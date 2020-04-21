Александр Зданович: взятие Берлина стало вершиной боевой работы СМЕРШ

Далее, в 1944 году, когда наша армия вступала в Европу, у оперативных групп СМЕРШа, которые шли вперед с войсками, стояли задачи захвата конкретных лиц и документов на иностранных территориях, в том числе в столицах стран, оккупированных нацистами.

— До сих пор доводится слышать такие утверждения, что сотрудники СМЕРШа якобы только и делали, что отсиживались за спинами наступающих частей.

— Это полная неправда. Надо подчеркнуть, что опергруппы шли рука об руку с колоннами наступающих войск. Не сзади, не дожидаясь взятия того или иного населенного пункта, а вместе с солдатами и офицерами Красной армии. И сражались, и гибли так же, как и военнослужащие.

Продолжая рассказ о Берлинской операции, скажу, что создание оперативных групп на разных уровнях, от дивизий до фронтов, наделение их необходимой информацией по конкретным людям и объектам, и придача опергрупп наступающим войскам, — все это очень здорово пригодилось на последнем этапе войны.

— Но ведь при этом не снималась такая едва ли не основная задача СМЕРШа, как борьба с германскими агентами и диверсантами в тылу Красной армии?

— Безусловно. Но иной раз говорят: «А в чем заключался вклад военной контрразведки, кроме задержания немецких агентов?» Так вот здесь надо особо подчеркнуть, что у органов СМЕРШ существовала ещё одна очень большая, важнейшая задача — выявлять недостатки в планировании и подготовке боевых операций для того, чтобы в ходе сражений сохранить как можно больше жизней наших солдат и офицеров. В апреле 1945-го все понимали, что война закончится буквально на днях. И в такое время бездумно терять людей в результате недоработок командиров — это было преступно.