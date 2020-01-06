От Белого моря до Чёрного: какие пираты свирепствовали в русских морях Разбойники русских морей внесли прозаичные коррективы в романтизированный образ книжных «джентльменов удачи». Пираты наводили ужас на многие державы, грабили прибрежные города, устраивали жестокие авантюры. В результате от привычного стереотипа о флибустьерах, путешествующих под черным флагом с символикой смерти, не осталось и следа.

Ушкуйники – первые пираты Северной Руси

Ушкуйники – первые пираты Северной Руси.

Повольник – свободный человек, промышляющий разбоем. Этот вид деятельности был распространен среди ушкуйников в Северной Руси. Пираты пользовались отсутствием сдерживающих сил на территории Новгорода.

Ушкуйники считались потомками варягов. Тщательно обученные разбойным делам дружины грабили не только земли Новгорода, но и близлежащих поселений. Не в меньшей степени пираты свирепствовали в Литве, Скандинавии, нападали на Югру и булгар. Но основной для них интерес представляла пушнина, поэтому все силы морских разбойников сосредотачивались на Волге и Каме. Так, в 1181 году ушкуйники совершили набег на город Кокшаров.



Ушкуйники - гроза Золотой Орды

Пираты приспособились ходить в весельно-парусных лодках, в которые умещалось до 30 человек. Ушкуи были весьма удобны с учетом постоянной необходимости в передвижении. Их без труда можно было переправить через пороги, между руслами рек, расположенных недалеко друг от друга. Нос судна традиционно украшался изображением медвежьей морды, высеченной прямо по дереву. «Джентльмены удачи» Северной Руси всегда были хорошо вооружены. Разбойники русских морей оснащали себя байданами с крупными кольцами, копьями, мечами. Но большее предпочтение они все же отдавали саблям и арбалетам.



Ушкуйники принимали активное участие в войнах в качестве наемников.

Ушкуйники принимали активное участие в войнах в качестве наемников. Они вели Новгородские дела, просчитывали ослабление частей Орды. Попытки Владимирских и Нижегородских князей освободить жукотинских жителей от пиратов не привели к успеху. Поэтому ушкуйники свободно двигались до самого стыка границ Золотой Орды и Китая.



Казаки-флибустьеры – разбойники Черного моря

Казаки-флибустьеры – разбойники Черного моря.

Казаков боялись за кровожадность и уважали за бесстрашие. В 1510 году крымский хан, борясь с пиратством запорожцев, перекрыл Днепр для укрепления Очаковской крепости, однако пираты с прежним размахом совершали набеги на Акерман и другие сооружения. Речные разбойники тотально грабили все прибрежные территории. Предприимчивые казаки, нашедшие пути к Черному морю через реки, жестоко мстили ханским бойцам за женщин и детей, которые были угнаны в рабство.



Флибустьеры из Запорожья.

Казаки приспособились переправляться на маневренных лодках, которые с необходимой долей романтики назывались «чайкой». Они были максимально адаптированы для каботажного и речного плавания. В случае необходимости судна переносили на плечах. В «чайку» помещалось уже на 20 пиратов больше, чем могли себе позволить ушкуи. Флибустьеры, вооруженные саблями, мушкетами и пушками, нападали преимущественно в ночи.

За два века пираты совершили 25 набегов, в числе которых оказались нападения на Константинополь, Синоп, крепости Кафу и Варну. Слава об отважных морских разбойниках разлетелась по всей Европе. Они участвовали в войнах против Испании, помогали захватывать французские крепости.



Флибустьеры Чёрного моря.

Роковым для них стал лишь 1625 год. Тогда, в устье Дуная, казачью флотилию смогла потопить турецкая эскадра. В плену пираты, несомненно, подвергались жестоким пыткам и мучительной смерти. С началом освободительной войны под руководством Богдана Хмельницкого, морские походы постепенно сошли на нет.



Каперский флот Ивана Грозного

Каперский флот Ивана Грозного.

