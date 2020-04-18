Медсестра из “Коммунарки”: Утром женщина чай пила, а в обед от легких ничего не осталось

Медсестра, работающая в московской "Коммунарке" с инфицированными коронавирусом пациентами, рассказала, как проходят рабочие смены медиков во время распространения смертельно опасного заболевания, передает NUR.KZ.

Фото: Cesar Gomez/Jam Media/Getty Images

О ситуации, которая сложилась в одной из самых известных клиник Москвы, редакции "КП" рассказала ее сотрудница.

В сообщении издания сказано, что у главного врача клиники Дениса Проценко также выявили новый вирус. Однако медик не прекратил работу, а лишь самоизолировался в собственном кабинете.

По словам медсестры, она согласилась на интервью только из-за того, что ситуация набирает устрашающие обороты.

Во время беседы сотрудница больницы отметила, что после смены чувствует сильную жажду, поскольку на протяжении суток медики работают в специальных костюмах, которые нельзя снимать.

Девушка рассказала, что после смены выпивает более 3 литров воды. Пить хочется даже перед сном.

Один из вопросов журналиста издания затронул тему подгузников, которые использовали китайские медики во время смен. Однако медсестра клиники сообщила, что до этого еще не дошло, но не исключила факт, что в дальнейшем руководство больницы может принять данную меру.

Сотрудница клиники рассказала, что ее смена длится сутки. После работы она отсыпается до начала следующей рабочей смены. Из-за опасности заражения девушка ограничила свои контакты с родными и друзьями.

По ее словам, анализ на диагностирование коронавируса медперсонал проходит каждый раз, когда заступает на смену.

Также девушка отметила, что не боится заражения во время работы, поскольку "подцепить " инфекцию, по ее словам, можно в любом продуктовом магазине.

Помимо этого, зашел разговор и о том, что в больнице лечат только vip-персон. На это медсестра ответила категорическим отказом, заявив, что это всего лишь слух.

Еще один вопрос был посвящен количеству пациентов.

По словам девушки, врачи очень много времени уделяют пациентам. Приносят им все необходимое и относятся, как к родным. Все медики относятся с пониманием и поддерживают больных, чем могут.

Медсестра отметила, что некоторые врачи специально устраиваются в клинику, чтобы бороться с пандемией коронавируса.

Также сотрудница больницы рассказала о случаях, когда вирус в короткие сроки поражал легкие пациентов.

Источник: https://www.nur.kz/1851265-medsestra-iz-kommunarki-utrom-zensina-caj-pila-a-v-obed-ot-legkih-nicego-ne-ostalos.html