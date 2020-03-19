Размышления с видом на улицу…

Люблю сидеть после занятий в уличном кафе и размышлять, наблюдая за улицей.

О чем? Конечно, о самом важном: Кто мы и Камо грядеши. Говорят, что наша планета повысила свои вибрации, люди стали размышляющими...Ггы-гы!

Допускаю и такое.

Хочу поделиться мыслью, Читатель:

Один ли Творец у Человечества?

Может, каждая раса имеет своего Творца, свою планету, свое Солнце? А может, каждая раса имеет свое эволюционное число? Имеет?

Хотя, нет, это уже доказанный факт. Чтобы узнать, нужно точно знать Прошлое...

А Человечеству очень важно знать свое Прошлое: "Тот, кто знает прошлое, может моделировать и будущее, а тот, кто знает настоящее, разбирается только во вчерашнем". Именно поэтому из всех наук больше всего досталось науке о прошлом. Её взяла под жесткий контроль ни много, ни мало, а т.н. "Мировая элитка". Кто они? На мой взгляд - кучка аферистов, возомнивших себя "богами".

В чем их преступление? В искажении истины о Прошлом.

Намеренно извращая и умалчивая факты прошедших событий, строя тем самым выдуманную модель жизни прошлых поколений, автоматически искажается в сознании, так называемых, ученых и представления о будущем. У нас как? За наукой старается идти общество. И это вполне логично. Вот и ведут псевдоученые от науки, человеческое общество к пропасти. Пропасть же эта называется глобализацией. Ну, а кто дирижирует таким вот парадом? Конечно же, масоны. Оне родимые!

А кто же управляет масонами? Тайный оккультный клан. А кто стоит над ним? Вот на этот вопрос мы и попытаемся ответить. Но не все сразу. Начнем все по порядку. Давайте вспомним, как у нас называется наука о прошлом? Правильно - историей. Дословно - взятое из Торы. Тора же, как мы знаем священная книга иудеев. У христиан она называется Ветхим Заветом. Следовательно, все факты прошлого должны в какой-то степени соответствовать хронологическому штампу, то бишь, Торы-Библии. Если же факты не соответствуют и, не дай Бог, идут вразрез с изложенными в иудейском писании, то либо их отрицают, либо вообще замалчивают. И смешно и грустно и до боли за науку о прошлом стыдно. Но что поделаешь, ведь еще в девятнадцатом веке многие крупные с мировыми именами, ученые всерьез верили, что мир сотворен Богом за семь дней, что истории человечества всего шесть тысяч лет и что все люди на Земле произошли от Адама и Евы и т. д. Правда, историческая геология очень скоро опровергла утверждение Торы-Библии, но только в одном: в создании Богом планеты. В остальном же очень мало, что изменилось. До сих пор многие исследователи, дело ни дело, продолжают ссылаться на Тору-Библию. Без нее ну просто никак! За что только ни тянут факты, лишь бы они хоть как-то соответствовали "святому писанию". Смотришь на всю эту комедию и думаешь: что для ортодоксов все-таки главное - истина или очередная попытка доказать миру, что иудейская Тора действительно написана святыми и в ней есть ответы буквально на все волнующие человечество вопросы? Конечно, этих несчастных от науки понять можно: не станут делать, что от них требуется - помрут с голоду. Давным-давно известно, кем финансируется не только наша, но и вся мировая наука. Государственные бюджеты в этом процессе играют далеко не самую главную роль. Денежными потоками заведуют "вольные каменщики". А их хозяева внимательны и скрупулезны. Своим сатанинским оком все видят, все замечают. Только попробуй отклонись от общепринятого придуманного мифа - от линии Торы - "книги книг", сгоришь сразу же! Это еще хорошо, если не дадут ни копейки на твои исследования, и ты вылетишь с треском из науки. Считай, что тебе повезло. Хуже будет, если ты просто исчезнешь. И будет хорошо еще если твой труп найдут, а то могут и не найти. Как, например труп французского писателя Этьена Кассе. И наши слова далеко не беспочвенны. Можно назвать имена многих известных ученых, которые за свои "антинаучную деятельность" и несговорчивость с теми, кто занимается стратегическим направлением В современной псевдонауке, вынуждены были свернуть все изыскания и пойти буквально по миру. Особо достается тем, кто занят историей. Например, канадец Томас Ли открыл на севере в Арктике цивилизацию народа "тунит". Понятно, что коснулся запретной темы. Темы Великой Орианы - Гипербореи. И был выгнан из директоров национального исторического музея, фактически, без средств к ведению дальнейших исследований. Подобный механизм действует против кого угодно в любой отрасли знаний. Как только научные исследования начинают касаться того, что пытаются скрыть хозяева мирового еврейства, так сразу же вся научная работа объявляется антинаучной, а ученые, которые ею заняты, либо теряют работу, если же они неизвестны, то не редко и голову. Наука на Земле должна развиваться так, как этого хотят заправилы Запада. И никак иначе. Достаточно вспомнить слова основателя современного сионизма Теодора Герцля: "Начиная с эпохи средневековья, мы контролируем всю земную науку и особенно внимательно отслеживаем историческую". Что верно, то верно. Тайная масонская сеть позволяет и не такое.

