Главная » Видео, История, Мировоззрение

Настоящая игра престолов: Ленин против кайзера

18:44. 18 апреля 2020 115 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PaSXMsSwUUs

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сбои в Матрице: два Наполеона с разницей в 50 лет
... 11 лет - наследником шведского престола становится ( 1810 ) Бернадот... Конгресса - подковёрная борьба против интересов России , победившей ...-Иванов ( 1859 ) . Настоящая фамилия композитора ( Иванов )...Активную роль в Революции играл Владимир Ленин , за пять ...
Бэкграунд, выпуск-250 за 24 марта 2012
.... Государственные предприятия продолжают играть доминирующую роль — на...гранты и ведущей настоящую войну против истинной культуры и...не очень цитировать слова Ленина о русской интеллигенции....одним из учителей наследника престола, будущего императора Александра ...
Новости Украины и Новороссии 24 мая 2019
...вспоминают популярного героя сериала «Игра престолов» Давоса Сиворта, который...стать когда-нибудь по-настоящему золотым.Итак, причины...установили на месте памятника Ленину скульптуру Чиполлино – ...все против него настроены? — Не против… Может они будут против,...
Примирение между „белыми” и „красными” отменяется – белоэмигранты против-с
...осознавать, что никакой по-настоящему цельной русской эмиграции не ...исполнить их рекомендации – это Ленин и Сталин. Если от ...ошметки романовской семьи позовите на престол – это вам не ..., голубая кровь не обнаруживается. Играть в сословия, конечно, никто...
Волшебные свитки Иванов-дураков
...рывка страны вперёд. Сам Ульянов-Ленин был когда-то глубоко впечатлён... кино. Поразительно, но параллельно с настоящим взрывом литературной фантастики у русских... и русский сверхчеловек — против нежити и архаики "Игры престолов".М. Калашников***Источник.НАВЕРХ...
Участники костюмированного придворного бала-маскарада в Зимнем дворце. Санкт-Петербург. Российская империя. 1903 год. (в дальнейшем пригодилось ...)
...источником. До настоящего времени этот ...отречения Моего от Престола Российского» власть...еврейскому правительству Ротшильда - Ленину, Троцкому, Сталину ... кинжала. Кукловоды играют в куклы. ..."советские" евреи Ротшильдов против "системной подконтрольной оппозиции...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)