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Горбачёв: Товарищи, у нашего общества нет разумной альтернативы социалистической перестройке

13:47. 20 апреля 2020 77 просмотров 3 коммент. Опубликовал:
Интересно, о каком обществе говорил Горбачёв ровно 30 лет назад? История показала, что речь не шла об обществе, состоявшем из подавляющего большинства жителей СССР.


Горбачев. Слово о Ленине. Время. Эфир 20.04.1990



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4982367.html

Метки: власть, Горбачёв, Ленин, народ, общество, партия, перестройка, социализм, ссср

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 29620 25794
    Вячеслав 20 апреля 2020 в 14:12

    Он ещё тогда не понимал, что говорил, а сейчас – тем более… Вот как писал о Горбачёве канадский писатель, политолог, хороший знаток России и Российской истории Доменик Рикарди:

    “Горби” — но это уже не человек, а стихийное бедствие. Совершенно закономерно и справедливо, что почти все русские ненавидят его всей душой, а почти все янки — всей душой любят: таких ценных коллаборантов и агентов влияния у Запада ещё никогда не было. Если когда-нибудь будет составлен рейтинг самых известных предателей всех времён и народов, то он несомненно займёт в нём почётное второе место: сразу после Иуды. Между тем, как лидер и как политик он просто жалок. Однажды я смотрел по телевизору какое-то его выступление в американском уни-верситете и, клянусь, ничего не понял! Вообще ничего! Его речи не то что бы глупы или неинформативны — они феноменально бессмысленны! Какая дьявольская сила занесла это ничтожество на российский Олимп — одному Богу известно!”
    Просто ВСЕХ шокировал его словооборот… Один только его Айзебарджан чего стоил… Или нАчать…

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  • 4355 3607
    Женечка 20 апреля 2020 в 14:46

    Не помню, чтоб до Горбачева на сайте ЯП печатали родноверов, альтернативщиков, эзотериков, демократов и либералов. Точнее, не помню сайт ЯП в интернете до Горбачева. А ещё точнее-не помню интернета как такового и не помню
    самих родноверов, альтернативщиков, эзотериков, демократов и либералов во времена Горбачева. А после него все вышеперечисленное помню… Может не стоит пинать махатму Горби лицам, которые пожинают плоды его деятельности?

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