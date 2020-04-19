Протоиерей Дмитрий Руднев: «Христос Воскресе! Эти два короткие слова навсегда изменили мир»

Об особенностях праздника Пасхи, которые принес этого год, и о вечном великом смысле Воскресения Христова «КН» рассказал руководитель отдела по делам молодежи Екатеринодарской епархии, настоятель краснодарского храма святого Николая Чудотворца протоиерей Дмитрий Руднев.

Дмитрий Руднев, настоятель краснодарского храма святого Николая Чудотворца протоиерей. Фото: vk.com

Рай стал доступен

– Отец Дмитрий, почему праздник называется Пасхой?

– Хочу начать наш с вами диалог торжествующими и жизнеутверждающими словами, которые дарят надежду и радость:

Христос Воскресе! Воистину Христос Воскресе.

Эти два короткие, но объемлющие всю вселенную слова навсегда изменили мир. Сегодня нет такого места на земле, где бы на разных языках не звучали слова Христовой Пасхи. И я очень рад, что и для нас с вами сегодня звучат эти слова.

А ведь совсем недавно многие, переживая ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, искренне задавались вопросом: «Будет ли Пасха в этом году? А если будет, то как она будет совершаться?»

Для некоторых людей праздник Пасхи связан только лишь с праздничным пасхальным крестным ходом и освящением куличей. Но когда мы вдумываемся в самую суть события Светлого Христова Воскресения, то видим другой, более глубокий и важный смысл.

Уже сам перевод слова «пасха» с еврейского языка означает «проходить мимо», «избавление» – то есть избавление от какой-то беды или зла. В ветхозаветные времена евреи праздновали Пасху в память избавления их от египетского рабства и перехода в землю обетованную – обещанную Богом землю. Исход евреев в землю обетованную стал прообразом будущего Рая, которого не существовало до Воскрешения Христа, который через крестные страдания и смерть восстановил разорванную связь человечества с Богом и Царство Небесное. Мы тоже видим избавление, но не от рабства земного, а от рабства смерти. Рай стал доступен каждому человеку. А если так, то Пасха для всех уже свершилась. Каждый год, празднуя торжественно этот день, мы вновь переживаем радость этого Великого события.

– Почему Пасха считается самым великим праздником?

– Да, действительно, в церковных песнопениях Пасха называется праздником праздников и торжеством из торжеств. Главное событие в богослужебном календаре и в жизни христианина – это Пасха. Воскресение Христово наполнило жизнь человека надеждой и смыслом. Дает твердую уверенность в том, что человек обладает бессмертной душой и за гранью смерти, для человека не наступает вечное небытие.

Воскресение Христово открыло человеку возможность унаследовать жизнь вечную, Царство Небесное, которое основал Христос Бог. А значит, всякий верующий в Него, находящийся в Церкви и исполняющий Его заповеди, будет с ним и в Его Царстве. Как-то по-другому, иначе, в этом контексте раскрывается жизнь человека. Все твои чувства, любовь, вера, память о родных и близких не пропитаны запахом тления, который наступит со смертью, нет! Человек призван к вечности. Именно поэтому жизнь всякого христианина наполнена характером Пасхальной радости и торжества. Потому и праздник самый главный и Великий.



– Сохранилось ли для современного человека такое же значение этого праздника, как и в древности, или изменилось?

– Центральным событием этого праздника является Воскресение Христово, победа Христа над смертью, основание Новозаветной церкви, основание веры в бессмертие души, надежды на Спасение. Ничего не изменилось спустя 2000 лет. Святые апостолы, ученики Христовы, делом всей своей жизни считали распространение Евангелия (Благой вести о Воскресшем Спасителе). Сейчас это дело продолжает Святая церковь. В чем-то изменились обрядность, традиции празднования, но суть и центр праздника тот же – Христос Воскресший!

Научишься любить – победишь смерть

– О чем библейские события, связанные с Воскресением Христа, должны сказать современному человеку? Чему научить его?

– Это очень серьезный вопрос. Не хватит ни одного печатного издания, которое бы могло вместить в себя ответ на него. Поэтому я скажу об одном, но самом главном. О том, что пронизывает Евангелие от начало и до конца красной нитью. О любви.

Господь дает нам заповедь в Библии: «Возлюби Бога всем умом, всем помышлением и ближнего своего, как самого себя». Так вот, полнота Божественной любви теперь ни в текстах, ни в словах, но в событиях.

На Пасху люди должны радоваться! Искренне. Как радуется ребенок, открывая глаза новому дню, родителям… Поздравлять друг друга. Насладиться главным – молитвой. Ну, и, конечно, совершать добрые дела, дела милосердия и помощи ближним.