И все-таки в нашей книге мы скажем кое-что и запретное, что пытаются утаить от Земного социума подобные Герцлю. Но начнем сначала с теории Дарвина. Дело в том, что Ч. Дарвин будучи образованным священником и мыслителем в конце своей жизни сам отказался от того, что создал. Честный! Основоположник научного дарвинизма стал понимать, что его теория всего лишь механизм сохранения видов, но не их эволюционного появления. Жаль, что эти высказывания Дарвина, по понятным причинам, опубликованными не были. Хотя, по очень даже понятным!

Ведь, действительно, на памяти человечества так и не возникло ни одного нового вида и подвида, хотя условия на Земле менялись и временами весьма существенно. Но мы не будем вдаваться в подробности относительно происхождения видов. Для нас важно то, что современный человек не является продуктом эволюции от обезьяны. Это не обсуждается, ибо это больше,чем факт: так было на самом деле!

К тому же генетики (исследования проводились в США) доказали, что все четыре вида человекообразных обезьян шимпанзе, горилла, гиббон и орангутанг, генетически моложе homo sapiens. Как подобное объяснить наука пока не знает. Кстати, сами эти ученые получили огромные неприятности, поторопившись опубликовать эти данные! Бедолгаги!

Но нас это тоже не должно волновать. Пусть другие "ученые" ломают свои научные головы, придумывают новые мифо-теории. Это их дело и их прямое предназначение! Для нас важно то, что говорлиться в ведах. Не важно в каких: индийских, русских, авестийских-иранских, ведах догонов Африки, американских индейцев, в ведах австралийских аборигенов. Здесь вазжно другое - то, что веды на многие тысячи лет древнее Торры-Библии. И в них далекие предки, упомянутых выше народов, не важно в какой форме: в ритуальных священных песнях, танцах, сказаниях, в речитативах, или письменных хрониках, донесли до нас вполне правдивое представление о далеком прошлом. О той цивилизации, которая предшествовала нашей, и даже о цивилизациях еще более древних, чем предшествующая. Важно то, что все без исключения веды, причем разных, удаленных на огромные расстояния друг от друга народов, говорят не о животом, а о божественном происхождении своих предков, и о том, что на Землю они пришли с далеких звезд. Арийрские веды (русские, иранские, индийские) повествуют, что прапращуры ариев пришли к желтому Земному солнцу от гигантского голубого светила, которое по русским тайным ведам зовется "Стожарами". Веды белой расы утверждают, что космическая колыбель всех арийских народов - огромная голубая звезда, которая находится в созвездии Ориона. И что оттуда, прежде чем появиться на Земле, их предки побывали в мирах созвездия Большой Медведицы. Поэтому в некоторых арийских ведах описывается приход на Землю предков белой расы, не только с созвездия Ориона, но и со звезд Большой Медведицы. Предания же всех без исключения черных народов (не важно Африканских или Азиатских) рассказывают, что их предки пришли к Земному светилу с двойной звезды Сириус. И пришли они на Землю через бездну космоса, чтобы найти новую Родину. Что якобы их далекая планета погибла и им пришлось долго скитаться и искать пристанища. Интересно, что веды американских индейцев, китайцев, жителей юго-восточной Азии и айнов рассказывают, что их божественные пращуры прилетели к Земле не одни, а в союзе с драконами. И явились они с одной из планет созвездия Льва. Вместе со своими союзниками предки красной и желтой рас хотели завоевать Землю, но были разгромлены и поселились на огромном материке, который сейчас лежит на дне Тихого океана. Обыватель, конечно, может отмахнуться, дескать, все это сказки - байки. Но тогда почему все эти предания имиеют четкие расовые границы? Белая раса связана с Орионом, в частности, с его третьей и самой яркой звездой - Ални-Таг. Черная раса ведет свое происхождение от звезд Сириуса. Чтобы убедится в этом достаточно познакомиться с преданиями догонов или тех же австралийцев. А желтая с красной американоидной расой привязаны своими преданиями к созвездию Льва? Если верить ведам, то все расы Земли имеют родственные связи не земного уровня, а космического. Потому они настолько и отличаются друг от друга. И не только внешне по фенотипу, но и внутренне по своему генотипу, прежде всего по строению коллективного бессознательного, по психологии. Не один вид млекопитающего на Земле не разнится на расы как человек. Взять, например, волка. Что волк в Америке, что в Азии, что в Европе - разница небольшая. Отличия только по фенотипу, да и то климатические. Поведение же почти одно и тоже. Взять американского бизона и европейского зубра - разница совсем небольшая. Но расы людей отличаются, и отличаются одна от другой заметно. И не столько внешне, сколько по своему поведению и биохимии.

