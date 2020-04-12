Кому быть умным — мужу или жене?
Кто должен быть умнее жена или муж?
Алексей Орлов и Михаил Ять
Умная жена и глупый муж… или наоборот? Должна ли быть женщина настолько умной, чтобы так управлять мужем в интересах семьи, чтобы он и не догадывался? Или наоборот: умным должен быть только муж, а жене достаточно быть красивой и уметь вкусно готовить?
Чтобы разобраться с этими вопросами подробней мы решили записать эту передачу…
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У умного хватит ума, чтобы партнер не чувствовал себя униженным…