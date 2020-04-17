Главная » Здоровье, Мировоззрение, Политика

Ближайшие недели будут трудными для Москвы — обращение заммэра (ВИДЕО)

09:37. 17 апреля 2020 174 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Ближайшие недели будут трудными для Москвы — обращение заммэра (ВИДЕО) | Русская весна

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова выступила с видеообращением к медицинским работникам российской столицы.

В нём она предупредила, что ближайшие две-три недели будут трудными для Москвы, поскольку на этот период, вероятнее всего, придется пик заболеваемости.

«Основная нагрузка по борьбе с коронавирусом ложится на врачей. Но то, как Москва справится с пандемией, зависит не только от медработников, но и от решений властей и сознательности граждан в соблюдении правил.

Благодаря предварительной работе за последние два месяца борьбы с пандемией городская система здравоохранения подготовлена к новым вызовам.

Я благодарю вас за самоотверженность, сплоченность и надеюсь, что наш профессионализм и самоотдача позволят пройти эти испытания. Уверена, что, видя ваш ежедневный подвиг, москвичи более ответственно и бережно будут относится к своему здоровью и безопасности окружающих и вскоре Москва вернется к привычному ритму жизни.

Мы обязательно справимся с тем вызовом, который стоит перед нами. Мы вместе сделаем все, чтобы победить коронавирус», — подчеркнула вице-мэр.

На сегодняшний день в столице от COVID-19 полностью излечились уже 1517 человек, 123 из них — за минувшие сутки.

«Мы видим, что в Москве стабильно выздоравливает более сотни человек в сутки, и надеемся, что эта позитивная динамика будет только усиливаться», — заявила Ракова.

Читайте также: Врач рассказала об опасности антисептиков

Источник: https://rusvesna.su/news/1587104842

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-257 за 19 мая 2012
... 15 мая в Москве состоялся неформальный саммит глав...       На минувшей неделе литовские власти, возможно от безысходности...дети, женщины, старики, трудно представить вообще это варварство. ... и масштаба. Ближайшие годы будут определяющими для судьбы России на...
«Еду в Москву. Буду сопровождать Идена и участвовать в переговорах! Ура!»
...любые обсуждения в Москве будут исходить из положений ...через три-четыре недели после моего ...Рузвельта в возможно ближайшее время и тем ...весомых позитивных последствий для Москвы. Требования СССР о....Как не трудно заметить, для Британской Империи вопрос...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 февраля 2016
... отработка систем, которые будут применяться на российском истребителе... отбить.Стоит в ближайшую неделю ожидать развития наступательных ...сегодняшний день Москва не видит оснований для прекращения операции... Без участия курдов трудно рассчитывать на решение ...
Бэкграунд, выпуск-316 за 7 сентября 2013
...на трехдневную рабочую неделю и в ближайшее время намерен сократить... мере, двух недель будут готовить окончательный доклад для СБ. Наметившаяся ...описание Как всегда в трудных для себя обстоятельствах, Америка ... Васюки в Нью-Москву , а Москву в старые Васюки....
Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 марта 2016
... завершится до конца недели — источник Основная...благодаря соглашению между Москвой и Вашингтоном. ...САА было бы трудно несколько месяцев подряд... ИГИЛ* и его ближайших союзников. — Полностью ...переговорах обсуждаться не будут. Специально для «Русской Весны»...
Бэкграунд, выпуск-304 за 18 мая 2013
... Москве 17 мая 1606 года, авантюрист Лжедмитрий с ближайшими... Ежи Бузек."Для европейского союза очень трудно – я думаю...союз и ЕЭП будут означать для Украины консервацию экономики....Скрыть описание На минувшей неделе состоялось долгожданное событие –...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)