Веды всех народов рассказывают, что Земля была заселена людьми много миллионов лет тому назад. Что различные древние расы приходили "со звезд" какое-то время на Земле жили и снова уходили к себе на небо. Те же, кто оставались - либо вымирали, либо дегенерировали до уровня обезьяны и медведя (о том, что когда-то медведи были высокомыслящими существами и своим поведением от людей почти не отличались рассказывается в арийской Рамаяне и в преданиях всех без исключения северных народов Азии и Америки).

Если верить ведам (научные факты говорят, что не верить уже нельзя), то получается, что долгая привязка к Земле или к любой другой планете в условиях материализации человеческого сознания деформирует психику. И эта деформация может оказаться настолько серьезной, что поведет носителя сознания по эволюционной спирали не вверх, а вниз, в инволюцию. В мир зверей.

Нормальный же уровень сознания у человечества должен быть не местечково-материалистический, а космический. И другого, если оно не хочет превратиться в стадо суетливых, болтающих без умолку обезьян, просто не может быть. Но до некогда утраченного людьми высокого вселенского миропонимания, если верить тому, что донесли до нас веды, современному человечеству нужно еще дорасти. И путь этот очень сложный. На нем придется преодолеть массу препятствий. Одно из которых освобождение сознания от зомбирующих программ хозяев Западной иудо-христианской цивилизации. Но это в будущем, а сейчас попробуем познакомить читателя с тем, о чем пытаются нам рассказать веды.

Если рассматривать эволюцию земного разума не с христианской или атеистической, а с ведической точки зрения, то так называемые предки человека: австралопитеки, питекантропы, все подвиды неандертальцев, включая и современных человекообразных приматов, когда-то были носителями высокого сознания. Миллионы лет тому назад их предки "со звезд" пришли на землю. Какая-то их часть снова унеслась в космос, а те, что остались со временем дегенерировали до уровня животного. И удивительно не то, что утверждают ведические предания, а то, что научные данные, многие археологические находки сказанное в ведах подтверждают. И от этого никуда не уйти.

Например, сейчас далеко уже не секрет, что окаменелые следы человеческих ног (и голые и обутые) встречаются в геологических слоях Земли начиная с Карбона. Вокруг этих следов идут споры. Как всегда, продажные ученые придумывают правдоподобные версии. Но куда денешься - следы человека, рядом со следами стегоцефалов и мезозойских динозавров! Причем, небольшие, точно такие же, как наши. И приписать их поэтому к каким-то еще не найденным наукой земноводным или рептилиям весьма и весьма сложно. Но это еще далеко не все. Есть находки и поинтереснее.

