5G накрывает планету. Для кого сплетены сверхбыстрые интернет-сети
Фильм канала День раскрывает особенности функционирования сетей 5G. Кто стоит за их феноменально быстрым и слаженным распространением по всему миру. Кому эта технология нужнее всего и зачем она обычным людям. Что показали недавние открытия учёных.
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Что будем делать с пчёлами ?
Беда,однако,уничтожаем природу. Не помню кто сказал:”После исчезновения пчел у людей есть еще 6 лет для существования”. А потом все,-кирдык. Вроде Дарвин так выразился. Не знаю,сейчас и времена другие,”монсанто” своим ГМО всех накормит),Дарвин жил немного ранее…)
А где-то эти вышки 5G народ сносит вообще(вроде в Англии),считают что они виноваты в пандемии. Где до этого экспериментально делали 5G, там какой-то ядреный вирус появлялся. Факты,однако…)
5G в России не пойдет на опасных частотах.
Данный диапазон зарезервирован МО РФ и не используется для гражданских целей.
Так что панику – отставить.
А в Китае тоже “на опасных частотах” ?
Что именно?
5G
Понятия не имею.
Зарезервирован – не значит используется (предвосхищая вопрос о диапазоне 5G в России).
У России и Китая есть нечто более интересное.