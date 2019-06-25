СМЕРШ. Главный козырь Сталина. Евгений Спицын и Александр Зданович

Концептуал СМИ Учёный о своей книге

В студии МПГУ в гостях у историка Евгения Спицына генерал-лейтенант запаса ФСБ России, доктор исторических наук, профессор Александр Зданович представляет свою новую книгу, основанную на архивных документах. Какие открытия в истории СМЕРШ удалось сделать автору? Зачем Сталин разделил органы безопасности? В каком состоянии военные контрразведчики начали войну? Как они обеспечивали политическую стабильность в войсках? Почему мы сегодня забыли имена людей, которые сломали хребет фашистской, японской, венгерской и финской разведке? Кому выгодно обвинять контрразведчиков в репрессиях и нарушении закона? Как военная разведка стала «фигурой умолчания»?



Как функционировали органы государственной безопасности? Какими были их место и роль в общей системе управления страной? Расскажут книги:



СМЕРШ. Главный козырь Сталина, Зданович Александр Александрович

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

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