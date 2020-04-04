Новости Украины и Новороссии 04 апреля 2020
- 10:06 Олейник: В постмайданной Украине перспектив нет.
- 09:26 Европейская слуга народа.
- 08:29 В Раде высмеяли санкции Украины против Белоруссии.
- 06:00 Беда Украины: она попала в кабалу и утратила своей суверенитет.
- 04:30 Воровство кур в Британии и закон о продаже земли на Украине тесно связаны между собой.
- 02:30 «Эта власть опасна»: Выдержит ли Украина карантин.
- Вчера 23:20 Гумпомощь Красного креста пробилась в ДНР через украинскую границу.
- Вчера 23:02 Порошенко призвал чиновников «перестать пугать людей» и рассказал о смертности от коронавируса.
- Вчера 21:22 “Позитивный сигнал от МВФ”.
- Вчера 19:38 СРОЧНО: В ДНР зафиксирован третий случай коронавируса.
- Вчера 19:33 Не дышать сепарским воздухом.
- Вчера 18:15 Порошенко – о коалиции со Слугой Народа.
Олейник: В постмайданной Украине перспектив нет
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Европейская слуга народа
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В Раде высмеяли санкции Украины против Белоруссии
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Беда Украины: она попала в кабалу и утратила своей суверенитет
Постсоветская Украина пыталась найти путь развития, отличный от российского, но в итоге лишь разрушила собственную государственность.
На момент распада Советского Союза Незалежная считалась одной из наиболее развитых советских республик, причем и в плане образования, и в промышленной сфере, и в сельском хозяйстве.
Ей достались в наследство как мощный ВПК, так и научные, управленческие и инженерные кадры. Вопрос: как можно было умудриться все это профукать?
Еще во времена президентства Виктора Ющенко украинское руководство начало влезать в долги, хотя после обретения независимости страна не имела госдолга. Спасибо России, которая взяла ее долги на себя и выплатила.
Вероятно, киевские власти расслабились, полагая, что набрать кредиты — это не такая уж большая проблема. Может, надеялись, что им все сойдет с рук, и кто-нибудь опять погасит долговые обязательства Незалежной?
Новая украинская власть не привыкла играть по правилам во взрослые игры. Международные финансовые структуры, как все знают, свой куш не упустят. И что в итоге? Глобалисты получили право (и возможность!) диктовать и навязывать Украине нужную им внутреннюю и внешнюю политику.
Вот так Украина оказалась в долговой кабале.
Бывший министр экономики Виктор Суслов вспоминает, что украинские власти «в начале программы сотрудничества с МВФ действительно ограничивались главным образом получением относительно небольших сумм, которые действительно пополняли валютные резервы, и использовались для поддержания курса национальной валюты».
Им понравилось жить в долг. Стали брать все больше и больше кредитов, причем не только у МВФ, но и у частных кредиторов. Госдолг начал расти. Украинцам стало казаться, что вот он рай и счастливая жизнь, а в действительности страна все время жила за чужой счет. Только при Ющенко госдолг перед внешними кредиторами вырос больше чем на 70 млрд долларов.
Неудивительно, ведь Ющенко защищал не украинские национальные интересы, а западные. Ему поставили вполне конкретную задачу — навязать слаборазвитой стране займы и вогнать в долги, чтобы потом Украиной было легче манипулировать. И нынешний президент Владимир Зеленский не сумел избежать этой зависимости, уйти от нее, освободить страну от диктата извне.
Вспомните «земельные» дискуссии. Что Зеленский говорил? «Мы вынуждены это принимать, потому что этого от нас требует МВФ, без этого не будет кредитов, без этого будет дефолт».
Вынуждены. Кредитов не будет, если станем рыпаться. Дефолт на носу. Ради такого и суверенитетом, видимо, не грех пожертвовать. Вот только что будет дальше? Какую страну киевские «марионетки» оставят будущим поколениям украинцев? Ноль независимости, пшик вместо суверенитета и кучу долгов.
Вогнать в долговую кабалу Запада стабильную республику надо было суметь. Ющенко отличился, Янукович облажался, Порошенко напакостил по мере сил, и Зеленский вряд ли что-то исправит. Шоумен ведь не дальновидный политик и не государственный деятель, не хозяйственник и точно не футурист. Отыграет роль в спектакле в роли президента и вернется в свой «Квартал 95»
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Светлана Светличная специально для «Русской Весны»
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Воровство кур в Британии и закон о продаже земли на Украине тесно связаны между собой
Это странно, но это действительно так. Воровство кур в Великобритании имеет непосредственное отношение к принятию так называемого исторического закона о продаже земли на Украине.
Оказывается, в Королевстве начали воровать куриц, причем, это довольно беспрецедентная ситуация. Такого, по сообщениям СМИ, не случалось аж со времен Второй Мировой войны.
