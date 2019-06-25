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СМЕРШ. Главный козырь Сталина. Евгений Спицын и Александр Зданович

17:38. 25 июня 2019 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:

Учёный о своей книге

В студии МПГУ в гостях у историка Евгения Спицына генерал-лейтенант запаса ФСБ России, доктор исторических наук, профессор Александр Зданович представляет свою новую книгу, основанную на архивных документах. Какие открытия в истории СМЕРШ удалось сделать автору? Зачем Сталин разделил органы безопасности? В каком состоянии военные контрразведчики начали войну? Как они обеспечивали политическую стабильность в войсках? Почему мы сегодня забыли имена людей, которые сломали хребет фашистской, японской, венгерской и финской разведке? Кому выгодно обвинять контрразведчиков в репрессиях и нарушении закона? Как военная разведка стала «фигурой умолчания»?

Как функционировали органы государственной безопасности? Какими были их место и роль в общей системе управления страной? Расскажут книги:

СМЕРШ. Главный козырь Сталина, Зданович Александр Александрович

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

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МПГУ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/smersh-glavnyy-kozyr-stalina-evgeniy-spitsyn-i-aleksandr-zdanovich

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