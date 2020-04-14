Во время пандемии К-вируса чехи неожиданно ударили Россию в спину

Как «обиженные и оскорблённые» с памятником маршалу Коневу воевали.

Век Интернета и его острые на язык пользователи рождают немало изречений, очень метко характеризующих нашу действительность, пожалуй, через энное количество веков они могли бы стать новыми народными пословицами.

Одна из них — «протягивая руку помощи, не забудь увернуться от пинка благодарности», как нельзя лучше характеризует не только неблагодарность людскую, но и безответственные действия, производимые в целых государствах.

Пока в мире продолжает бушевать страшная пандемия и, казалось бы, самое уместное в таких условиях оставить конфликты и взаимные претензии до лучших времен, пришла новость из Праги о сносе памятника одному из Маршалов Победы — Ивану Степановичу Коневу.

Очень трудно подобрать слова, чтобы охарактеризовать весь уровень цинизма, с которым было проведено данное действо — не только выбрали год 75-летия Великой Победы, но и достаточно подло решили «пойти на дело» (по-другому я это назвать не могу), что называется, «под шумок» эпидемии, когда все, кто ранее противостоял вандализму (а таких горожан в Праге немало), даже не могли выйти на его защиту…

Не знаю у кого как, а у меня возникает аналогия с ситуацией в Италии, где граждане встречают российских медиков триколорами и гимнами — и тут же подают свой голосок Табаки, подъедающие за Шерханами и кричащие о том, что помощь прибыла бессмысленная и бесполезная.

Вроде как и высшие государственные лица качают головой и журят заведомо недружественный и провокационный жест, но в то же время, слова словами, но ни один из них и мизинцем не ведет ни в отношении словоблудов, которые вводят в заблуждение своих же соотечественников через прессу, ни для того, чтобы остановить самоуправство достаточно мелких, даже не государственных, а муниципальных чиновников…

Как же так получается, что речи о «мире, дружбе и жвачке» спокойно сосуществуют с камнем за пазухой, который запросто пускают в дело, начиная мелочно сводить некие «исторические счеты»?

Собственно, во всех странах Восточной Европы, где стало принято «героически» воевать с советскими памятниками, в основе всей этой «войны» лежит одна и та же концепция «исторической обиженности» — заведомо деструктивная.

Уже хотя бы потому, что вмешаться в ход истории и вернуть десятки тысяч советских солдат, погибших за освобождение Восточной Европы, живыми домой, к их женам, детям, седым матерям и оставить дедушек «благодарных» европейцев в «исходном положении» просто невозможно, даже несмотря на то, что не выучившие историю внуки, очевидно, этого хотели бы. Во всяком случае, советские памятники им тогда бы не пришлось рушить, равно как и строить свои…

Получается, что цели вояк с памятниками крайне далеки от того, что они сами декларируют, и имеют сугубо корыстную, «шкурную заинтересованность — когда-нибудь в перспективе получить финансовые бонусы за «ущерб от советской оккупации». За счет России, естественно.

И уж настоящим подарком судьбы для политических сил такой ориентации было (увы, и является) то, что в ответ на упреки в нашу сторону не звучит на официальном уровне упоминание, например, польского концлагеря смерти «Тухоль», построенного еще в двадцатые годы для советских пленных, многие из которых были варварски замучены, да и про террор «чехословацкого корпуса», обильно «погулявшего» по России в и без того страшную годину Гражданской войны, тоже полное молчание, как будто и не было…

Что интересно, у польских и чешских «ястребов», передовиков войны с советскими памятниками, почему-то нет друг к другу претензий, скажем, за Тешинскую область Чехословакии, прихваченную соседями-славянами в полном взаимопонимании с гитлеровской Германией.

Вновь актуальной стала дискуссия, как же на это реагировать — и уголовная ответственность за такой вот государственный вандализм в отношении советских памятников за рубежом уже введена, только я позволю себе усомниться в эффективности этой меры.

Если мы хотим, чтобы урок действительно запомнился, то нужно напомнить воякам с памятниками, что в «историческую обиженность» можно играть не только в одиночку, как они сейчас.

К примеру, ни для кого не секрет, что на оккупированных гитлеровцами территориях Европы многие и поныне известные частные корпорации тесно сотрудничали с оккупационной администрацией и ударно потрудились над увеличением ее и без того немалой военной мощи фашистской Германии.

Каждый патрон, снаряд, бомба, каждый танк, собранный на ныне вполне себе мирных автозаводах, включая чешские, должен был убивать наших дедов на Восточном фронте, это еще не говоря обо всех мирных жителях…

И если «они» «обижаются» на советские памятники, не пора ли России на официальном уровне «обидеться», например, на некоторые автоконцерны маленьких, но гордых «жертв советской оккупации»?

Что-то мне подсказывает, что потеря рынка сбыта в 100 с лишним миллионов человек, особенно при мировом финансовом кризисе из-за пандемии, заставит местный бизнес сильно «поблагодарить» тех, кому так мешают монументы…

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Андрей Степной, специально для «Русской Весны»