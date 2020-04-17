В МЧС назвали бесполезным ношением масок на улице

Как отмечается, ношение маски на открытом воздухе является нецелесообразным, а во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом. В МЧС уточнили, что маска полезна в местах, где может быть большое скопление людей: в магазинах, транспорте. Не стоит забывать о маске при уходе за больными ОРВИ и при общении с людьми у которых есть признаки заболевания.

В рекомендациях МЧС также подчеркивается, что здоровый образ жизни увеличивает сопротивляемость организма к инфекции. Специалисты рекомендуют высыпаться, включать в рацион продукты, содержащие витамины, минералы и белки. Также следует не забывать о физической активности.

В России, по последним данным, 27 938 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки выявили 3448 инфицированных. Полностью выздоровели 2304 человека, 232 скончались.