Горбачёв: Товарищи, у нашего общества нет разумной альтернативы социалистической перестройке
13:47. 20 апреля 2020 77 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Интересно, о каком обществе говорил Горбачёв ровно 30 лет назад? История показала, что речь не шла об обществе, состоявшем из подавляющего большинства жителей СССР.
Горбачев. Слово о Ленине. Время. Эфир 20.04.1990
Горбачев. Слово о Ленине. Время. Эфир 20.04.1990
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Он ещё тогда не понимал, что говорил, а сейчас – тем более… Вот как писал о Горбачёве канадский писатель, политолог, хороший знаток России и Российской истории Доменик Рикарди:
“Горби” — но это уже не человек, а стихийное бедствие. Совершенно закономерно и справедливо, что почти все русские ненавидят его всей душой, а почти все янки — всей душой любят: таких ценных коллаборантов и агентов влияния у Запада ещё никогда не было. Если когда-нибудь будет составлен рейтинг самых известных предателей всех времён и народов, то он несомненно займёт в нём почётное второе место: сразу после Иуды. Между тем, как лидер и как политик он просто жалок. Однажды я смотрел по телевизору какое-то его выступление в американском уни-верситете и, клянусь, ничего не понял! Вообще ничего! Его речи не то что бы глупы или неинформативны — они феноменально бессмысленны! Какая дьявольская сила занесла это ничтожество на российский Олимп — одному Богу известно!”
Просто ВСЕХ шокировал его словооборот… Один только его Айзебарджан чего стоил… Или нАчать…
Смею добавить,проэкт горбачёв…
Для развала… И медаль ему дали…
Скоты ппожажному…
Русь продал!
Нижний астрал ему путь..
Порм…….
Не помню, чтоб до Горбачева на сайте ЯП печатали родноверов, альтернативщиков, эзотериков, демократов и либералов. Точнее, не помню сайт ЯП в интернете до Горбачева. А ещё точнее-не помню интернета как такового и не помню
самих родноверов, альтернативщиков, эзотериков, демократов и либералов во времена Горбачева. А после него все вышеперечисленное помню… Может не стоит пинать махатму Горби лицам, которые пожинают плоды его деятельности?