К примеру, металлические трубы, найденные в Ин-жак-де-ливе во Франции. Возраст примерно 65 миллионов лет - конец мелового периода, или запрессованный в пласт каменного угля древний компьютер, который нашли на трехсотметровой глубине в одной из шахт Австралии. Об этой находке писали во многих газетах. Вот и еще одна интересная находка: металлические шары с тремя параллельными насечками. Их обнаружили на юге Африки в докембрийских отложениях. Возраст шаров почти три миллиарда лет! В Канотопе В Кении была найдена плечевая человеческая кость, возраст которой четыре с половиной миллиона лет. Почти целый скелет человека современного вида был найден в Клей-Хилле в Калифорнии, возраст же его более пяти миллионов лет. В Миди-де Фран во Франции найден скелет человека, которому двадцать пять миллионов лет! В Севойе в Италии нашли два человеческих скелета, возраст которых превысил 55 миллионов лет! В 1969 году в селе Ржавчик Тисульского района Кемеровской области в Сибири на глубине 70 метров, под слоем угля, на дне разреза было найдено целое кладбище. Причем, люди не разложились. Они лежали, залитые странной жидкостью, в мраморных саркофагах и были представителями белой расы. Возраст же находки, как посчитали ученые, около 600 миллионов лет! О судьбе этого удивительного открытия мы расскажем подробнее в следующем разделе.

Короче, список подобных артефактов можно продолжать и продолжать. Находок, подтверждающих наличие на Земле древних допотопных цивилизаций множество! И не надо далеко ходить. Достаточно присмотреться к национальным культурам земных народов. Дело в том, что любая национальная культура (ни в коем случае не массовая) является аккумулятором и одновременно носителем информации из далекого прошлого в будущее. Мы уже говорили о ведах. Но сейчас речь идет не о них, хочется рассказать о другом. Например, о национальных орнаментах, вышивках, о декоративной резьбе по дереву или камню. Вот где масса удивительного и необъяснимого! Причем, все заложено в традицию, ответов нет - просто традиция и все! Но от этой самой традиции, или послания через декоративное искусство далеких предков своим потомкам, порою становиться просто не по себе.

Взять к примеру национальные славянские вышивки: очень часто на русских, украинских, белорусских рушниках можно увидеть странных стилизованных зверей. Интересно то, что все эти звери, как млекопитающие, так и ящеры давным-давно на Земле не живут. Некоторые из них, по данным науки, вымерли десятки миллионов лет тому назад. Однако, на полотенцах и занавесках славян их стилизованные изображения присутствуют. На рушниках очень часто можно увидеть мезозойского тилозавра или мозозавра. На занавесках обычны пермские иностранцевии иногда котлиссеи. Изредка встречаются стилизованные изображения моноклонов, единорогов трицератопсов или бронтозавров. Последних трудно отличить друг от друга, но это уже не имеет значения.

Еще более интересны стилизованные изображения древних млекопитающихся. Кого там можно только не встретить! И каких-то слонов, не то южных, не то мастодонтов. Каких-то странных носорогов. Из хищных огромных кошек, медведей, неизвестных науке не то гиен, не то волков и т.д. Все эти изображения на русских вышивках ученые мужи относят к разгулявшейся народной фантазии. Но тогда почему они так похожи на давным-давно вымерших "допотопных" животных? Изображения млекопитающих еще можно как-то "заговорить". Но как объяснить вышитых на полотне ящеров? Причем разных видов?

В 1973 году автор, будучи студентом третьего курса геолого-географического факультета ТГУ на одной из старинных улиц города Томска случайно встретил своего зав. кафедрой исторической геологии - Валентину Антоновну Иванию. Пожилая женщина стояла и внимательно рассматривала затейливую деревянную резьбу наличников старинного деревянного дома. Увидев своего студента, она подозвала его к себе и спросила: "Ты ведь из Кемеровской области? До поступления к нам поработал на шахте? Скажи, тебе что-нибудь напоминает вот это?" И она указала взглядом на наличники. Сначала автор никак не мог сообразить: причем здесь шахта и деревянная растительная резьба наличников? А когда сообразил, то остолбенел: с наличников дома на него в форме затейливой деревянной резьбы смотрели листья древних сингилярий и лепидодендронов. Точная копия окаменелых листьев, отпечатки которых он не раз видел в пластах шахтовой породы. Листья растений каменноугольного периода, вырезанные острым резцом мастера, вызывающе смотрели на него с наличников деревянного русского дома! Такого просто не могло быть, но оно было! Стояло перед глазами!

