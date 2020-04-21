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5G накрывает планету. Для кого сплетены сверхбыстрые интернет-сети

19:40. 21 апреля 2020 238 просмотров 7 коммент. Опубликовал:

Фильм канала День раскрывает особенности функционирования сетей 5G. Кто стоит за их феноменально быстрым и слаженным распространением по всему миру. Кому эта технология нужнее всего и зачем она обычным людям. Что показали недавние открытия учёных.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JU4lRqMroGo

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