Все дело в том, что в Британии наметился реальный кризис в сфере продовольствия. Дефицит яиц и мяса не за горами. Поэтому люди банально начали воровать.
Видимо, забыли о том, что они гордые британцы и вообще «большие молодцы». Вежливые, чопорные. Голод — не тетка, как говорится.
А как же, простите, их мощная экономика? Оказалось, что зиждется она на банках и сфере услуг. А эти отрасли в наши дни переживают не лучшие времена.
К тому же, как выяснилось, овощи и фрукты, которые кушают наши чопорные, собирали мигранты, покинувшие сейчас страну из-за ситуации с коронавирусом. Сами любители почаевничать, видимо, не хотят опускаться до ковыряния в земле. А жаль, может, спеси бы и поубавилось. По сообщению РИА Новости, в Британии в данной сфере аж 90 тысяч вакансий.
Но решение нашлось. Коли бравые украинцы, закрытые до 23 апреля, не могут ехать в Британию, Британия поедет к ним сама.
К тому же, именно Незалежная испокон веков считалась «житницей Европы», оплотом сельского хозяйства для Евросоюза. А тут как раз и закон о продаже земли подоспел.
Получается, британцы просто земельку выкупят, украинцы будут там батрачить на флегматичного британского дядю. Вроде бы и Европа, а вроде и ехать никуда не надо.
Надо отметить, что даже на Украине недовольны этим. Говорят, что открывать рынок в эпоху распространения коронавируса и экономического кризиса — это «откровенное приглашение к наглому и циничному мародерству».
Зеленский отмалчивается, скромно заявляя, что это нужно для «международных партнеров», в частности, для их комфорта, ну и для МВФ. Понятное дело, элитке-то украинской жить на что-то надо. А на людей и земли как было плевать, так и осталось. Страну превращают в рабовладельческую плантацию.
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Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»
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«Эта власть опасна»: Выдержит ли Украина карантин
Украинские власти собираются усиливать карантинные меры до режима «все в масках» и ограничения пребывания граждан на улицах. Возможность ввода более жестких карантинных мер обсудили на совещании под руководством Владимира Зеленского. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе Офиса президента.
В частности, обсуждалась возможность введения режима «все в масках» в период с 6 по 24 апреля и ограничения количества людей на улицах, говорится в сообщении.
«Не усиливать, а снимать»
Далеко не все на Украине уверены в правильности введённых карантинных мер. У людей нет денег, чтобы долго сидеть дома. Что будет, когда сбережения закончатся? Голодные бунты? На этот вопрос сейчас ни у кого нет ответа.
Страдает и бизнес.
Так, по данным Союза украинских предпринимателей (СУП), только четверть компаний выдержит карантин длительностью до трех месяцев, и всего 3% заявляют о готовности продержаться длительное время, но только при условии арендных каникул, перевода сотрудников на удаленную работу и пересмотра бизнес-модели.
В ходе проведённого СУП опроса треть опрошенных заявили о снижении доходов на 90 — 100% с момента ввода карантина, это стало причиной сокращения 50% сотрудников.
Тотальный карантин надо не усиливать, а вообще снимать, считает экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко. Просмотрев выдержанный в оптимистичных тонах первоапрельский ролик выступления президента Зеленского в эфире телеканала NewsOne, политик отметила, что президент, сказав много, не сказал ничего об обмене пленными, который должен состояться в марте — апреле этого года. По её словам, коронавирус замораживает все жизненно необходимые процессы, в том числе и Минский процесс.
«Я считаю, пора снимать карантин, не то что не усиливать — снимать. Идёт посевная, нужно сеять, нужно сажать, потому что пришла весна, и нужно освобождать наших людей», — сказала Савченко.
С иронией отнёсся к планам ужесточения карантинных мер депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин. По его словам, если не пускают по 10 человек в автобус, то — «как президент мог собрать в парламенте четыреста человек, дать им одноразовые масочки и заставить сидеть в этом помещении 10 часов… ради того, чтобы принять закон о продаже земли».
«Им (власти. — Ред.) наплевать на народ, у них одна задача: распродать и сбежать. Эта власть опасна для нас, опасна для нашего народа, эту власть нужно менять», — заявил политик.
В то же время стоит отметить, что население достаточно сильно напугано. По данным опроса, проведённого социологами группы «Рейтинг», 58% респондентов считают введённые властями меры по борьбе с коронавирусом оптимальными, ещё 28% полагают, что они даже слишком мягкие. Лишь 6% опрошенных убеждены, что меры слишком жесткие.
