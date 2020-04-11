На всех въездах в Москву работают наряды полиции

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Наряды Госавтоинспекции начали работу на всех въездах в Москву, численность наружных отрядов полиции в столице увеличена, передает RT.

«На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.

В ведомстве призвали граждан к сознательности и напомнили о важности соблюдения режима самоизоляции.

«Помните: успешно противодействовать распространению коронавирусной инфекции можно только при ответственном отношении каждого гражданина», — указано в тексте.

Ранее стало известно, что Росгвардия увеличит число патрулей в Москве после усиления ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/51094-na-vseh-vezdah-v-moskvu-rabotayut-naryady-policii.html