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Кому быть умным — мужу или жене?

16:15. 12 апреля 2020 69 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Кто должен быть умнее жена или муж?
Алексей Орлов и Михаил Ять

Умная жена и глупый муж… или наоборот? Должна ли быть женщина настолько умной, чтобы так управлять мужем в интересах семьи, чтобы он и не догадывался? Или наоборот: умным должен быть только муж, а жене достаточно быть красивой и уметь вкусно готовить?

Чтобы разобраться с этими вопросами подробней мы решили записать эту передачу…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6Ry0PJ0MWzg

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