К XVI веку Иван Васильевич Грозный уже захватил Нарву, что открыло перед державой вход в Балтику. Незамедлительно была налажена торговля. Английские купцы без зазрения совести наживались на перспективном сотрудничестве, равно как и шведские пираты. Когда разбой достиг апогея, Иван Грозный создал каперский флот, куда был приглашен датчанин Карстен Роде. Царь щедро жаловал ему чин «морского атамана», наделив широкими полномочиями. Взамен разбойник должен быть отдавать в казну по лучшей пушке и «десятую деньгу» от изъятой прибыли.



На заре русского флота.

Первый поход Роде мог не увенчаться успехом, ввиду отсутствия надлежащего снаряжения и судна. Но всё обошлось удачно: смелость и готовность рисковать позволили разбойнику застать врасплох противника. Шведы сдались почти без боя. Дальше морские рейды давались «москалитскому разбойнику» все легче. Он с размахом уничтожал вражеских купцов, а богатство присваивал себе. И к концу 60-х годов эскадра пополнилась шестнадцатью вооруженными кораблями.

Первый русский капер, почувствовав свою силу, стал бесстыдно нарушить договор с Грозным. Однако уже в 1570 году царь отдал Нарву шведам. Роде стали преследовать. При попытках укрыться в Дании его арестовали и заточили в подвал замка.



Степан Разин – русский пират XVII века

Степан Разин – русский пират XVII века

До начала восстания Разин был одним из самых жестоких каспийских морских разбойников. Особенно ярким оказался эпизод 1667 года, когда пират командовал многочисленной армией. Для такого количества бойцов атаману не удалось найти кораблей, поэтому в море он взял несколько сотен лучших воинов. Остальные же передвигались по берегу.



Лаковая миниатюра «Степан Разин» на крышке палехской шкатулки, работа художника Д. Турина

Официальной целью похода послужила благородная цель – освободить славян Каспия от рабства персов. На деле же пират с должным умением формировал донской флот из захваченных у купцов кораблей. В погоне за персидскими острогрудыми суднами атаман попал в плен под Астрабадом. Объявив о ложном примирении, пират сулил местному шаху богатую казну, корабли и грамоты. О дальнейшем развитии событий наверняка никто не знает. Однако историки сходятся во мнении, что Разин незаметно выхватил саблю и отрубил ему голову. В результате бесстрашный разбойник вернулся на Дон со щедрой добычей в компании прекрасных персиянок.



Русское пиратство под предводительством Екатерины II

Во времена правления Екатерины II империи нужны были союзники для борьбы с Турцией. Решение нашлось у греческих пиратов, которые искусно совмещали наглый разбой с освободительными войнами.



Екатерина II

В кратчайшие сроки было решено основать на островах Эгейского моря базу российского флота. Судна на место доставлялись в строгой тайне. Там же успешно действовало морское училище, где опытные корсары обучали азам абордажного дела и техникам поджогов всех желающих.

Одним из самых известных пиратов, которым удалось насладиться бесчинством под российским флагом, стал Пол Джонс. Черный Корсар зарабатывал разбоем и содействовал флоту США в Войне за независимость. На тот момент Екатерина II искала квалифицированных морских офицеров, коих в зоне досягаемости не оказалось, судя потому, что она пригласила в Россию Джонса.



Джон Пол Джонс — шотландский моряк, служивший в Великобритании, США и России.

Императрица предоставила пирату все полномочия. И уже через пару недель была умело сколочена эскадра, включающая 11 судов. После, несмотря на неравные силы, Джонс с грохотом разбил турок в Днепропетровском лимане. Разбойник не смог лишить себя возможности по-шотландски пошутить над противником и написал смолой на борту флагмана: «Надо сжечь. Пол Джонс». За абсолютную победу императрица пожаловала ему орден Анны первой степени. На этой ноте они расстались. А после первой Русско-турецкой войны база Екатерины была ликвидирована.

Пиратами порой становились и женщины. Одна из них Энн Бонни - любвеобильная девица, ставшая жестокой пираткой.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/290617/35092/