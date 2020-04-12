США — пираты ХХI века

Журналист Наталия Портякова — о том, как право сильного портит отношение мира к США.

История эпидемии в Италии, которая в первые недели после вспышки коронавируса фактически оказалась брошенной на произвол судьбы партнерами по Евросоюзу, прекрасно продемонстрировала: в период всеобщей катастрофы каждый обычно сам за себя. И хотя позднее Брюссель объявил о весьма существенных мерах помощи Риму, коронавирусная эпопея доказала, что никто не ринется спасать других, пока в беде свои.

Одним из первых глобальных проявлений этой истины стал запрет на экспорт за рубеж костюмов химической защиты, медицинских перчаток, респираторов и других изделий, который около 50 стран мира стали вводить одна за другой. В России его инициировали еще 4 марта. Евросоюз последовал этому примеру только на прошлой неделе. Индия пошла еще дальше и запретила вывоз из страны не только средств индивидуальной защиты, но и лекарства, используемого для лечения малярии, которое, по некоторым данным, способствует и борьбе с COVID-19.

Логика «спасение утопающих — дело рук самих утопающих», которую взяли на вооружение большинство стран, не вызвала особых нареканий, поскольку все оказались в примерно одинаковой ситуации. Хотя некоторые государства, например Россия и Китай, несмотря ни на что, оказали помощь другим. Тем не менее кое-кто, спасаясь сам, стал откровенно подтапливать и других.

В конце прошлой недели глава Белого дома Дональд Трамп задействовал принятый еще во времена Корейской войны закон об оборонном производстве. Он позволил Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям США использовать «все полномочия» для приобретения такого количества респираторов N95, которое «посчитает подходящим», у мультинациональной, но прописанной в США компании 3M — одного из крупнейших производителей средств защиты. К чести компании, она до последнего сопротивлялась давлению президента Трампа в том, что касалось уже подписанных контрактов с другими странами. Но в итоге ей всё же пришлось объявить о прекращении поставок масок в Латинскую Америку и Канаду.

Премьер последней Джастин Трюдо не стал кидаться обвинениями — в конце концов схожим образом, хоть и с куда меньшей помпой до Вашингтона поступили и многие другие страны. Но в случае с Канадой все равно получилось некрасиво. Ведь Оттава, которую эпидемия также не обошла стороной, всё еще отправляет для помощи в США своих врачей и медсестер, а также поставляет перчатки, наборы для тестирования и ключевые компоненты для производства самих респираторов N95. Очевидно, именно это соображение стало решающим: на этой неделе 3 М все-таки разрешили возобновить поставки масок соседней стране.

Но с другими государствами американцы поступают еще более бесцеремонно. В последние дни в прессе всплыли сразу несколько историй о том, как США в буквальном смысле «отбивают» жизненно важную продукцию у других.

Одними из первых пожаловались немцы, и так обиженные на заокеанских партнеров и лично на Дональда Трампа за предложение купить немецких ученых, трудящихся над вакциной против коронавируса. Как выяснилось в конце прошлой недели, груз из 200 тыс. респираторов, который Германия заказала у американской компании с завода в Китае и уже долетевший транзитом до Бангкока, чудесным образом дальше отправился не в Берлин, а куда-то в США. Глава управления внутренних дел столицы ФРГ Андреас Гизель назвал выходку американцев «современным пиратством» и поведением в стиле времен Дикого Запада.

Официально Вашингтон опроверг все обвинения в перекупке, но мало кто поверил этим заверениям. Потому что через считаные дни схожие претензии американцам выставили главы сразу трех французских регионов. По их утверждениям, уже заключенные контракты на поставки масок из Китая во Францию были перебиты прямо в аэропортах КНР американцами, предложившими втрое, а то и вчетверо больше обещанной французами цены.

Ровно тот же трюк США проделали и с Бразилией: предназначавшиеся этой стране маски улетели из Китая не в Южную, а в Северную Америку. Что примечательно, никаких обид на китайские компании, позарившиеся на большие прибыли, ни одна страна не высказала. По крайней мере в публичном пространстве.

Зато американцы, принявшие гуманитарную помощь от ряда китайских компаний и активно скупающие сейчас защитную продукцию именно в Поднебесной, не преминули укусить и руку дающего. В последнее время всё больше конгрессменов из обеих партий стали высказывать поддержку инициативе сенатора Марка Рубио, предложившего снизить зависимость Америки от фармацевтических поставок из КНР. В прошлом году на Китай пришлось 30% всего американского импорта медицинских средств индивидуальной защиты и порядка 80% активных фармацевтических веществ, из которых затем производят лекарства. И сейчас Вашингтон решил, что такая зависимость угрожает национальным интересам.

То, что США продолжат нападки на Китай по всем фронтам, которые из-за пандемии пока лишь получили отсрочку, вряд ли кого-то сильно удивит. В конце концов Пекин в последние годы был для Вашингтона не другом, а конкурентом. Но отношение США к союзникам в русле трамповского лозунга «Америка превыше всего», приросшего за время пандемии еще и лозунгом «цель оправдывает средства», наверняка надолго оставит у партнеров неприятный осадок.

Особенно на фоне того же Китая, взявшего на себя роль ответственного глобального игрока (пусть и не только с гуманитарной целью, а еще и с мотивацией укрепления своей мягкой силы в мире). Буквально 6 апреля КНР заверила мир: в память «о руке помощи», протянутой самому Пекину в начале года, страна не будет ограничивать экспорт жизненно необходимой продукции другим в разгар пандемии.

Читайте также: США вышли в мировые лидеры по смертности от коронавируса

Автор — обозреватель газеты «Известия»