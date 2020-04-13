Кто несёт ответственность за аборты муж или жена? 16+

Если женщина сделала аборт и жалеет об этом, как облегчить её душевное состояние.

Алексей Орлов и Мария Сура



Если женщина сделала аборт по настоянию мужчины.

Если женщина сделала аборт, вследствие разгульного, похотливого образа жизни.

Чья вина лежит на содеянном, что ожидает их впоследствии.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kbqfWxDyLVo