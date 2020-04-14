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Эксперт объяснил причины создания союза Западных Штатов Америки.

16:00. 14 апреля 2020 269 просмотров 5 коммент. Опубликовал:

m1034191

«Это еще не сепаратизм, но уже точно новое осмысление федерализма в США», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя объединение трех американских штатов – Калифорнии, Орегоны и Вашингтона для борьбы с COVID-19. 

«Одна из причин создания такого союза – географическая. Калифорния, Орегон и Вашингтон находятся на Западном побережье США, где ранее был большой поток туристов из стран Юго-Восточной Азии. Эти штаты сильно пострадали от эпидемии коронавируса. Вашингтон и Орегон были одними из первых регионов, где начали диагностировать случаи заболевания. Сейчас им имеет смысл самоорганизоваться и победить вирус сообща», – считает политолог-американист Малек Дудаков. 

«Вторая причина – это попытка с помощью пакта обойти федеральное правительство и решать проблему своими силами в тех аспектах, где администрация Трампа не справляется. Как заявили сами губернаторы, они постараются отложить политические склоки и сконцентрировать все силы на борьбе с эпидемией коронавируса», – пояснил политолог. 

По словам эксперта, в этом плане можно считать знаковым выступление губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, в котором он призвал относиться к его штату, как к «Nation State». Он также отметил, что федеральное правительство больше не является надежным партнером штатов в вопросах здравоохранения и защиты прав меньшинств. Потому, по мнению губернатора, Калифорнии нужно ориентироваться на свои возможности. И если штат сможет покрыть дефицит медицинских товаров – тогда он начнет экспортировать какую-то их часть в другие регионы. 

«В общем, это еще не сепаратизм, но уже точно новое осмысление федерализма в США. Да, разговоры о независимости отдельных штатов идут давно, и через какое-то время эта проблема станет актуальной. Но пока – это борьба за распределение полномочий между федеральным правительством и штатами», – резюмировал Дудаков. 

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор Орегона Кейт Браун и губернатор Вашингтона Джей Инсли объявили о заключении «Пакта трех западных штатов». Соглашение подразумевает тесную координацию Западного побережья США в борьбе с COVID-19. 

Губернаторы договорились совместно принимать решения по вопросам стратегии выхода из кризиса, опираясь на данные муниципальных властей. Также подразумевается координация усилий в сфере экономики и бизнеса. 

Напомним, по информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 577 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 23 тыс. человек. 

Источник: https://vz.ru/news/2020/4/14/1034191.html

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 657 542
    Нехресть 14 апреля 2020 в 17:27

    Лиха беда начало.
    и оно положено.

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    • 8105 6527
      маринаНехресть 14 апреля 2020 в 17:38

      Это не начало -это давно разработанный план отстройки США (а что там произойдет никого не колышет) и переход к новому монстру -Китаю(песни в его величие начались),но всё это нас не должно волновать -что отведено нам в этом спектакле:
      “Это альтернатива, которую срочно вызванный с заслуженного отдыха Киссинджер назвал «новый мировой порядок», понимая под которым апофеоз глобализации под мудрым управлением, разумеется, группы, к которой принадлежит сам, и «государства-крепости», где каждый сам за себя, до зубов вооружён и с подозрением относится ко всем прочим. Разумеется, он активно ратует за первый вариант, хотя уже сейчас видно, что будет именно второй.

      Но вопрос, собственно, в другом. Отчего-то практически все государства в едином порыве действуют как под копирку. Да, на это повлиял как опыт Китая, так и опыт множества прошлых эпидемий во всем мире. И тем не менее, это скорее не вынужденная, а желаемая властями всего мира мера. Любое государства это инструмент управления, в котором значительную долю занимает инструмент контроля и принуждения собственного населения к тому, что само государство называет «общественный порядок».

      Посему нам всем стоит готовиться к нескольким моментам. Во-первых, нам обязательно найдут и предъявят «стрелочника». То есть того, кого объявят виноватым в изготовлении и распространении вируса. И, разумеется, им окажутся отнюдь не те, кто это реализовал на самом деле, а некая группа «международных террористов». То, что ещё пока никто в таковой роли себя не объявил, объясняется отсутствием окончательных договоренностей между основными государствами. Во-вторых, это почти неизбежно означает, что если не новая эпидемия, то уж вторая волна данной, нас ждёт с почти гарантированной неизбежностью. Людям всего мира требуется показать, что производство биологического оружия перестало быть монополией крупных и договороспособных ответственных государств, а превратилось в неподконтрольный террористический инструмент, требующий для борьбы с ним новых жестких и даже драконовских мер.

      И, разумеется, как это было после 9/11, подавляющее большинство мирового населения, притаптывая от нетерпения и радостно похрюкивая, бросится швырять в урну собственные либеральные права во имя безопасности. А государства, делая скорбную мину по поводу необходимости траты гигантских средств, пойдёт навстречу своему электорату. Тоталитаризм в мировом масштабе во имя демократии и по воле ее. Заодно власти всех стран объяснят невозможность потратить деньги на поддержание уровня жизни населения потребностью потратить имеющиеся резервы на обеспечение безопасности.

      В итоге мы поимеем жесткий контроль над населением при полном его, населения, одобрении. Как этот контроль будет выглядеть, в виде чипов, в виде запрета на выход из дома без мобильников или как-то иначе, не суть важно. Но это будет хотя бы потому, что в мире нет ни одной организованной силы, которая могла бы этому желанию что-то противопоставить. (Бедные интернет-тролли).”
      П.С. Добро пожаловать в новый мир с чипом ,виртуальное -не больное ведь??

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      • 7174 5570
        Айвамарина 14 апреля 2020 в 18:00

        Все так боятся этого нового мира с чипами и мобильниками. А он уже и так настал. В туалет – и то с мобилой ходим, все снимают фото и видео и выкладывают себя и окружающих в инет, пишут комменты, ещё как-то проявляются. И что, если ты тут несколько лет комментируешь, душу выворачиваешь наизнанку перед людьми, на сайте есть твой имейл, то ты остался весь такой анонимный, в домике? 3 ха-ха! Психологический портрет любого из нас – только вопрос некоторого времени. Найти можно любого, повлиять с учётом психологии, надавить на больные точки,найти слабые места, манипулировать нами посредством этого – уже раз плюнуть. Мы и не заметим манипуляции, нас не учили. Поздняк бояться, все уже приколоты этой доске, и крылышки аккуратно расправлены. Но, в отличие от бабочек, есть ещё у нас голова, самосознание, вот и пытаемся формулировать предложения, искать истину. Пока живём, мы можем быть свободными в своих мыслях, хотя бы отчасти?

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        1
        • 8105 6527
          маринаАйва 14 апреля 2020 в 18:16

          ну слово в слово ,как мой старший сын про телефон мне,у меня кнопочный между прочим,факт неоспоримый ,но так хочется избежать этого насилия -чипирования,я могу выбросить телефон в унитаз.В своих мыслях -это да.

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  • 4264 3552
    Женечка 14 апреля 2020 в 18:19

    American Civil War II. Наследники Конфедерации…
    “Федеральное правительство больше не является надежным партнером в оказании медицинской помощи, в поддержке иммигрантов, в поддержке ЛГБТ-сообщества, в защите окружающей среды, поэтому нам нужно идти своим путем”, – сказал Винер . “Мы можем сделать все, что в наших силах, чтобы защитить наше государство, но нам нужен надежный федеральный партнер. А сейчас у нас этого нет.”

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