорию Германии, чуть ли не повально занялись мародерством и издевательством над местными жителями.
— Этот грязный миф запустили деятели либерального толка ещё в начале 1990-х годов. Но жесткое вскрытие фактов мародерства и насилия над местным населением тоже входило в задачи опергрупп СМЕРШа.
Главное, что провозглашалось в приказах Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина — то, что Красная армия пришла в Германию не как завоеватель, а как освободитель, и поэтому надо вести себя соответствующим образом. Но в семье не без урода. Война — она и есть война, к тому же существует такое понятие, как «эксцесс исполнителя». Да, были отдельные факты, но лиц, виновных в этих преступлениях, строжайше наказывали вплоть до расстрела перед строем. Никакого попустительства никому не давали.
И я должен однозначно сказать, опираясь на документы о Берлинской операции — никакого массового мародерства и издевательства над местным населением не было.
— А в чем заключали особенности работы военных контрразведчиков конкретно по Берлину?
— Германская столица была заранее разбита на 20 районов. Также было выделено два безномерных района — Моабит и Фриденау, потому что они тоже представляли большой интерес для военной контрразведки с точки зрения получения оперативной информации. Несколько опергрупп действовали и по пригородам Берлина.
По периметру Берлина на всех отходящих путях были выставлены заградительные подразделения, в состав которых входили и оперативные работники контрразведки. Перекрыли все возможные пути бегства из столицы Третьего рейха кого бы то ни было. Поэтому там задержали большое количество людей. Наиболее важные персоны были отправлены в Москву.
Перед оперативными группами, как я уже отмечал, стояла первая и главная задача по розыску и аресту руководителей немецко-фашистского правительства и всех преступников, подлежащих задержанию, а также розыск и захват всех архивов, прежде всего архивов абвера, гестапо, службы безопасности — СД, партийных и государственных архивов, в том числе архивов научно-технической информации. Ведь в конце войны немцы испытывали ряд перспективных систем вооружений, таких, например, как «Фау-2».
Поскольку СМЕРШем была накоплена очень серьезная информация о местах расположения государственных, разведывательных, полицейских органов и так далее, в каждой оперативной группе имелось карта с нанесенными на ней объектами, по которым группа должна была тщательно работать. У каждой группы имелись разыскные списки, к ним также прикреплялись опознаватели из числа местных жителей.
Кроме того, было известно, что в Берлине находились и изменники Родины, бывшие наши военнослужащие, которые перешли на сторону врага и служили в Русской освободительной армии Власова, в частях СС, во вспомогательных частях и так далее. Предполагалось, что если эти люди в конце войны оставались в самом сердце Германии, то у них на это были основания. Они все подлежали задержанию.
Исключения, конечно, делались для советских граждан, которые в годы войны были насильственно угнаны в Германию на работы. Но их тоже необходимо было профильтровать, потому что среди них немцы пытались вербовать агентуру.
Наконец, у СМЕРШа имелась информация, что в Берлине могли находиться представители союзных стран — США, Англии, Франции. Эти люди также подлежали выделению и передаче союзникам. Причем никаких мер, кроме установления личности, к ним не применялось.
Оперативные работники находились и в рядах подразделений Красной армии, бравших конкретные здания в Берлине. Контрразведчики ориентировали бойцов, как и что делать, на что обращать внимание.
— Выяснение судьбы и захват лидеров Третьего рейха во главе с Гитлером — это особая тема.
— Да. Причем, как вспоминал в своих мемуарах наш легендарный военный контрразведчик Леонид Георгиевич Иванов, бывший тогда офицером СМЕРШа 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, среди опергрупп даже развернулось своего рода соревнование по розыску и поимке нацистских бонз.
Первая информация о том, что Гитлер оставался в своем бункере до 28 апреля, поступила к контрразведчикам в ходе боев за Рейхстаг. 2 мая наши войска заняли рейхсканцелярию и в тот же день вечером сотрудники СМЕРШа обнаружили недалеко от бункера и рядом с ним трупы членов семьи рейхсминистра пропаганды Геббельса.
Далее, рано утром 3 мая начальник Управления контрразведки СМЕРШ 1-го Белорусского фронта Александр Вадис доложил наркому внутренних дел Лаврентию Берии о результатах розыска главарей нацистов и крупных чиновников Третьего рейха. В частности, захваченный президент Союза германских моряков в Берлине Гинцман сообщил, что Гитлер и Геббельс покончили жизнь самоубийством, и что их трупы сожжены. Вечером того же дня командующий войсками 1-го Белорусского фронта маршал Георгий Жуков и член Военного совета фронта генерал-лейтенант Константин Телегин доложили в Москву Сталину результаты тех разыскных мероприятий военных контрразведчиков.
