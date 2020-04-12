Главная » Невероятное в мире, Политика

США — пираты ХХI века

00:30. 12 апреля 2020 137 просмотров Один комментарий Опубликовал:
США — пираты ХХI века | Русская весна

Журналист Наталия Портякова — о том, как право сильного портит отношение мира к США.

История эпидемии в Италии, которая в первые недели после вспышки коронавируса фактически оказалась брошенной на произвол судьбы партнерами по Евросоюзу, прекрасно продемонстрировала: в период всеобщей катастрофы каждый обычно сам за себя. И хотя позднее Брюссель объявил о весьма существенных мерах помощи Риму, коронавирусная эпопея доказала, что никто не ринется спасать других, пока в беде свои.

Одним из первых глобальных проявлений этой истины стал запрет на экспорт за рубеж костюмов химической защиты, медицинских перчаток, респираторов и других изделий, который около 50 стран мира стали вводить одна за другой. В России его инициировали еще 4 марта. Евросоюз последовал этому примеру только на прошлой неделе. Индия пошла еще дальше и запретила вывоз из страны не только средств индивидуальной защиты, но и лекарства, используемого для лечения малярии, которое, по некоторым данным, способствует и борьбе с COVID-19.

Логика «спасение утопающих — дело рук самих утопающих», которую взяли на вооружение большинство стран, не вызвала особых нареканий, поскольку все оказались в примерно одинаковой ситуации. Хотя некоторые государства, например Россия и Китай, несмотря ни на что, оказали помощь другим. Тем не менее кое-кто, спасаясь сам, стал откровенно подтапливать и других.

В конце прошлой недели глава Белого дома Дональд Трамп задействовал принятый еще во времена Корейской войны закон об оборонном производстве. Он позволил Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям США использовать «все полномочия» для приобретения такого количества респираторов N95, которое «посчитает подходящим», у мультинациональной, но прописанной в США компании 3M — одного из крупнейших производителей средств защиты. К чести компании, она до последнего сопротивлялась давлению президента Трампа в том, что касалось уже подписанных контрактов с другими странами. Но в итоге ей всё же пришлось объявить о прекращении поставок масок в Латинскую Америку и Канаду.

Премьер последней Джастин Трюдо не стал кидаться обвинениями — в конце концов схожим образом, хоть и с куда меньшей помпой до Вашингтона поступили и многие другие страны. Но в случае с Канадой все равно получилось некрасиво. Ведь Оттава, которую эпидемия также не обошла стороной, всё еще отправляет для помощи в США своих врачей и медсестер, а также поставляет перчатки, наборы для тестирования и ключевые компоненты для производства самих респираторов N95. Очевидно, именно это соображение стало решающим: на этой неделе 3 М все-таки разрешили возобновить поставки масок соседней стране.

Но с другими государствами американцы поступают еще более бесцеремонно. В последние дни в прессе всплыли сразу несколько историй о том, как США в буквальном смысле «отбивают» жизненно важную продукцию у других.

Одними из первых пожаловались немцы, и так обиженные на заокеанских партнеров и лично на Дональда Трампа за предложение купить немецких ученых, трудящихся над вакциной против коронавируса. Как выяснилось в конце прошлой недели, груз из 200 тыс. респираторов, который Германия заказала у американской компании с завода в Китае и уже долетевший транзитом до Бангкока, чудесным образом дальше отправился не в Берлин, а куда-то в США. Глава управления внутренних дел столицы ФРГ Андреас Гизель назвал выходку американцев «современным пиратством» и поведением в стиле времен Дикого Запада.

Официально Вашингтон опроверг все обвинения в перекупке, но мало кто поверил этим заверениям. Потому что через считаные дни схожие претензии американцам выставили главы сразу трех французских регионов. По их утверждениям, уже заключенные контракты на поставки масок из Китая во Францию были перебиты прямо в аэропортах КНР американцами, предложившими втрое, а то и вчетверо больше обещанной французами цены.

