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Bloomberg: Трамп готов платить нефтяникам, чтобы те остановили добычу

15:09. 17 апреля 2020 153 просмотра 3 коммент. Опубликовал:
Источник: kommersant.ru

Администрация Дональда Трампа хочет, чтобы американские нефтяные компании перестали добывать нефть и готова платить за это. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента, который пожелал остаться неназванным, так как план только прорабатывается.

Таким образом господин Трамп пытается справиться с кризисом на нефтяном рынке. Из-за пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК с Россией цены на нефть обрушились в два с половиной раза, а недавнее новое соглашение ОПЕК+ уже не в силах компенсировать мировое падение спроса на энергоносители, считают аналитики. В итоге цены на нефть продолжают падать, в среду котировки WTI опустились ниже $20 за баррель — минимальный уровень за последние 18 лет.

По словам источника агентства, правительство хочет прибегнуть к праву Министерства энергетики на выкуп до 1 млрд баррелей нефти в пользу национального резерва на случай чрезвычайных ситуаций. Такая возможность предусмотрена федеральным законодательством. Сейчас власти готовы выкупить у нефтяных компаний в общей сложности до 365 млн баррелей. А так как в федеральном законе нет указания, где именно должна храниться резервная нефть, то Минэнергетики попросит нефтедобытчиков оставить эту нефть под землей, даже не добывая ее.

Однако, как отмечает агентство, планам господина Трампа вряд ли суждено сбыться, так как предложенная мера обойдется правительству в несколько миллиардов долларов, а недавно конгресс уже отказал администрации в закупке нефти для национальных резервов на $3 млрд.

Обложка: wikipedia.org / Eric Kounce

Источник: https://nstarikov.ru/bloomberg-tramp-gotov-platit-neftjanikam-chtoby-te-ostanovili-dobychu-114798

Метки: чит.клуб

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 2326 1724
    Игорь 17 апреля 2020 в 15:39

    Но идея просто песня

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  • 2326 1724
    Игорь 17 апреля 2020 в 15:42

    Нефть золото остаётся в земле государство выкупает его у частника за рубль а завтра продает за 10 баксов это гениальный по сути план но проще любителей землю ковырять просто разогнать на пинках.

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    • 15766 600
      РусофилИгорь 17 апреля 2020 в 16:03

      Просто Стариков несёт пургу как обычно.
      Кризис перепроизводства и товаров много а денег мало.
      Надо раздавать деньги и НЕ ВЫПУСКАТЬ товары и всё нормализуется.
      Это процесс ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ нашим 90-м когда денег было много а товаров мало.

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