ЕГЭ – повторение отупляющего американского эксперимента тридцатилетней давности

Из книги бывшего старшего советника по вопросам политики Министерства образования США в администрации Р . Рейгана — Шарлотты Томсон Изербит, которая узнала о существовании закрытой программы по преднамеренному оглуплению американского населения , после чего была отстранена от должности. Именно эти события вдохновили её на написание книги «Умышленное оглупление Америки» , принять участие в сборе средств на перевод можно ЗДЕСЬ .



Сопротивление учителей привело к отказу от эксперимента. Дон Мартин из Питтсбургского университета, Джордж Э. Оверхолт и Уэйн Дж. Урбан из Университета штата Джорджия написали «Accountability in American Education: A Critique» («Princeton Book Company», Принстон, Нью-Джерси, 1976 г.), содержащий раздел под названием «Оплата за результаты», который рассказывает об английском эксперименте.



В следующем отрывке приводится его описание: «На призыв к «добротному и дешевому» начальному образованию ответил закон, принятый парламентом в 1862 году, известный как Свод законов с поправками. Этот закон вводил оплату за результаты, английскую систему подотчетности девятнадцатого века….



Особый интерес представляла оппозиция английской системе оплаты за результаты, возникшая в момент ее введения. Сопротивление оказывали в основном учителя, в основе их возражений лежали как образовательные, так и экономические мотивы….



Они питали отвращение к узости и механическому характеру системы, навязанной учебному процессу. Они также возражали против экономического бремени, навязанного им, поскольку их зарплата зависела от успеваемости студентов.»

[Ред. примечание: «оплата за результаты» и образование, основанное на результатах, основаны на подотчетности учителей и требуют обучения тестированию, результаты которого «измеряются» для отчетности. Оба метода обучения приводят к узкой, механистической системе образования, подобной обучению навыкам.



Работа учителей в Соединенных Штатах в 1999 году, как и учителей, участвовавших в эксперименте в Англии, оценивалась и оплачивалась в соответствии с результатами тестирования учащихся; т.е. в зависимости от того, насколько хорошо учителя учат тесту.



Сторонники обучения навыкам считают, что почти все дети могут учиться, если им дается достаточно времени, адекватных ресурсов, направленных на индивидуальный стиль обучения студента, и учебный план, согласованный с тестовыми предметами (обучение тесту).



Обучение навыкам использует скиннеровскую методологию (оперантное обусловливание) для получения «предсказуемых» результатов. Бенджамин Блум, отец обучения навыкам, утверждает: «Цель образования — изменить мысли, действия и чувства учеников».



Обучение навыкам (ML) и его брат-близнец прямое обучение (DI) являются ключевыми компонентами обучения, основанного на результатах, (OBE) и исследования эффективных школ (ESR). Читателю настоятельно рекомендуется изучить определения всех этих терминов, включая раздел бихевиористских терминов, содержащийся в глоссарии этой книги, прежде чем читать дальше. Одна общая нить, проходящая через эту книгу, связана с этими терминами и их важностью в реализации обучения рабочей силы и изменений отношений и ценностей.]



1874 – Эдвард Ли Торндайк родился 31 августа 1874 года в Уильямсбурге, штат Массачусетс. Торндайк обучался новой психологии у протеже Вильгельма Вундта первого поколения. Он окончил Уэслианский университет в 1895 году после учебы у вундтианцев Эндрю К. Армстронга и Чарльза Джадда. Поступил в аспирантуру Гарварда и учился у психолога Уильяма Джеймса.



Во время учебы в Гарварде Торндайк удивил Джеймса, проведя исследования на цыплятах. Он изучил их поведение и впервые открыл то, что позже стало известно как «психология животных». Как кратко заявил сам Торндайк, психология была «наукой об интеллекте, характере и поведении животных, включая человека».



Еще одна выдержка из «Лейпцигской связи» с великолепным описанием происхождения Торндайка:

«Торндайк подал заявку на стипендию в Колумбийском университете, был принят Кэттеллом и переехал со своими двумя самыми умными цыплятами в Нью-Йорк, где продолжил свои исследования и получил степень доктора философии в 1893 году. Торндайк специализировался на «коробке с головоломками», в которую он помещал различных животных (цыплят, крыс, кошек) и позволял им самим находить выход. Его докторская диссертация о кошках стала частью классической литературы по психологии.



После получения докторской степени он провел год в качестве преподавателя в Западном резервном университете, и вскоре Кэттелл посоветовал декану [Джеймсу Эрлу] Расселу посетить первый класс Торндайка в Западном резервном: «Хотя декан нашел его «занимающимся исследованиями мышей и обезьян», он ушел с мыслью о том, что стоит попробовать на людях».

Рассел предложил Торндайку работу в педагогическом колледже, где экспериментатор оставался в течение следующих тридцати лет. Торндайк был первым психологом, изучавшим поведение животных в лаборатории экспериментальной психологии и (по предложению Кэттелла) применившим те же методы к детям и молодежи; в результате в 1903 году он опубликовал книгу «Педагогическая психология».



