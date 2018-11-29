Древние страны не были древними. Разоблачение многовекового обмана

Принято считать, что история – это наука, а то, что она заявляет – это точная и неоднократно проверенная информация. Специалисты в области истории чертят карты, отражающие политическое мироустройство далёкого и не очень далекого прошлого, изображают быт жителей того или иного исторического периода, их внешний вид, нравы. Однако, когда мы открываем письменные источники тех времён, то оказывается, что современники видели мир совершенно иначе.

Оказывается, что государства и народы, отодвинутые официальной историей в далёкую древность, на самом деле существовали в Средние века, а сказочные животные, например, единороги, в ту эпоху считались не сказочнее лосей или кабанов.

Древние государства существовали в Средние века

На ранних картах – XII-XIII и даже XV веков мы видим такие страны, как Ахея, Вавилония, Ассирия, Амазония, Месопотамия, Скифия…

Все, абсолютно все европейские авторы того времени, как один, пишут, что такие государства на тот момент жили и здравствовали. Конечно, можно попробовать объяснить этот феномен, так: мол, средневековые авторы одни страны рисовали современные, а другие – древние. Однако в чём причина такой избирательности?

Почему нельзя было изобразить политическое мироустройство таким, какое оно было на самом деле? Это очень, очень странно и совершенно нелогично. Куда логичнее нарисовать карту с актуальной на тот момент информацией о странах и регионах в разных частях света.

Что касается Амазонии, то она в качестве небольшого региона просуществовала на картах современников до середины XV века! Ещё раз: XV-го! Размещали её традиционно в нижнем Приволжье, и приписывали рядом название реки: “Итиль”. Один известный католический священник в 1601 году писал, что амазонки на самом деле были жёнами славянских (то есть скифских или сарматских) воинов, павших в бою. Скорбящие вдовы взялись за оружие, чтобы мстить за своих мужей.

А теперь вопрос: что делает Скифия на картах Средних веков вплоть до конца XV века? Ведь нам говорят, что скифы жили во времена античности – далёкой древности!

На картах до начала-середины XV века наблюдаем, что императоры из рода Чингизхана (например, хан Усбек) правят страной… так а какой же страной они правят? Получается, что Скифией? Одинаковые флаги развеваются над городами от Восточной Азии до Волги, Ростова… И если вот это – Москва, то и она в XIV веке входила в состав этого огромного государства. А также регион где-то на месте современной Молдавии.

И кстати… этот символ, который теперь называют “хазарской тамгой”, украинским “соколом”, замеченный на археологических находках – уж не тот ли это символ с флагов Скифии? Ведь Кумания, то есть современная Украина, была под властью Чингизидов. Будет забавно, если окажется, что столько веков мы ставили “знак Рюрика” вверх ногами.

Троя! Почему её рисуют на картах аж до начала XVI века? Не на одной-двух картах, а на всех одновременно!

Любопытно, что довольно долго, до конца Средних веков, картографы подписывают Францию Галлией. Но это ещё цветочки. Почему мы видим такие древние государства, как Месопотамия, Вавилония, Ассирия, Иудея, Мидия, или Ария, Бактриана, Согдиана?

Вот, например, Колхида в районе Кавказских гор на карте Фра Мауро 1448-го – 53-го годов… В первом-втором веках нашей эры на месте распавшегося Колхидского царства возникло < ![CDATA[ ]]> Лазское царств< ![CDATA[]]> о. В IX веке здесь существовало Абхазское царство со столицей в < ![CDATA[ ]]> Кутаиси< ![CDATA[]]> … Так почему же мы ничего такого не замечаем на картах даже спустя 6 веков после этих изменений?

Месопотамия… топоним древнегреческого происхождения. Согласно официальной версии, ещё в далёком 7-ом веке арабы завоевали Месопотамию, и часть её была переименована в «Ирак», соседние части Ирака обрели новые названия.

