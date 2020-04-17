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Дмитрий Раевский о начале мирового кризиса. Что будет дальше?

01:26. 17 апреля 2020 188 просмотров Один комментарий Опубликовал:

 

Сайт Дмитрия: https://dmitryraevsky.com

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BIn90oNcECc&t=1007s

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 8914 3319
    nikolay 17 апреля 2020 в 9:40

    А дальше будет новая мировая валюта Libra. Доллар будет ликвидирован! Соответствующее указание дала всемирная столица денег – Лондон.

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