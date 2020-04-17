Главная » Здоровье, Мировоззрение

В МЧС назвали бесполезным ношением масок на улице

07:51. 17 апреля 2020 311 просмотров 7 коммент. Опубликовал:
Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости
МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства, передает РИА Новости.
Как отмечается, ношение маски на открытом воздухе является нецелесообразным, а во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом. В МЧС уточнили, что маска полезна в местах, где может быть большое скопление людей: в магазинах, транспорте. Не стоит забывать о маске при уходе за больными ОРВИ и при общении с людьми у которых есть признаки заболевания.
В рекомендациях МЧС также подчеркивается, что здоровый образ жизни увеличивает сопротивляемость организма к инфекции. Специалисты рекомендуют высыпаться, включать в рацион продукты, содержащие витамины, минералы и белки. Также следует не забывать о физической активности.
В России, по последним данным, 27 938 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки выявили 3448 инфицированных. Полностью выздоровели 2304 человека, 232 скончались.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/51212-v-mchs-nazvali-bespoleznym-nosheniem-masok-na-ulice.html

Метки: Россия

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новые штрафы за фейки о коронавирусе и игнорирование карантина
Госдума приняла поправки к закону, которые серьезно ужесточают наказание за игнорирование карантина и распространение фейков о коронавирусе.Административная ответственность.Поправки внесены в ст. 6.3 КоАП – нарушение законодательства в области обеспечения ...
Русские эмигранты выбирают мир без России
... страны “новых русских”, всё это - бесполезный хлам, ненужные затраты. Нефтяные вышки...
Путин УБИЛ Илюхина
Убийство Илюхина - Путин виновен!.mp4 В ночь с 19 на 20 марта 2011 в Подмосковье скоропостижно скончался главный обвинитель Путина на процессе военного трибунала Общероссийского офицерского собрания, депутат Госдумы, член ЦК КПРФ Виктор Иванович Илюхин. ...
Украине упорно навязывают «свободу»
..., хотя их правильнее было бы назвать псевдо-историками. Именно из их...
300 млн.$ от Путина Кадырову
... Кавказа, популярный блогер Алексей Навальный назвал идею дорогого курорта в республике...
Кто и зачем врет про Крымск
«Революционеры» и «борцы за нашу свободу» готовы использовать любую трагедию в России для политического пиара. Еще со времен Порт-Артура (1905 г.) для них — чем хуже, тем лучше. Уже договорились до того, что Крымск решили специально «смыть», чтобы ...

7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 14343 10057
    Владимир 17 апреля 2020 в 9:24

    Билят мычысы очухалось не прошло и полгода,как говорится “лучше поздно, чем никогда”.

    Ответить
    3
  • 2481 2261
    Хан_Уман 17 апреля 2020 в 10:05

    Достаточно посмотреть на диаметр вируса и ширину между нитями ткани.
    И это не считая парикового эффекта от дыхания человека где вирус размножается!

    Ответить
    1
  • 13079 8069
    Maleos 17 апреля 2020 в 10:24

    Да, наслушавшиеся вражеской пропаганды дебилы в намордниках уже начинают раздражать, пора приводить их в чувство… Ну, допустим, можно понять, когда дебил по магазу ходит в маске, мошт, гриппа боится, который есть, но когда дебил боится того, чего нет, это как?!.. или, ваще ПЦ: дебил ОДИН едет в машине в наморднике – это что?!!.. он сам от себя боится заразиться что ли?!..

    Ответить
       
  • 13406 10114
    Sergeev 17 апреля 2020 в 10:31

    Вообще с самого начала эпидемии было сказано что от масок здоровому человеку толку мало, больной да должен носить чтобы не заражать окружающих.

    Ответить
    1
    • 1227 1127
      KTSergeev 17 апреля 2020 в 11:20

      Та ладно!Везде втирают что нужно всем и везде маски носить.Правда говорят не лекари а разного рода анал-итики.

      Ответить
         
      • 15742 588
        РусофилKT 17 апреля 2020 в 11:25

        Носить намордник из марли и шапочку из фольги и делать ” КУ”.
        Так в толпе видно ОХОХЛИВШЕГОСЯ.
        Того кто заскачет в любую сторону по любому поводу

        Ответить
           
    • 15742 588
      РусофилSergeev 17 апреля 2020 в 11:49

      С самого начала говорят ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ.
      Одни говорят одевайте намордник и розовые труселя и скачите.
      Другие говорят сидите дома не прыгайте.
      Слабомыслящим это высос остаНкоф мозга

      Ответить
         

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)