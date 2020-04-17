В МЧС назвали бесполезным ношением масок на улице
07:51. 17 апреля 2020 311 просмотров 7 коммент. Опубликовал: feedmatic
Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости
МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства, передает РИА Новости.
Как отмечается, ношение маски на открытом воздухе является нецелесообразным, а во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом. В МЧС уточнили, что маска полезна в местах, где может быть большое скопление людей: в магазинах, транспорте. Не стоит забывать о маске при уходе за больными ОРВИ и при общении с людьми у которых есть признаки заболевания.
В рекомендациях МЧС также подчеркивается, что здоровый образ жизни увеличивает сопротивляемость организма к инфекции. Специалисты рекомендуют высыпаться, включать в рацион продукты, содержащие витамины, минералы и белки. Также следует не забывать о физической активности.
В России, по последним данным, 27 938 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки выявили 3448 инфицированных. Полностью выздоровели 2304 человека, 232 скончались.
Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/51212-v-mchs-nazvali-bespoleznym-nosheniem-masok-na-ulice.html
Билят мычысы очухалось не прошло и полгода,как говорится “лучше поздно, чем никогда”.
Достаточно посмотреть на диаметр вируса и ширину между нитями ткани.
И это не считая парикового эффекта от дыхания человека где вирус размножается!
Да, наслушавшиеся вражеской пропаганды дебилы в намордниках уже начинают раздражать, пора приводить их в чувство… Ну, допустим, можно понять, когда дебил по магазу ходит в маске, мошт, гриппа боится, который есть, но когда дебил боится того, чего нет, это как?!.. или, ваще ПЦ: дебил ОДИН едет в машине в наморднике – это что?!!.. он сам от себя боится заразиться что ли?!..
Вообще с самого начала эпидемии было сказано что от масок здоровому человеку толку мало, больной да должен носить чтобы не заражать окружающих.
Та ладно!Везде втирают что нужно всем и везде маски носить.Правда говорят не лекари а разного рода анал-итики.
Носить намордник из марли и шапочку из фольги и делать ” КУ”.
Так в толпе видно ОХОХЛИВШЕГОСЯ.
Того кто заскачет в любую сторону по любому поводу
С самого начала говорят ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ.
Одни говорят одевайте намордник и розовые труселя и скачите.
Другие говорят сидите дома не прыгайте.
Слабомыслящим это высос остаНкоф мозга