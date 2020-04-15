Михаил Хазин: Правильные ориентиры

Ещё в бытность существования «Неокона» мы несколько раз пытались писать и продавать различные обзоры. И поняли, что как основной бизнес этот вид деятельности в России существовать не может… Причин тут несколько.

Первая проблема — у нас вообще не принято платить за информацию.

Любой активный гражданин точно знает, что он может провести ряд встреч, на которых ему необходимые данные, так или иначе, дадут. Более того, даже если он понял что-то не то, то по мере того, как ситуация начинает вскрываться, он всё равно убедит себя, что правильный ответ знал, только не мог его адекватно интерпретировать в части управления.

Во-вторых, у нас очень высок средний уровень образования (спасибо Советской власти).

И по этой причине, если в голове у человека выстраивается правильная картина, он вполне способен сам разобраться, что, куда и как. В такой ситуации любая информация является вспомогательной и платить за неё совершенно не хочется.

А для людей, у которых в голове правильной модели мира нет (ну, например, у выпускников Высшей школы экономики, которые некритически отнеслись к той картине мира, который получили в процессе обучения), им что, говори, что не говори, они всё равно не слышат.

В этом смысле очень интересно иногда нарываться на людей, которые пытаются меня искренне критиковать. Нет, речь идёт не о троллях, которые просто разбрасывают дерьмо налево и направо, не о защитниках корпоративных интересов экономиксистов, а о тех, кто искренне считает, что созданную нами экономическую теорию можно опровергнуть. Собственно, я-то считаю, что её, вообще, опровергнуть нельзя, поскольку это просто один из взглядов на реальность, но это, в конце концов, моё личное мнение. Но для поклонников экономикс всё выглядит иначе.

Грубо говоря, они вполне понимают выводы, сделанные нами и даже регулярно их активно хвалят. Но при этом говорят о том, что они совершенно не понимают, на основании чего эти выводы сделаны. Им суют под нос логику, но они с ней не соглашаются, поскольку начинают говорить, что эта логика противоречит «общепринятым» представлениям об экономических процессах, не соответствует мнению авторитетов и, вообще, не укладывается в привычную картину мира. А потому — не объясните всё-таки как же вы пришли к своим, таким интересным, выводам?

В случае обзоров это выглядит примерно так. Нам говорят, что мы предлагаем читателям некоторые банальности, которые легко можно найти в любых статистических сборниках. При этом критики не очень понимают, что, во-первых, не так-то просто, подчас, что-то там найти, а, во-вторых, что мы осуществляем некоторую выборку информации. Типичный пример — Китай. Когда ты говоришь о том, что в Китае всё совсем не так хорошо, как кажется, то тебя обвиняют в некоей (не всегда чётко формулируемой) ангажированности. Когда же ты предъявляешь всего две цифры, профицит торгового баланса Китая и дефицит его платёжного баланса, да ещё и объясняешь их смысл, то тебе говорят о том, что это банально, что это «все» знают, и что брать за это деньги — смешно.

Третья проблема состоит в том, что, как следствие предыдущего, получив такую информацию, люди немедленно начинают её всем «родным и знакомым» пересылать.

Те, в свою очередь, сами в такой ситуации, разумеется, ничего покупать не будут. А моделей продажи обзоров всего два: либо дёшево, но многим, либо эксклюзив, но дорого. Собственно, в пределе — это консалтинг, который всегда продаётся как эксклюзив, хотя далеко не всегда таковым является. Но дешёвые обзоры у нас не идут точно.

И вот здесь хотелось бы перейти к конкретике нашей ситуации. Мы не будем продавать дорогие обзоры, поскольку занимаемся консалтингом. Дело это трудное, нужно нанимать дополнительных людей, платить им высокие зарплаты, без какой-либо гарантии возврата этих денег. Мы готовы делать обзоры дешёвые. И не для тех, кто, например, смотрит все мои выступления. Для них всё и так ясно. Мне тут написали перечень вопросов, которые бы некоторые люди хотели видеть в таких обзорах, и я могу сказать, что если мы за такой обзор назначим адекватную цену, его вообще никто не купит.

Именно по этой причине мы их готовим для иностранного читателя. Который меня не смотрит и смотреть не будет, у него и времен на это нет. Ему нужны 1.5-2 странички с картинками, чтобы он мог оценить, быстро и четко, что за неделю произошло и какие наиболее интересные события произошли. И всё. Ну и, если что-то происходит на рынке, быструю реакцию. Почему упало, из-за чего выросло. И всё. Именно этот продукт мы и готовим. Да, мы будем его делать на русском языке — но чисто для отладки процессов. И я не сомневаюсь, что даже те, кто подпишется, будет плеваться. Мол, и это — информация? За которую нужно платить? Да вы обнаглели! Ну, и так далее.

Поэтому повторю ещё раз. Подробных объяснений, глубоких инсайдов и даже просто более или менее полного описания событий — не будет. Будет краткий обзор базовых тенденций (с картинками) и описание одного-двух главных событий. Которые, с нашей точки зрения, и описывают ситуацию в целом.

И интересно это будет только тем, кто Аврору (в любых её проявлениях) каждый день не смотрит, а кого интересует только общее развитие ситуации. Ну и да, конечно, мы не будем совпадать с новостными сайтами и программами. У нас есть свою представление о процессах.

Михаил Леонидович Хазин (род. 1962) — российский экономист, публицист, теле- и радиоведущий. Президент компании экспертного консультирования «Неокон». В 1997-98 гг. замначальника экономического управления Президента РФ. Постоянный член Изборского клуба.

Источник: https://nstarikov.ru/mihail-hazin-pravilnye-orientiry-114666