Автор взглянул на соседний дом: похожий растительный орнамент, но на его наличниках просматриваются в купе с с листами сингилярий и побеги исчезнувшего ныне каламита. "Как это все объяснить?" - вертелось в голове студента. "Неужели древние окаменелости вдохновили русских народных мастеров на такие вот необыкновенно сложные растительные орнаменты. И на самом деле все старинные русские дома украшены не листьями берез, дубов или стилизованной хвоею сосен, а деревянной резьбой, изображающей побеги растений давным-давно минувших эпох. Просто невероятно! Самое главное - смысл? Почему именно такая традиция? И никакой другой?!" Весь этот вихрь вопросов закрутился в голове студента. - "Если бы вы не подсказали, я бы так и не догадался", - сказал он своей зав. кафедры. - "Смотришь на всю эту резьбу - что-то знакомое, но никак в голову не идет, наверное, просто потому, что действует инерция мышления". "И те программы, которые вбиваются в головы молодежи с детства", - тихо сказала Валентина Антоновна, - а потом спросила: "Хочешь посмотреть саговники Юры?". "Если возможно", - ответил автор. "Почему же нет", - улыбнулась зав. кафедрой, - "На этой улице можно найти все, что угодно!" "Даже побеги псилофитов?" - спросил ошарашенный юноша. "Вон там, также на наличниках найдешь и их", - показала кивком головы на стоящий невдалеке двухэтажный деревянный дом Валентина Антоновна.

"А сейчас давай подойдем поближе вот к тем воротам", - и профессор исторической геологии подвела озадаченного студента к высокому деревянному забору. Подлинным украшением резного соснового забора были его ворота. Снизу до верху их украшали деревянные изображения саговников. Тех самых мезозойских саговников, окаменелые отпечатки которых можно встретить только в карьерах или шахтах. "Почему ты ни о чем меня не спрашиваешь?" - Обратилась профессор к автору. "Боюсь, что и вы не знаете ответ на эту загадку", - ответил студент преподавателю, - "А если о чем и догадываетесь, то все равно меня со своими соображениями на этот счет", - и он показал на резьбу, - "знакомить не станете". "Верно, не стану", - засмеялась зав. кафедрой, - "и не потому, что не хочу или чего-то боюсь. Просто думаю, что ты и сам ответишь на этот вопрос и очень скоро. Видишь резные фасады старинных деревянных домов? Попробуй их понять. Шифровка не сложная. Подскажу - солнечная". И Валентина Антоновна, попрощавшись, направилась к остановке.

Действительно, резные фасады домов, деревянные изображения различных характеристик Земного светила тайну стилизованных листьев конца Палеозоя, Мезозоя и Кайнозоя автору открыли. Но далеко не сразу. Ни один год ушел на поиск нужных ключей. Последние пришли только через Веды, через сопоставления и изучения многих фактов. Дело в том (попробуем приоткрыть тайну предков), что каждое резное изображение, украшающего фасад солнца, строго соответствует деревянной скульптуре его наличников. Вот и получается, что если окна украшены листьями древних хвощей и папоротников, то изображение Солнца на фасаде дома одно. А если на наличниках окон изображены древние хвойные или саговники, то солнце на фасаде уже другое. Конечно, такую закономерность может увидеть только посвященный.

Но это уже детали. Главное в другом. В деревянных украшениях старинной русской не изменившейся с далеких, дохристианских, времен архитектуре заложен глубокий смысл: каждый дом своим скульптурным оформлением несет определенную информацию. Своего рода скрытое в архитектуре письмо от далеких, очень далеких предков к потомкам. Дескать, смотрите, мы были на этой планете, когда на небе светило Солнце Карбона. Были мы на Земле и в Мезозое, и в Кайнозое...

