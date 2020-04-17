Ближайшие недели будут трудными для Москвы — обращение заммэра (ВИДЕО)

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова выступила с видеообращением к медицинским работникам российской столицы.

В нём она предупредила, что ближайшие две-три недели будут трудными для Москвы, поскольку на этот период, вероятнее всего, придется пик заболеваемости.

«Основная нагрузка по борьбе с коронавирусом ложится на врачей. Но то, как Москва справится с пандемией, зависит не только от медработников, но и от решений властей и сознательности граждан в соблюдении правил.

Благодаря предварительной работе за последние два месяца борьбы с пандемией городская система здравоохранения подготовлена к новым вызовам.

Я благодарю вас за самоотверженность, сплоченность и надеюсь, что наш профессионализм и самоотдача позволят пройти эти испытания. Уверена, что, видя ваш ежедневный подвиг, москвичи более ответственно и бережно будут относится к своему здоровью и безопасности окружающих и вскоре Москва вернется к привычному ритму жизни.

Мы обязательно справимся с тем вызовом, который стоит перед нами. Мы вместе сделаем все, чтобы победить коронавирус», — подчеркнула вице-мэр.

На сегодняшний день в столице от COVID-19 полностью излечились уже 1517 человек, 123 из них — за минувшие сутки.

«Мы видим, что в Москве стабильно выздоравливает более сотни человек в сутки, и надеемся, что эта позитивная динамика будет только усиливаться», — заявила Ракова.

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