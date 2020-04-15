Сумма штрафов нарушителей карантина в Москве превысила 1 млн рублей
Фото: РИА Новости
Министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сообщил, что более 200 нарушителей карантина принудительно госпитализированы в Москве, общая сумма штрафов превысила 1 млн рублей, передает RT.
14 апреля Черёмушкинский суд Москвы оштрафовал на 15 тыс. рублей за поход в магазин мужчину, проживающего в одном жилом помещении с больным коронавирусной инфекцией COVID-19. Отмечается, что получивший штраф был обязан не покидать квартиру в течение срока болезни лица, проживающего с ним, а также 14 дней после его выздоровления.
Около 7 тыс. жителей Москвы с лёгкой формой коронавирусной инфекции проходят лечение в домашних условиях.
Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/51174-summa-shtrafov-narushiteley-karantina-v-moskve-prevysila-1-mln-rubley.html
Зато деньги за никчемные нарушения на улице берут исправно, в то время, когда в очередях в метро сегодня прозябали сотни пассажиров. Голова у наших начальников в каком месте человеческого оргаизма. Фактически своими методами они ускоряют распространение инфекции.
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