Древние персонажи и города не были древними

Также мы находим на страницах старинных книг авторов и персонажей древности в образах Средневековья. Знакомьтесь, это легендарный Клавдий Птолемей.

Таким в 15-ом веке рисовали Авиценну.

Вот – Марк Оврелий, который жил якобы во втором веке нашей эры.

А это Архимед… Троянский царь Приам.

Вот так выглядела жена Приама Гекуба в представлении европейцев XV – XVI веков…

Или вот посмотрите на эту рукопись… По всем признакам, это черновик произведения из-под пера какого-то средневекового поэта.

Мы видим узорные буквицы в начале глав… Текст на латыни, на полях редакторские правки и дополнения к основному тексту, рисунки главных действующих лиц произведения, которые изображаются либо рыцарями в доспехах, либо дамами с покрытыми головами и в широких одеждах. И даже подпись этого документа, оцифрованного Национальной библиотекой Франции, гласит, что он датируется XIII-XIV веками. То есть эпохой Средневековья. Знаете, что это за документ? “Метамарфозы” Овидия, а точнее Пу́блия Ови́дия Назо́на. Для справки – это древнеримский поэт. Родился в 43 году до н. э., умер в 17 или 18 год н. э. Опять же, согласно официальной версии истории.

А это – труды Горация, точнее Квинта Горация Флакка, того же периода. И снова многочисленные исправления и вставки. И снова средневековый документ, датированный XII-XIII веками.

А что у нас со старинными городами? Как они успели отстроиться за свою более чем тысячелетнюю на тот момент историю? Вот это – Рим в 1575-ом году по версии Георга Брауна… А вот этот маааленький закуток, больше похожий на склады… это – Ватикан! Центр могущества католической церкви и престол Римского Папы.

Сколько на тот момент Риму стукнуло? Сколько?! Дата основания Рима – 13 апреля 753 г. ДО н.э. В XVI веке Риму исполнилось 2341 лет! Тот же автор убеждает нас, что в древости город выглядел как-то так…

А это – Иерусалим из того же собрания планов городов. А ведь Иерусалим не намного моложе Рима. Этот ближневосточный город в XVI веке не отличается от Парижа и Лондона по размеру. И это несмотря на более чем полутора тысячелетнюю историю!

Однако Георг Браун не поленился зарисовать план древнего Иерусалима. И вроде всё нормально… Но как объяснить то, что над зданиями то ли древнеримской, то ли средневековой архитектуры высятся двуглавые орлы? Ведь Иерусалим времён Иисуса Христа был под властью Древнего Рима. Так что либо это Византийский герб, который появляется только в конце 4-го века, либо это – герб Священной Римской империи, то есть Средневекового государства.

А Москва как? Наверно, уже отстроилась с середины XII века! Узнаёте?

Нет? Как же? Перед вами Москва, какой её видели европейцы в XVI веке. Построена только одна стена городской крепости – её сердцевина – Китай-город. Но ведь прошло более трёх сотен лет с момента основания. Отсчитываем ещё 300 лет от XVI века – вспомните конец XIX. Она и горела, пережила несколько войн, но отстроилась до крупного мегаполиса своего времени. Поэтому есть основания считать, что Москва намного моложе, чем теперь считается.

А ведь такая странность наблюдается в отношении всех “центровых” и “старейших” городов.

Следы растягивания мировой истории

в книгах Средневековья и Нового времени

Вот ещё одно доказательство “недревности” древних государств. Давайте заглянем в документ под названием “Хронология Магна” (то есть “Великая Хронология”). Автор – Паулинус Венетус. Ссылка на документ (сайт “Галлика”): < ![CDATA[ ]]> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002483j/f…< ![CDATA[]]>

Дата создания – примерно, середина XIV века. В схеме приводится происхождение народов от самых первых людей по версии Ветхого Завета до современной эпохи. Здесь мы видим, что потомками Иафета (сына Ноя), якобы, является народ Магога и Гога (который обычно рисовали где-то в Сибири или в Алтайских горах).