Фантастика! Да, конечно! Но тогда зачем, вместо того, чтобы сохранять старинную русскую архитектуру (особенно деревянную) ее так старательно уничтожают? Причем везде, во всех деревянных русских городах, и в Сибири, и в Европе. Везде-то она мешает, ну ни как не вписывается в интерьер современных построек и т. д.

И искореняют ее тотально, чтобы не осталось и следа. Но это уже другая тема, кто и зачем это делает.

Так вот, если верить ведам, человечество только тогда способно по настоящему эволюционировать, если оно, обладая космическим сознанием, своим физическим положением связано не с одним каким-либо конкретным миром, планетой или даже созвездием, а со всей необъятной Вселенной. Но чтобы разобраться с происхождением нашего земного человечества, необходимо приблизиться к пониманию феномена самого носителя высокого сознания - человека. Любому из нас рано или поздно всегда приходит в голову: для чего создан человек? Неужели для того, чтобы есть, спать и чем-то заниматься в свое удовольствие? Любой труд для него выступает как необходимое занятие для добывания средств к существованию?

Естественно, христианская церковь на вопрос о высшем предназначении человека молчит. Для нее он - "раб Божий" - вот и весь ответ. Не все это принимают!

Ведические христиане церкви Сергия Радонежского на этот вопрос ответ знали, потому они и называли человека сыном или внуком Божьим, но где их сейчас найти? Старообрядцы же, их потомки, многое забыли. Разве, что в их книгах? Например, в Глубинной или, как еще ее называют, Голубиной? Но где эта книга? В книжных магазинах на полках стоит подделка - ей верить нельзя. Приходится снова обратиться к ведам. Лучше всего на этот вопрос отвечают русские тайные. Те веды, которые передаются от человека к человеку только в устной форме, запись которых запрещена.

Так вот, русские веды прямо говорят, что Великий Род (Отец Небесный) создал саморазвивающийся мир материи. Каждая форма материального наделена еще и, присущим только ей, определенным потенциалом сознания. Кроме этого, вся созданная Родом материя (естественно к материальному относятся все виды энергии) имеет еще и единое совокупное сознание. Понятно, что в целом это сознание управляется Родом. Оно ему подчинено, но отдельные его виды требуют более пристального внимания, в какой-то степени, и корректировки. Ведь материя - система саморазвивающаяся. ( без постороннего вмешательства)

Для этой-то цели и появился в океане материального мира, заключенный в тело человека, дух Рода - его информационно-энергетический зонд. Древние это хорошо знали, поэтому и говорили, что человек создан по образу и подобию Бога. Только имели в виду не форму, а содержание. Вот почему Иисус называл Рода (не Яхве) Отцом небесным.

Если же с точки зрения эзотерики рассмотреть энергетику человека, то она один к одному космическая: в человеке присутствует Дух Божий (Род)? Безусловно!

Присутствие этой силы ощутимо. Высокодуховные люди к этому потенциалу и пытаются подвести свое, порожденное материальным миром сознание. Имеются в энергетике человека семь, составляющих в купе белый свет, семь чакр или энергоцентралей?

Даже современная ( мало знающая о Мире) физика сказанное выше не отрицает. Пожалуйста, все как в Космосе: Дух Рода, плазма чакр, плюс плотное физическое тело. Ведические тексты говорят, что плотная материя по энергетике во Вселенной занимает 0,05%. Так вот, если перевести физическое тело человека в энергию, то оно от всей его ауры, т. е. всей его энергетики составит те же 0,05%. Это уже данные науки.

Вывод:

Мы есть ПУСТОТА?

Или мы зыбкая тень в Потоке Божественного Света?

Или Мы те, кому суждено самим стать Богами?

В статье использовались мысли В.Шемшука, Г.Сидорова, Д.Байда, фрагменты размышлений моих собеседников из Интернета, переписка с друзьями....А также мои личные наблюдения и умозаключения.

Иеще: ...это моя точка зрения, выраженная фрагментами мыслей уважаемых людей. И я не нуждаюсь в комментариях....