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Больше не оптимистическая траектория, — эксперт о ситуации с COVID-19 в России (ВИДЕО)

07:30. 13 апреля 2020 158 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
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Больше не оптимистическая траектория, — эксперт о ситуации с COVID-19 в России (ВИДЕО) | Русская весна

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

«На самом деле, конечно достаточно хорошо работали социальные меры дистанцирования и ограничений, и мы действительно с 26 числа пошли по чуть более позитивной динамике, но в последнее время она (ситуация. — Прим. ред.) пошла, к сожалению, уже не по оптимистической траектории», — отметила она.

Эксперт добавила, что от увеличения количества зараженных коронавирусом с тысячи до десяти тысяч человек в США ушло шесть дней, в Германии, Италии и Испании — восемь дней, в Австрии — 15 дней, а в России — 12 дней.

«Но страшно то, что от десятитысячного до статысячного (пациента. — Прим. ред.) прошли уже пять стран, и эта дистанция в этих странах проходит в среднем 15–18 дней», — пояснила Попович.

Эксперт подчеркнула, что бороться с распространением инфекции мешает безответственность некоторых граждан, в частности, молодых людей, которые ошибочно считают, что они вне группы риска. При этом, продолжила Попович, даже у молодых людей осложнения от заболевания COVID-19 после выздоровления могут быть очень серьезными.

«Начинаются физические проблемы, физическая выносливость падает, очень сильно меняются психологические особенности, возникают депрессивные состояния существенно чаще, чем у обычной популяции», — заключила она.

Всего в России выявили 15 770 случаев заболевания COVID-19, почти 1300 человек излечились, еще около 150 тысяч жителей страны остаются под наблюдением.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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На видео с 4:50

Источник: https://rusvesna.su/news/1586752221

Метки: Новости

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