Новости Украины и Новороссии 04 апреля 2020

Постсоветская Украина пыталась найти путь развития, отличный от российского, но в итоге лишь разрушила собственную государственность.

На момент распада Советского Союза Незалежная считалась одной из наиболее развитых советских республик, причем и в плане образования, и в промышленной сфере, и в сельском хозяйстве.

Ей достались в наследство как мощный ВПК, так и научные, управленческие и инженерные кадры. Вопрос: как можно было умудриться все это профукать?

Еще во времена президентства Виктора Ющенко украинское руководство начало влезать в долги, хотя после обретения независимости страна не имела госдолга. Спасибо России, которая взяла ее долги на себя и выплатила.

Вероятно, киевские власти расслабились, полагая, что набрать кредиты — это не такая уж большая проблема. Может, надеялись, что им все сойдет с рук, и кто-нибудь опять погасит долговые обязательства Незалежной?

Новая украинская власть не привыкла играть по правилам во взрослые игры. Международные финансовые структуры, как все знают, свой куш не упустят. И что в итоге? Глобалисты получили право (и возможность!) диктовать и навязывать Украине нужную им внутреннюю и внешнюю политику.

Вот так Украина оказалась в долговой кабале.

Бывший министр экономики Виктор Суслов вспоминает, что украинские власти «в начале программы сотрудничества с МВФ действительно ограничивались главным образом получением относительно небольших сумм, которые действительно пополняли валютные резервы, и использовались для поддержания курса национальной валюты».

Им понравилось жить в долг. Стали брать все больше и больше кредитов, причем не только у МВФ, но и у частных кредиторов. Госдолг начал расти. Украинцам стало казаться, что вот он рай и счастливая жизнь, а в действительности страна все время жила за чужой счет. Только при Ющенко госдолг перед внешними кредиторами вырос больше чем на 70 млрд долларов.

Неудивительно, ведь Ющенко защищал не украинские национальные интересы, а западные. Ему поставили вполне конкретную задачу — навязать слаборазвитой стране займы и вогнать в долги, чтобы потом Украиной было легче манипулировать. И нынешний президент Владимир Зеленский не сумел избежать этой зависимости, уйти от нее, освободить страну от диктата извне.

Вспомните «земельные» дискуссии. Что Зеленский говорил? «Мы вынуждены это принимать, потому что этого от нас требует МВФ, без этого не будет кредитов, без этого будет дефолт».

Вынуждены. Кредитов не будет, если станем рыпаться. Дефолт на носу. Ради такого и суверенитетом, видимо, не грех пожертвовать. Вот только что будет дальше? Какую страну киевские «марионетки» оставят будущим поколениям украинцев? Ноль независимости, пшик вместо суверенитета и кучу долгов.

Вогнать в долговую кабалу Запада стабильную республику надо было суметь. Ющенко отличился, Янукович облажался, Порошенко напакостил по мере сил, и Зеленский вряд ли что-то исправит. Шоумен ведь не дальновидный политик и не государственный деятель, не хозяйственник и точно не футурист. Отыграет роль в спектакле в роли президента и вернется в свой «Квартал 95»

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Светлана Светличная специально для «Русской Весны»