Но лишь 5 мая солдаты взвода отдела СМЕРШ 9-го стрелкового корпуса в одной из воронок от взрыва бомбы во дворе рейхсканцелярии нашли трупы Гитлера и его жены Евы Браун. Контрразведчики этого стрелкового корпуса затем взяли под охрану эти останки, а также трупы членов семьи Геббельса и начальника Генерального штаба германских сухопутных войск Кребса.
Параллельно продолжались поиски новых свидетелей и документов, необходимых для опознания и идентификации останков. В распоряжение контрразведчиков была выделена группа военных медиков, которая выполнила всю необходимую работу по идентификации останков Гитлера, и оформила результаты соответствующими актами.
— Прошло 75 лет, а до сих пор некоторые люди, выдающие себя за историков, пытаются доказать, что Гитлер весной 1945 года смог сбежать из осажденного Берлина и укрылся в Южной Америке. Попадаются и ещё более экзотические утверждения, что фюрер нашел пристанище в Антарктиде.
— Это полная чушь. Я могу ещё раз однозначно подтвердить — было точно доказано, что найден обгоревший труп именно Гитлера.
— А можете ли вы привести какой-либо пример по части добычи СМЕРШем важных документов нацистов?
— Да. Большим успехом стал, например, захват архива абвера — германской военной разведки. Здесь особо отличились сотрудники отдела СМЕРШ 47-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта.
На окраине Берлина в районе Целендорф располагалось одно из центральных учреждений абвера, замаскированное под сельскохозяйственный институт. И для захвата личного состава и документов этого центра было решено осуществить десантную операцию, чтобы исключить возможность эвакуации абверовцев на запад Германии.
Для проведения операции командующий 8-й гвардейской армией Василий Чуйков выделил танковую роту и мотострелковый батальон, а непосредственно для руководства операцией была создана специальная опергруппа из числа сотрудников СМЕРШа.
При огневой поддержке частей нашей армии десантники прорвали немецкую линию обороны и, преодолев свыше десятка километров, с ходу взяли сельскохозяйственный институт. Причем сделали практически без сопротивления — там была только охрана, для которой появление десанта стало полной неожиданностью. А сотрудники абверовского центра вообще спали в ожидании эвакуации. Тогда в плен было взято свыше сотни абверовцев, причем среди них были и русские.
Но в течение дня десанту пришлось отбивать яростные атаки немцев, которые пытались освободить разведцентр. Так получилось, что 47-я дивизия не смогла сразу прорваться к десантникам. А гитлеровцы открыли по территории абверовского центра артиллерийский и минометный огонь, чтобы уничтожить грузовики с документами. И целые сутки круговую оборону держали все — бойцы и командиры, мотострелки, танкисты, и вместе с ними оперативники СМЕРШа. Все они героически отбили атаки немцев. На следующее утро наши войска прорвались и разблокировали десант. В результате добытые чрезвычайно ценные документы удалось сохранить.
А в целом в ходе Берлинской операции было захвачено большое число документов, которые были использованы на Нюрнбергском процессе над главарями нацистов.
— Александр Александрович, а как армейское командование оценивало работу военной контрразведки?
— Я в своих исследованиях пользуюсь, без преувеличения, беспрецедентной объединенной базой данных министерства обороны «Память народа». Честь и хвала тем, кто её создал, это поистине бесценный труд. В этой базе можно найти множество наградных листов сотрудников Особых отделов, сотрудников СМЕРШа, которые участвовали в тех или иных операциях.
Эти наградные листы утверждались военными советами армий и фронтов. И это говорит о том, что армейское командование очень высоко оценивало вклад сотрудников и руководителей военной контрразведки СМЕРШ в победы Красной армии.
По Берлинской операции есть и отдельные приказы, сформированные по принципу принадлежности к спецслужбе — а именно, приказы о награждении офицеров и руководителей органов СМЕРШ.
И если кто-то в будущем захочет создать обобщенную картину вклада военной контрразведки в Победу, то надо будет взять и эти приказы, и те спецсообщения о подготовке боевых операций, о которых я говорил выше. Это сделает более полной историю Великой Отечественной войны.
Обложка: Фото © РИА Новости / Е.Егоров
Источник: https://nstarikov.ru/aleksandr-zdanovich-vzjatie-berlina-stalo-vershinoj-boevoj-raboty-smersh-114910