От этого народа, согласно схеме, происходят Скифы и Готы. Скифы основывают 4 королевства: Тартаро́рум (тартарское), Парто́рум (Парфянское, то есть Парфию, Персию), Бактриа́нокс (Бактрианское, то есть Бактрия, сейчас это район гор Гиндуку́ш, где живёт загадочный народ “калаша” или “касиво”) и Амазонум (Амазонское).

Согласно официальной версии истории, первые три страны являются античными. Последняя – Амазония (то есть страна женщин-воинов) – сейчас считается мифическим государством. Но почему тогда авторы XIV, XV были уверены: Амазония – также же реальна, что и Парфия с Бактрианой. Тартарское царство, в свою очередь, подразделяется на регионы (вроде республик в составе союза) – это Катай и далее по списку… На картах до XVI века можно наблюдать все приведённые здесь регионы-королевства. С учётом того, что автор этой хронологической схемы не продолжил вниз происхождение народов и государств от якобы “древних” БактриАны, Парфии, Амазонии, становится ясно, что они были современными на момент создания документа.

А теперь покажем свидетельства “временных вставок” и “несостыковок”. Перед вами довольно массивная таблица, принадлежащая перу Пьера Дюваля. Дата создания – 1677 год. Ссылка на документ (сайт “Галлика”): < ![CDATA[ ]]> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525039034/f…< ![CDATA[]]>

Как раз период переписывания, “удлиннения” мировой истории. Летоисчисление здесь производится от Сотворения Мира на западный католический манер. Согласно приведённой таблице, сейчас 6018-ый год от начала времён, точнее, от момента создания богом Адама.

В 1700-ом году, то есть в XIII веке до нашей эры (согласно таблице), сыновья Ноя спускаются на землю, и мир распределяется между ними. В XXI веке до нашей эры появляется королевство Бактрийцев. Вышеупомянутая Колхида зарождается в XIII-ом (опять же до рождества Христова). При внимательном изучении описываемых событий можно обнаружить расхождения в их датировке по сравнению с мнением современной исторической науки. Например, основание Спарты, согласно таблице, произошло в XVII веке до нашей эры. Однако, более поздние историки отодвигают это событие в XI век. Также в таблице сказано, что правление Архонтов в Афинах и годы жизни Гомера, Соломона и Давида пришлись на XI век до рождества Христова. Хотя на самом деле, Гомер жил в VIII веке до нашей эры, а Архонты имели максимальную власть – с XI-го по IX-ый. И такая вакханалия в датировках событий прекращается только ко 2-му веку до нашей эры.

Но и это далеко не все странности европейской исторической мысли XVII века. Дальше прослеживается такое явление, как “пустые века”. Пустые на события. Хотя кое-какие “нестыковки” в датах распространяются и на второй век нашей эры, который практически пуст. Что, на протяжении почти сотни лет во всём мире ничего не происходило? III-ий век нашей эры также практически пуст. Получается, почти весь мир замер на две сотни лет… Ближе к XIII – XIV векам разделы таблицы заметно наполняются событиями…

На самом деле, ничего удивительного… Перед нами – сырой вариант Хронологии. В этой таблице хорошо видно, что временная шкала мировой истории искусственно растянута, но события и действующие лица ещё не размножены под новыми именами. Поэтому скачут датировки, поэтому многие века пусты на события. Немного позже, в XVIII веке, даты в мировой истории перестают скакать из века в век, а пустые века наполняются событиями и персонажами до такой степени, что перестают вызывать подозрения.

Какой же вывод напрашивается? Получается: эта огромная, колоссальная ложь, гигантский обман о том, что известная нам история мира тянется на тысячи лет вглубь веков. На самом деле, доступная благодаря письменным источникам история намного короче. Возможно, Христос родился (если не был выдуманной личностью) всего лет 800-900 назад, а нас намеренно обманывают те, кто стоит у истоков аврамических религий? Так или иначе, необходимо копать дальше.

Анастасия Косташ, специально для портала Крамола