Ровно тот же трюк США проделали и с Бразилией: предназначавшиеся этой стране маски улетели из Китая не в Южную, а в Северную Америку. Что примечательно, никаких обид на китайские компании, позарившиеся на большие прибыли, ни одна страна не высказала. По крайней мере в публичном пространстве.

Зато американцы, принявшие гуманитарную помощь от ряда китайских компаний и активно скупающие сейчас защитную продукцию именно в Поднебесной, не преминули укусить и руку дающего. В последнее время всё больше конгрессменов из обеих партий стали высказывать поддержку инициативе сенатора Марка Рубио, предложившего снизить зависимость Америки от фармацевтических поставок из КНР. В прошлом году на Китай пришлось 30% всего американского импорта медицинских средств индивидуальной защиты и порядка 80% активных фармацевтических веществ, из которых затем производят лекарства. И сейчас Вашингтон решил, что такая зависимость угрожает национальным интересам.

То, что США продолжат нападки на Китай по всем фронтам, которые из-за пандемии пока лишь получили отсрочку, вряд ли кого-то сильно удивит. В конце концов Пекин в последние годы был для Вашингтона не другом, а конкурентом. Но отношение США к союзникам в русле трамповского лозунга «Америка превыше всего», приросшего за время пандемии еще и лозунгом «цель оправдывает средства», наверняка надолго оставит у партнеров неприятный осадок.

Особенно на фоне того же Китая, взявшего на себя роль ответственного глобального игрока (пусть и не только с гуманитарной целью, а еще и с мотивацией укрепления своей мягкой силы в мире). Буквально 6 апреля КНР заверила мир: в память «о руке помощи», протянутой самому Пекину в начале года, страна не будет ограничивать экспорт жизненно необходимой продукции другим в разгар пандемии.

Читайте также: США вышли в мировые лидеры по смертности от коронавируса

Автор — обозреватель газеты «Известия»

Источник: https://rusvesna.su/news/1586633499

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
История ранних войн и агрессии США
...приватиров, которые являлись не обычными пиратами, а грабителями, имевшими официальное ...военными средствами (пытаясь лишить США возможности территориально разрастаться и тем...!Со второй четверти девятнадцатого века начинается системная и безостановочная ...
От Белого моря до Чёрного: какие пираты свирепствовали в русских морях.
... Разин – русский пират XVII века Степан Разин – русский пират XVII века До начала восстания...зарабатывал разбоем и содействовал флоту США в Войне за независимость. На... служивший в Великобритании, США и России. Императрица предоставила пирату все полномочия. И...
Преступления США
... Соединенными Штатами.Английские пираты и разношерстная публика,..., что была порождена пиратами, основавшими Новую Англию,...(в книге «Шпионы XX века»), - положение сотрудников американских...США должны принимать ответные меры» [1 - Найтли Ф. Шпионы XX века...
США намерены помешать строительству Никарагуанского канала
... США и управлял каналом на протяжении практически всего 20 века.... начиная с 16 века, в 19 веке даже была создана ... Панама. Никарагуа в 20 веке переживала непростые времена. С...ситуации действия США мало чем отличаются от сомалийских пиратов, мешавших ...
Куда исчезли сомалийские пираты?
... самые знаменитые морские разбойники XXI века не сумели захватить ни единого....Чтобы заставить капитана сбросить ход, пираты открывают предупредительный огонь из ржавых... постоянные члены Совета безопасности ООН — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай — ...
История ранних войн и агрессии США-2
... власти.Дело шло неплохо, к пиратам примкнуло некоторое количество местных проходимцев... конце XIX века обычный преступник мог выступить от имени США, а вашингтонский..., действовавших уже в весьма просвещенный век, тяжесть наносимого ими урона, количество...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 10225 9427
    жора шапов 12 апреля 2020 в 11:12

    Китайцы уже собрали обвинительную базу против США по коронавирусу. Основа – отказ США ратифицировать договор о запрете разработки БХО. Вот только какой суд это примет к рассмотрению ? Силу права отменило право силы.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)