В последующие годы он опубликовал в общей сложности 507 книг, монографий и статей. Первичное предположение Торндайка было таким же, как и у Вундта: что человек —животное, что его действия на самом деле всегда являются реакциями, и что его можно изучать в лаборатории почти так же, как и животное.

Торндайк приравнивал детей к крысам, обезьянам, рыбам, кошкам и курам, над которыми он экспериментировал в своей лаборатории, и был готов применить то, что он нашел там, к обучению в классе.

Он экстраполировал на людей «законы» из своих исследований поведения животных, которые он затем применил в подготовке учителей, а те, в свою очередь, разнесли то, что они узнали, в каждый уголок Соединенных Штатов и начали управлять своими классами, учебными программами и школами, основываясь на этой новой «образовательной» психологии.

В «The Principles of Teaching Based on Psychology» (1906 г.), Торндайк предложил сделать «изучение преподавания научным и практическим». Торндайк определяет искусство обучения как: «Искусство давать и удерживать стимулы с целью получения или предотвращения определенных реакций.



В этом определении термин «стимул» используется широко для обозначения любого события, оказывающего влияние на человека — для слова, сказанного ему, взгляда, предложения, которое он читает, воздуха, которым он дышит, и т.п. Термин «реакция» используется для обозначения любой реакции, произведенной им, — новой мысли, чувства заинтересованности, телесного акта, любого психического или телесного состояния, вызванного раздражителем.



Цель учителя состоит в том, чтобы произвести желательные и предотвратить нежелательные изменения в людях, производя и предотвращая определенные реакции.



Средствами, имеющимися в распоряжении учителя, являются стимулы, которые могут быть применены к ученику: слова, жесты и внешний вид учителя, состояние и оборудование школьной комнаты, книги, которые нужно использовать, предметы, которые можно видеть, и так далее по длинному списку вещей и событий, которые учитель может контролировать.»

1896 – Была опубликована «Психология» Джона Дьюи, отца «прогрессивного образования», («University of Chicago Press», Чикаго, 1896 г.). Это был первый американский учебник по «пересмотренной» педагогике. «Психология» стала бы самым читаемым и цитируемым учебником, используемым на педагогических факультетах страны.



Незадолго до выхода в свет своей знаковой книги Дьюи поступил на факультет Чикагского университета имени Рокфеллера в качестве заведующего объединенными кафедрами философии, психологии и педагогики. В том же 1895 году университет выделил 1000 долларов на создание лаборатории, в которой Дьюи мог применять психологические принципы и экспериментальные методы для изучения процессов обучения.



Лаборатория открылась в январе 1896 года как школа Дьюи, позже ставшая известной как лабораторная школа Чикагского университета.

Дьюи думал о школе как о месте: «Где его теории образования могут быть применены на практике, проверены и научно оценены… Дьюи … стремился применить доктрины опыта и эксперимента к повседневной жизни и, следовательно, к образованию… стремясь с помощью этой модели проложить путь к «школам будущего».



Там он проверил на практике три революционных убеждения, которые он извлек из новой психологии: для того, чтобы ребенок раскрыл все свои таланты, образование должно быть активным, а не пассивным; для подготовки ребенка к демократическому обществу школа должна быть социальной, а не индивидуалистической; чтобы дать ребенку возможность мыслить творчески, следует поощрять экспериментирование, а не подражание.»

Самюэль Блюменфельд в своей книге «The Whole Language/OBE Fraud» («Paradigm Co.», Бойсе, Айдахо, 1996 г.), так объясняет точку зрения Дьюи: «Какой учебный план соответствовал бы школе, которая была кооперативным обществом в миниатюре?



Рекомендация Дьюи была действительно радикальной: построить учебный план не вокруг академических предметов, а вокруг профессиональной деятельности, которая обеспечивала бы максимальные возможности для взаимодействия со сверстниками и социализации. С самого начала западной цивилизации школьная программа была сосредоточена на развитии академических навыков, интеллектуальных способностей и высокой грамотности.



Дьюи хотел все это изменить. Почему? Потому что высокая грамотность порождала ту отвратительную форму независимого интеллекта, которая была в основе своей, как считал Дьюи, антисоциальной.»

Таким образом, с точки зрения Дьюи, первичная приверженность школы грамотности действительно была ключевой проблемой. В 1898 году Дьюи написал эссе «The Primary-Education Fetish», в котором он точно объяснил, что имел в виду:

«Есть… ложный бог образования, идолопоклонников которого легион, и чей культ влияет на всю систему образования. Это изучение языка — не иностранного языка, а английского; не в высшем, а в начальном образовании.



Как в теории, так и в практике образования почти не вызывает сомнений, что первые три года школьной жизни ребенка должны быть посвящены главным образом обучению чтению и письму на его родном языке.



Если мы добавим к этому изучение определенного количества арифметических вычислений, мы получим стержень, вокруг которого качается начальное образование….



Из этого, однако, не следует, что условия — социальные, производственные и интеллектуальные — претерпели столь радикальные изменения, что настало время для тщательного изучения акцента, придаваемого лингвистической работе в начальном обучении…



Довод о том, что обучение чтению в раннем школьном возрасте преобладает из-за большого значения литературы, кажется мне ложным.»

Шарлотта Томсон Изербит



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