«Стоп-кран» для экономики
Украинская экономика начала падение еще до прихода коронавируса, теперь же власть фактически вообще экономику остановила, отметил экономический эксперт Виктор Скаршевский. По его словам, сейчас доходы украинского бюджета «полностью провалены из-за этого тотального и очень жесткого карантина».
Эксперт напомнил, что Украине в течение ближайших двух лет необходимо выплатить 11 млрд долларов по внешнему долгу (5 млрд долларов до конца текущего года, с учётом уже выплаченных средств, и более 6 млрд долларов в следующем году). Денег на выплаты может не хватить.
Так, гастарбайтеры, которые только в 2019 году обеспечили стране валютные поступления в размере 12 млрд долларов, в нынешних условиях сидят без работы (а предложение Зеленского создать для вернувшихся с заработков украинцев миллион рабочих мест вызывает у экспертов лишь недоумение).
По мнению Скаршевского, Украине необходимо сейчас добиваться реструктуризации внешнего госдолга — «с учётом того же коронавируса», — чтобы освободившиеся от выплаты внешним кредиторам миллиарды перенаправить на развитие экономики.
Но власти выбрали другой путь — путь «перекредитования и затягивания долговой петли», путь сотрудничества с МВФ. Это значит, что о развитии реального сектора экономики говорить не приходится…
«Поставили экономику на стоп-кран своим тотальным карантином и начали решать проблемы, к которым это привело, за счет наращивания государственного долга. Они хотят увеличить внешний долг, еще плюс 4 миллиарда долларов только в этом году. Не сократить его, а увеличить, потому что сами поставили экономику на стоп-кран на фоне и так очень плачевной экономической ситуации в Украине», — сказал эксперт, чьи слова приводит издание «Политнавигатор».
Скаршевский также напомнил, что промышленное производство на Украине сокращается уже в течение десяти месяцев (падение началось задолго до эпидемии), доходы бюджета проваливают «практически полгода».
Карантин и деньги
Согласно результатам социологического исследования, проведённого группой «Рейтинг», большинство (почти 60%) опрошенных заявили, что их сбережений, при условии прекращения получения доходов, хватит меньше чем на месяц; 16% считают, что им хватит сбережений на срок до двух месяцев; 7% — до трех месяцев. Лишь 6% респондентов ответили, что продержатся до полугода, и 3% — до года и более.
Почти 80% переживают, что на Украине наступит затяжной экономический кризис. Более двух третей взволнованы из-за того, что не смогут купить необходимые лекарства. Почти половина опрошенных переживают из-за того, что не смогут купить необходимых продуктов (52% — не переживают), сообщили социологи.
При этом 44% оценили свое эмоциональное состояние за последнюю неделю как спокойное, 23% — как напряженное. Высокий уровень тревожности фиксируется среди женщин и старшего населения.
Как сообщил Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины на своей странице в Facebook, по состоянию на утро 2 апреля в стране заражены 804 человека, в том числе 135 случаев выявлены за последние сутки. 20 человек скончались.
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Андрей Лубенский, Украина.ру
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Гумпомощь Красного креста пробилась в ДНР через украинскую границу
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Порошенко призвал чиновников «перестать пугать людей» и рассказал о смертности от коронавируса
Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал чиновников «перестать пугать людей».
Это он сделал в прямом эфире одного из украинских телеканалов, сказав, что «смертность от коронавируса в полпроцента — это неправда, в Украине уже сейчас больше трех процентов, а в Италии — еще не десять, но уже семь процентов».
Поэтому, заявил Порошенко, «нам надо прекратить запугивать людей», отметив, что украинцы себя ведут очень ответственно.
Кроме того, экс-президент намекнул, что не прочь избавиться от приставки «экс».
По его словам, сейчас «украинцы ждут сильную власть», которая сможет консолидировать и так далее. Причем Порошенко в своем спиче, как это ни невероятно, ни разу не вспомнил о «российской агрессии», и о том, что нынешняя власть «сливает» украинцев России.
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“Позитивный сигнал от МВФ”
Украинское правительство получило позитивный сигнал от Международного валютного фонда и ждет транш в ближайшее время. Об этом на онлайн-встрече с представителями Американской торговой палаты заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Само собой, данный сигнал пришел в украинское правительство совсем не случайно. Причиной столь резкой смены настроений функционеров МВФ стало внеочередной заседание Верховной рады, в ходе которого сам Владимир Зеленский убедил депутатов поддержать два внесенных ранее законопроекта. Один касался банковской деятельности и, по сути, лишал возможность вернуть Приватбанк Игорю Коломойскому, второй позволял продавать земли сельхозназначения в частные руки. Не много, небольшими «наделами» по 100 га. Почему-то именно эти законодательные инициативы очень трепетно лоббировали функционеры из МВФ.
