Наказание за неучастие в выборах в зарубежных странах
15:13. 14 марта 2018 Просмотров - 56 Один комментарий Опубликовал: brahman
Проблему апатии населения России и недоверия к политическим партиям, общественным институтам и выборам в целом можно решить путем пересмотра возрастного ценза избирателя, штрафов за неучастие в голосовании без уважительной причины, считает член экспертного совета при председателе ЦИК РФ Александр Кобринский.
Избирательная система многих государства мира позволяет наказывать граждан за игнорирование института выборов. Причем в списке стран со строгим законодательством есть и государства с большими демократическими традициями. За неявку на выборы наказывают в Австрии, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Греции, Египте, Люксембурге, Турции, Пакистане и других странах.
В некоторых странах выносится публичное порицание, в других — дело может закончиться не только штрафом, но и лишением избирательных прав и тюремным сроком. В Австралии с 1924 года введено обязательное участие в выборах. Штраф за неявку составляет около 13 долларов. При этом, чтобы избежать штрафа, достаточно официально уведомить избирком о своей неявке с указанием ее причин.
Если непроголосовавший избиратель отказывается уплатить штраф, то дело направляется в Суд магистратов, где определением о признании виновности может быть наложен штраф в размере 50 австралийских долларов плюс оплата расходов. При неисполнении судебного определения об оплате штрафа лицо может быть наказано выполнением общественных работ, арестом имущества либо помещено в тюрьму на 1-2 дня.
В Аргентине кроме штрафа за неучастие в выборах в размере от 20 до 200 долларов предусмотрено такое наказание, как лишение гражданина возможности в течение трех лет занимать государственные должности.
В Бельгии обязательное избирательное право (то есть голосование — обязательное) существует с 1893 года. Первая неявка на выборы без уважительной причины карается штрафом в 50 евро, в случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается до 125. После четвертого "прогула" гражданин лишается избирательных прав на десять лет, а также возможности получить должность на госслужбе.
В Бразилии неучастие в выборах грозит не только штрафом, но и необходимостью в письменном виде объяснить причину неявки на участок для голосования.
В Греции отсутствие избирателя в стране в момент выборов не является уважительной причиной для неучастия в голосовании. Помимо штрафов за неявку могут последовать более серьезные санкции вплоть до ареста и тюремного заключения на срок от одного месяца до одного года, а также лишения званий и должностей.
В Египте сумма штрафа не превышает один доллар, однако не пришедшим на выборы также грозит тюремное заключение.
В Люксембурге, штраф за первую неявку составляет 80 долларов, за вторую — 240. Более суровым наказанием является временное лишение избирательных прав по постановлению суда. Иногда "лишенец" не может быть принят на государственную и муниципальную службу, например учителем в школу, содержащуюся на средства местного бюджета.
В Пакистане за неявку на выборы в лучшем случае грозит штраф 60 долларов, а в худшем — каторжные работы сроком до пяти лет.
В Республике Сербия за неучастие в голосовании предусмотрено наказание в виде денежного штрафа.
В Турции за неявку на выборы предусмотрен штраф в размере около 14 долларов, а злостные нарушители подвергаются уголовному преследованию.
Практика наложения штрафов в размере от 25 до 70 евро существует также в Австрии, Германии, Италии и на Кипре.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Вот кто именно виноват и создал, “Проблему апатии населения России и недоверия к политическим партиям, общественным институтам и выборам”! Ну загоните людей на выборы, ну испортят вам на зло бюллетени, это решит проблему? Нет не решит, а ещё больше её усугубит. Бороться надо не с последствиями. а именно с причиной!