Дмитрий Раевский о начале мирового кризиса. Что будет дальше?
01:26. 17 апреля 2020 188 просмотров Один комментарий Опубликовал: Iman
Сайт Дмитрия: https://dmitryraevsky.com
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BIn90oNcECc&t=1007s
Сайт Дмитрия: https://dmitryraevsky.com
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BIn90oNcECc&t=1007s
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Сегодня, в век общества изобилия, большинство людей страдают не от избытка, а от недостатка требований. Общество потребления — это общество с пониженными требованиями, которое лишает людей напряжения.
А дальше будет новая мировая валюта Libra. Доллар будет ликвидирован! Соответствующее указание дала всемирная столица денег – Лондон.