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Прибалтийский мир: мужчину посадили за «преуменьшение преступлений СССР»

07:03. 18 апреля 2020 89 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Прибалтийский мир: мужчину посадили за «преуменьшение преступлений СССР» | Русская весна

О свободе слова в Прибалтике не идет и речи. Все, что противоречит кощунственным попыткам властей переврать историю, жестко наказывается. Дело доходит до полнейшего абсурда. Людей, которые не согласны с провластным мнением, судят.

Так, в Литве мужчину признали виновным за то, что он написал статью, в которой не согласился с тем, что Советский союз оккупировал прибалтийские страны.

Его обвинили в преуменьшении «преступлений СССР» и в очернении Литовской Республики. Он якобы переврал исторические факты и оправдал действия советских военных.

Власти страны считают, что СССР совершил против Литвы «тяжкие преступления». Разумеется, ничего подобного не было. Современные российские власти неоднократно говорили, что оккупации Прибалтики не было. Все было сделано согласно нормам международного права тех лет.

Присоединение Прибалтики к СССР произошло на основе договора, с согласия властей балтийских стран того времени. Уже не говоря о наличии национальных органов власти, сохранивших свои полномочия. Ну и в составе союза Литва, Латвия и Эстония процветали — там создавались заводы и предприятия, которые улучшали экономические показатели республик.

Туда ездили со всей России за покупками и на отдых. Сейчас в Прибалтике о таком остается только мечтать, ибо страны находятся в кризисе уже много лет, и света в конце этого кризисного тоннеля пока не видно.

Местные жители страдают от нищеты, но властям наплевать, ведь главная их цель — не национальная политика, а поддакивание западным политикам. Граждане жалуются на проведение регулярных учений НАТО и поведение иностранных военных, но их никто не слушает.

С каждым годом страны покидает все больше людей. Они ищут лучшей жизни в европейских странах, ведь на родине нет ни работы, ни понимания. Оно и неудивительно, учитывая, что теперь в странах Балтии можно получить срок за любое слово, которое не понравится властям.

Так и произошло с жителем Литвы, которого приговорили к 10 месяцам заключения и 40 часам общественных работ, так как посчитали, что его статья очернила историю Литвы, притом намеренно и со злым умыслом. Зато нацистов и их прибалтийских приспешников теперь в Прибалтике считают героями.

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Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1587057965

Метки: Новости

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