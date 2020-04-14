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МВФ прогнозирует наибольший спад мирового ВВП со времён Великой депрессии

20:30. 14 апреля 2020 87 просмотров Один комментарий Опубликовал:
МВФ прогнозирует наибольший спад мирового ВВП со времён Великой депрессии | Русская весна

В 2020 году спад глобальной экономики составит 3%, что гораздо больше, чем во время кризиса в 2009 году.

Об этом говорится в прогнозе Международного валютного фонда (МВФ), опубликованном во вторник, 14 апреля. Как сообщается, это будет первая мировая рецессия с 2009 года, когда глобальная экономика сократилась на 0,08%.

Согласно прогнозу МВФ, рецессия в 2020 году будет зафиксирована в 157 странах из 194. Экономика США упадет на 5,9%, еврозоны — на 7,5%, а рост в Китае замедлится до 1,2%.

«Мы столкнулись с жестокой реальностью, в которой экспоненциальный рост инфекции означает, что 100 зараженных людей превращаются в 10 000 в течение нескольких дней», — написала в предисловии к докладу главный экономист МВФ Гита Гопинат.

Она отметила, что нынешний кризис не похож на предыдущие. Потери экономического характера, по-видимому, превосходят те, что спровоцировали глобальный финансовый кризис 2008-2009 годов. Как и в случае с войной или политическим кризисом, совершенно неизвестно, когда пандемия закончится. Стимулирование совокупного спроса на этот раз не так актуально, поскольку кризис вызван вынужденными решениями властей ограничить работу различных секторов.

«Очень вероятно, что в этом году мировая экономика испытает самую глубокую рецессию со времен Великой депрессии [1929–1933 годов]», — указала Гопинат, уточнив, что кризис 2020 года можно было бы назвать «Великой самоизоляцией» или «Великим карантином».

В то же время в 2021 году, как считают в МВФ, мировая экономика вырастет на 5,8%, быстро восстанавливаясь после пандемии. Это будет рекордным экономическим ростом в мире, по крайней мере, с 1980 года.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1586883282

Метки: Новости

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