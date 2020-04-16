К-вирус: главное к утру (ФОТО)

США за минувшие сутки вновь поставили антирекорд: количество умерших носителей COVID-19 превысило 30 тысяч. Такие цифры приводит Университет Хопкинса.

Что касается распространения коронавируса по всему миру, то данные Университета Хопкинса на утро 16 апреля таковы:

1. США — 638 111 случаев / 30 844 смерти

2. Испания — 180 659 / 18 812

3. Италия — 165 155 / 21 645

4. Германия — 134 753 / 3 804

5. Франция — 134 582 / 17 188

6. Великобритания — 99 489 / 12 894

7. Китай — 83 392 / 3 346

8. Иран — 76 839 / 4 777

9. Турция — 69 392 / 1 518

10. Бельгия — 33 573 / 4 440

Россия в этом списке как и вчера занимает 15-е место (24 490 / 198).

Напомним, Дональд Трамп заявил, что США прошли пик эпидемии и даже готовы помочь России аппаратами ИВЛ. Хотя, тут стоит отметить, что по официально опубликованной информации правительство США должно получить всего 30000 таких аппаратов к концу августа текущего года.

После вчерашнего коллапса в московском метро пресс-служба мэрии заявила сегодня утром, что очереди устранены. а скопления народа больше нет.



На фото показаны станции «Комсомольская», «Домодедовская» и «Царицыно».

Что касается Украины, то коронавирус стремительно распространяется по стране, а число жертв продолжает расти. Так, по данным Минздрава, за минувшие сутки выявлено ещё 392 случая заражения, скончались от осложнений инфекции 10 человек.

Всего на данный момент выявлено 3764 случая заболевания, 108 человек умерли, 143 пациента выздоровели.

Наибольшая концентрация в Киеве, в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Минздрав Казахстана заявил, что пик заболеваемости в стране уже наступил. Напомним, всего в Казахстане 1290 случаев коронавируса, скончались 16 человек, выздоровели 240.

Министерство заверило, что начат полномасштабный скрининг группы риска: медики, полиция, сотрудники коммунальных служб, продавцы продуктовых магазинов. Увы, в стране инфицировано 80 детей, среди них есть один новорожденный. Также заражены 370 медработников, больше всего в Алматы — 197.

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