Цена нашего бессмертия, цена нашей надежды и нашей жизни – крестная смерть Спасителя и Его Воскресение. Все это невозможно сделать без любви. Евангелие нам говорит, что «Бог есть любовь». Так вот, Воскресение Христово – это победа Любви. А значит, Любовь жертвенная, которая принимает смерть за кого-либо, становится бессмертной. Слышите: научишься любить – победишь смерть. Поэтому я отвечу на этот вопрос так. Мы должны научиться в событиях Пасхи любви от примера Спасителя. Любви к Богу – как ответ на Его любовь к нам, и любовь к ближним, без всяких условий.

– Что обязательно должен сделать каждый человек на Пасху?

– Радоваться! Искренне. Как радуется ребенок, открывая глаза новому дню, родителям… Поздравлять друг друга. Насладиться главным – молитвой. Ну, и, конечно, совершать добрые дела, дела милосердия и помощи ближним.

– Есть ли какая-то особая молитва, которую надо читать именно в этот день?

– Есть. Это тропарь Пасхи. «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». В переводе на русский это звучит так: «Христос Воскрес из мертвых, победил своею смертию смерть и мертвым жизнь даровал».

Что значат куличи и яйца

– Почему по традиции освящают именно куличи, пасхи и яйца?

– Освящение пасхальных яств – это древняя церковная традиция. Дело в том, что первые христианские общины собирались в дни особых праздников вокруг общения с Богом (что есть молитва) и друг с другом. Центральным богослужением в суточном круге является Божественная литургия. Дословный перевод слова «литургия» означает «общее дело». Так вот, вокруг «общего дела» собирались первые христиане, чтобы совершить молитву, богослужение, а потом иметь возможность пообщаться друг с другом за общественной трапезой. В христианской традиции праздничная трапеза называется продолжением литургии. Вот куличи и являются образом тех приношений, которые употреблялись во время праздничных пасхальных трапез. Сегодня сложно представить пасхальную трапезу без кулича.

Что касается крашеных яиц, то по этому поводу существует древняя история. Я бы хотел, если это возможно, попросить редакцию. Первые три читателя, которые пришлют историю, положившую начало красить яйца перед Пасхой, получат от меня пасхальные подарки.

– Конечно, отец Дмитрий. Ждем от читателей ответ на ваш вопрос на адрес электронной почты redactor@kubnews.ru.

– Есть ещё один вопрос, который волнует людей: надо или идти на Пасху на кладбище?

– На Пасху – нет! В период первой пасхальной недели нет никакого упоминания о смерти. Церковь в своих молитвах и песнопениях провозглашает имя Воскресшего Христа как победителя смерти. Именно поэтому на этой неделе не совершаются заупокойные поминовения до особенного дня, до Радоницы. В девятый день после Пасхи совершается первое поминальное заупокойное богослужение по пасхальному чину. Чинопоследование богослужения на Радоницу совершенно не похоже ни на одну заупокойную службу. Оно содержит в себе слова победы жизни над смертью: «Адам воздвиг от тли и упразднив смерть: Пасха нетления, мира спасение». Это о той победе, которую ждали ветхозаветные праведники, чего ждут наши умершие сродники, того Царства, которое основал Воскресением Христос.

Чтобы свет и радость Пасхи Христовой сохранились в нашей жизни как можно дольше, необходимо верить. Верить Богу искренне, твердо и действенно.

Всех призываю в этот день совершать молитвы об усопших родных, близких, знаемых, всех православных христиан.

– Что надо сделать, чтобы и после Пасхи в душе как можно дольше сохранился свет этого праздника?

– Я сказал о том, что праздник Пасхи неразрывно связан с нашей надеждой на Господа Бога. Сказал и том, что всем нам надлежит научиться той Божественной, безусловной, беспричинной, жертвенной любви, которую Господь явил нам своей жизнью, смертью и Воскресением. А чтобы свет и радость Пасхи Христовой сохранились в нашей жизни как можно дольше, необходимо верить. Верить Богу искренне, твердо и действенно. Эти три добродетели – вера, надежда и любовь – являются основанием мирной жизни человека. Они помогут нам преодолеть всякую скорбь и печаль, всякие трудности и настроения, помогут обрести мир и радость в жизни.

Пусть Господь хранит вас, мои дорогие, в эти светлые пасхальные дни. Будьте здравы и Богом хранимы. Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос!

Обложка: Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: https://nstarikov.ru/protoierej-dmitrij-rudnev-hristos-voskrese-jeti-dva-korotkie-slova-navsegda-izmenili-mir-114860