Депутаты, поставленные перед выбором «или дефолт, или поддержка предложенных инициатив», разумеется, не стали брать «грех на душу» и проголосовали «правильно».
Украине нужны деньги. Особенно нужны они сейчас, когда украинская экономика, как и экономики других стран мира, страдает от последствий шагающей по планете пандемии коронавируса.
За принятие данных законодательных инициатив западные партнеры сулили Украине помощь в размере $10 млрд. Учитывая тот факт, что депутаты оказались понятливыми и поддержали те законы, которые их попросили поддержать, Украина может рассчитывать, что уже в ближайшее время данная сумма поступит в распоряжение экономического блока правительства. Вот только что изменит данная сумма в экономике страны, впавшей в глубочайшую депрессию?
За 2019 год внешний долг Украины вырос до $121 млрд. При этом относительно ВВП долг Украины составляет 78,6%. Выросли как внешние обязательства частного сектора – на $1,7 млрд, так и внешний долг Центрального банка – на $102 млн.
В текущем 2020 году правительство Украины, Центральный банк, предприятия и банки должны выплатить кредиторам $17,059 млрд. Из них $13,060 млрд — основная сумма долга, $3,999 млрд — проценты.
Среди этих выплат есть и кредиты Международного валютного фонда. Общая сумма, которую Украина должна вернуть МВФ в 2020 году, составляет $1,354 млрд. Из них $1,074 млрд — это основная сумма, а $280 млн — это процентные платежи. По мнению экспертов, объем госдолга Украины на конец 2020 года составит 45% ВВП.
Банальная ситуация. Чтобы погасить платежи по основному долгу и процентам, Украине где-то нужно взять денежные средства. Много денежных средств. Миллиарды долларов. Но подобных средств у правительства Украины нет и быть не может, так как страна уже давно ничего не производит. И именно поэтому вся эта задумка с новыми кредитами напоминает мне тривиальный бег по кругу. Как бы быстро ты ни бежал, как бы ни старался делать серьезное выражение лица, попасть из точки А в точку Б у тебя все равно не получится.
Возможно, часть средств из нового транша пойдет на погашение обязательных платежей по многочисленным кредитам. Возможно, будет погашена и некая часть от общей задолженности. Но одно понятно наверняка. Указанные выше $10 млрд не способны спасти экономику Украины, находящуюся в «крутом пике». Функционеры МВФ ничем не рисковали, предоставляя стране-банкроту, стране, около 50% бюджета которой идет на погашение займов и процентов по ним, новый кредит, так как эти деньги уже гарантированно к концу года вернутся в закрома МВФ и прочих кредиторов, ничуть не изменив экономическую ситуацию в стране.
Привычка жить в долг стала обыденностью на Украине еще при Януковиче. Определенная часть того долга, который сейчас буквально «просаживает» бюджет страны – это сугубо его заслуга. Президент-революционер Петр Порошенко, обещавший резкую смену политического и экономического курса, так же продолжил заложенную ранее традицию «жить в долг». Ну а Зеленскому не оставалось ничего другого, как принять правила игры и существенно поднять ставки. Теперь Украина не только берет в долг под гарантии «демократических преобразований», она еще и распродает то немногое, что осталось в стране после нескольких майданов и целого ряда бездарных правителей.
Не нужно быть финансовым аналитиком для того, чтобы предсказать ближайшее будущее этой страны. Власть, неспособная самостоятельно организовать наполнение бюджета, будет и дальше брать в долг, доведя ситуацию до того, что практически 100% бюджета государства будет уходить на обслуживания внешних займов и обязательств. Какое-то время еще можно будет распродавать то, что еще не распродано, и получать деньги за создание напряженности на границе с Россией. Но, учитывая стремительно меняющуюся картину мира, данная ситуация продлится недолго, и для Украины все закончится гораздо раньше, чем на это рассчитывает руководство страны. Но это завтра. А сегодня наивные украинские политики буквально сияют от счастья от осознания того факта, что МВФ подал позитивный сигнал.
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СРОЧНО: В ДНР зафиксирован третий случай коронавируса
Министерство здравоохранения ДНР сообщило, что сегодня в результате проведенного исследования зарегистрирован третий случай заболевания COVID-19 у жителя Донецкой Народной Республики, который в марте выезжал на территорию Украины.
«Больному 62 года, он госпитализирован в инфекционное отделение, его состояние удовлетворительное, температура 37,1, кашля и одышки нет.
Его супруга, пенсионер, изолирована, о результатах ее тестирования будет сообщено», — отметили в ведомстве.
Выявлен круг общения для изоляции и тестирования. Все контактировавшие с данными гражданами находятся в режиме самоизоляции. По месту проживания проведены противоэпидемические мероприятия.
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Не дышать сепарским воздухом
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Порошенко – о коалиции со Слугой Народа
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