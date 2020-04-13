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10 000 лет назад древние жители Амазонии насыпали целые острова-огороды.

05:53. 13 апреля 2020 85 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Острова в Амазонии

На спутниковых снимках Юго-Запада Амазонии, на территории современной Боливии, можно заметить странные и нелогичные объекты. Они выглядят как крошечные участки густого леса посреди саванны – своего рода островки зелени посреди засушливой равнины. Все версии природного происхождения этих островков оказались несостоятельны, но лишь недавно ученым удалось доказать, что это дел рук человека, часть древней и масштабной системы рукотворных островов для выращивания пищи.

На сегодня известно 6643 таких островка, из которых 4700 – с высокой вероятностью искусственные. Это совсем крошечные холмики, высотой до 3 м и площадью менее 0,5 га, они расположены беспорядочно и никак не связаны между собой. Археологи провели раскопки в этом регионе и на 60 островках нашли золу, обломки ракушек, кости и прочие признаки проживания человека. У островков нет природного основания, это насыпи из земли и камня, которые были созданы целенаправленно порядка 10 000 лет назад.

Острова в Амазонии

Островками эти возвышения становятся с декабря по март, когда саванну затапливает после зимы. Следующие полгода здесь царит засуха, поэтому проросшие растения без защиты погибнут. Островки служили как раз такой защитой для посевов – в том числе, и на время наводнения. На них создавались емкости для накопления влаги, возводилось жилье. Древние аборигены выращивали здесь маниок, тыкву и кукурузу, причем следы первого датированы временем 10 350 лет назад, а кукуруза появилась 6800 лет назад, что на тысячи лет раньше, чем считалось прежде. 

Земля на островках не просто обрабатывалась, но и удобрялась, для лучшей урожайности. Древние предки местных жителей вложили в эти участки столько труда, что многие наделы остаются плодородными до сих пор, контрастно выделяясь на фоне мертвой пустыни.

Острова в Амазонии

Источник: https://www.techcult.ru/science/8149-drevnie-zhiteli-amazonii-nasypali-ostrova-dlya-zanyatiya-zemledeliem

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