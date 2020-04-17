Bloomberg: Трамп готов платить нефтяникам, чтобы те остановили добычу

Администрация Дональда Трампа хочет, чтобы американские нефтяные компании перестали добывать нефть и готова платить за это. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента, который пожелал остаться неназванным, так как план только прорабатывается.

Таким образом господин Трамп пытается справиться с кризисом на нефтяном рынке. Из-за пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК с Россией цены на нефть обрушились в два с половиной раза, а недавнее новое соглашение ОПЕК+ уже не в силах компенсировать мировое падение спроса на энергоносители, считают аналитики. В итоге цены на нефть продолжают падать, в среду котировки WTI опустились ниже $20 за баррель — минимальный уровень за последние 18 лет.

По словам источника агентства, правительство хочет прибегнуть к праву Министерства энергетики на выкуп до 1 млрд баррелей нефти в пользу национального резерва на случай чрезвычайных ситуаций. Такая возможность предусмотрена федеральным законодательством. Сейчас власти готовы выкупить у нефтяных компаний в общей сложности до 365 млн баррелей. А так как в федеральном законе нет указания, где именно должна храниться резервная нефть, то Минэнергетики попросит нефтедобытчиков оставить эту нефть под землей, даже не добывая ее.

Однако, как отмечает агентство, планам господина Трампа вряд ли суждено сбыться, так как предложенная мера обойдется правительству в несколько миллиардов долларов, а недавно конгресс уже отказал администрации в закупке нефти для национальных резервов на $3 млрд.

Обложка: wikipedia.org / Eric Kounce

Источник: https://nstarikov.ru/bloomberg-tramp-gotov-platit-neftjanikam-chtoby-te-ostanovili-dobychu-114798