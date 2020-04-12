Впервые в истории объявлено «масштабное бедствие» на всей территории США (ФОТО)

11 апреля президент США объявил режим «масштабного бедствия» (major disaster) в Вайоминге — таким образом на сегодняшний день впервые в истории существования Соединённых Штатов этот режим охватывает всю страну.

Вайоминг стал последним из 50 американских штатов, где пришлось ввести это положение. Трамп ввёл режим «масштабного бедствия» по просьбе губернатора Вайоминга Марка Гордона.

Гордон обратился к президенту ещё в четверг, и на тот момент в штате лесов, как называют Вайоминг, было выявлено более 200 случаев заражения коронавирусом.

«Несмотря на то, что Вайоминг не достиг таких чудовищных цифр, как другие штаты, эта мера поможет нам подготовиться и мобилизовать ресурсы, когда они нам потребуются», — цитирует Гордона Fox News.

Как сообщала «Русская Весна», 28 марта «масштабное бедствие» объявили штаты Мичиган и Южная Каролина, а также Пуэрто-Рико и Гуам (фактически территории США — прим. РВ). В реалиях США это означало, что у них не хватает собственных сил на борьбу с ЧС и им требуется федеральная помощь. Ещё раньше «масштабное бедствие» объявили штаты Мэриленд, Миссури, Иллинойс, Нью-Джерси, Северная Каролина, Техас, Флорида, Айова, Калифорния, Вашингтон и Нью-Йорк.

Временный госпиталь, организованный Нацгвардией Калифорнии в городе Индио.



Напомним, сейчас США занимают первое место в мире по числу смертей от коронавируса. Всего в стране выявлено 524,9 тысячи случаев, 20 389 человек умерли, более 31 тысячи выздоровели. Внутри страны лидером по количеству смертей по-прежнему является Нью-Йорк.

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Справка РВ

Что такое режим масштабного бедствия?

Юридически режим масштабного бедствия в чём-то похож на режим чрезвычайной ситуации: федеральное правительство активно оказывает помощь властям отдельных штатов, а на время действия режима ограничиваются права и свободы граждан.

Как правило, режим major disisater вводится в одном-двух соседних штатах из-за стихийных бедствий. Например, ураган «Флоренс» в Калифорнии в 2018, ураган «Катрина» в 2005, признанный самым разрушительным в истории США, он унёс жизни 1883 человек. В зону его действия тогда попали штат Луизиана, юг и центр Миссисипи, юг Алабамы, запад Джорджии, запад и юг Флориды.

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