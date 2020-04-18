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Кто не знает прошлого — не имеет будущего

15:25. 18 апреля 2020 124 просмотра 4 коммент. Опубликовал:

История – это не прошлое. История – это будущее. Это прекрасно знают те, кто борется за доминирование на планете. Отсюда и желание переписать историю, фальсифицировать ее. Кто и зачем этим занимается, я описал в книге «Власть».
Вот почему честная и объективная история страны есть залог её успешного развития.
Вот почему подлецы и предатели должны быть названы в учебниках истории подлецами и предателями, а не «принесшими свободу».
Вот почему разрушители и террористы должны быть названы террористами и врагами своего народа, а не героями и «борцами за свободу».
Создатели фильма «Значение истории» размышляют на ту же тему.
Яркий, красочный и очень правильный фильм по своему содержанию.
Он появился четыре года назад и с тех пор стал ещё более актуальным.

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Источник: https://nstarikov.ru/kto-ne-znaet-proshlogo-ne-imeet-budushhego-114783

Метки: блог

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