Крушение «Глубинного государства» становится очевидным. Часть 1

19 марта Бенджамин Фулфорд опубликовал новую информацию о секретных геополитических событиях в мире. Он уверен, что позитивные силы в США теперь заняли ключевые позиции в правительстве США. Эти так называемые «белые шляпы» теперь контролируют Белый дом, ЦРУ, НСА, ФБР, Пентагон и другие ключевые агентства, которые теперь позволяют очищать все нижние ряды этих агентств. Фулфорд полагает, что в ближайшие месяцы мы узнаем, какие ужасные преступления совершили преступники против мирового населения.

Планы этой сатанинской элиты также включали убийство около 90% населения мира с помощью самосохраняемых болезней, таких как атипичная пневмония, птичий грипп, Эбола, СПИД и т. Д. До недавнего времени элита снова и снова пыталась начать Третью мировую войну в своих пророчествах для выполнения своей роли мирового господства. Заговор также стоит за событиями 11 сентября и в Фукусиме, и есть достаточные доказательства для его поддержки. Следующий шаг «белых шляп» должен теперь состоять в том, чтобы ознакомить мировую общественность с этими доказательствами. Источники Фулфорда говорят, что около миллиона американцев вовлечены в заговор, чтобы убить 90% оставшихся американцев и поработить остальных. Этот миллион также собирает сатанистов, притворяющихся мусульманами, евреями или христианами.

Сатанисты знают, что их планы сорваны и пытаются найти безопасное место где-то в мире. Источники Фулфорда также сообщают, что эта элита даже сообщала, что пыталась покинуть Землю. Один из способов добиться этого — через порталы, ведущими к другим планетам, как это делает CERN. Другая возможность — побег на секретных космических кораблях, которые разрабатываются в Антарктике. Источники из Fulford CIA подтверждают, что все эти пути эвакуации были устранены, сатанистам некуда убежать, они оказались здесь в ловушке и теперь уничтожаются. Одной из причин недавнего широкомасштабного нападения СМИ на Россию, по данным источников в Сирии Фулфорда, является древние межзвёздные порталы, расположенные в Сирии. Президент Путин сейчас контролирует эти места, и поэтому он не позволит кабале использовать эти порталы. Это подтверждается тем, что наша планета помещена на карантин. Одним из самых больших преступлений этой группы были нападения 9/11, в которых, согласно различным заявлениям, была задействована Саудовская Аравия. Имея все имеющиеся доказательства, многие партии опасаются быть привлеченными к суду. По словам Фулфорда, бывший президент США Барак Обама, как сообщается, пытался получить убежище в Англии. Обама теперь ищет защиты после того, как любой, кто помог ему в структуре власти США, либо был уволен, арестован, либо ликвидирован.

На прошлой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон был уволен и заменен Майком Помпео из ЦРУ. Все это должно идти с повесткой дня контроля над компанией, возглавляемой кабалом Google который должен называть всех «российским агентом», которые нарушают их намеченную повестку дня «Нового мирового порядка». Другим человеком, уволенным из Белого дома, является Стив Гольдштейн, подчиненный Рекса Тиллерсона. Даже само ЦРУ теперь полностью находиться под контролем американских военных. Теперь вы можете видеть повсюду, что каббалисты Кабалы, наконец, преданы суду. Единственной оставшейся базой мощности в настоящее время являются встроенные средства массовой информации, такие как CNN. Из-за продолжающихся обнаружений уже было показано, какие манипуляции и контроль над сознанием осуществляется с помощью «Пересмешника», с которым мы имеем дело. Бенджамин Фулфорд приходит к выводу, что события действительно начинают сводить с ума, но в позитивном ключе.

Следующая неудача для «Кабала» — переизбрание президента Путина, и пропагандистская машина западных СМИ вновь потерпела неудачу. Агенты нового мирового порядка ненавидят Путина за то, что он занимает позицию, которая мешает их целям. Путин сказал, что народы Запада, находящиеся под контролем Кабала, утратили способность к размножению. Все западные страны не могут так выжить, даже с помощью мигрантов. Без правил, морали и законов, которые лежат в основе здоровых людей и сформировались и основаны на протяжении тысяч лет, цивилизованные люди становятся животными. Это развитие хорошо видно. Неотъемлемой частью Нового Мирового Порядка является полное пренебрежение нравственностью. Агенты по повестке дня не заботятся о том, сколько людей погибло, чтобы реализовать свои планы или сколько наций нужно уничтожить. Элитные сатанисты хотят уничтожить мораль, чтобы подчинить людей своей воле. Президент Путин понимает важность нравственности и духовности. Неомарксизм, гендерная повестка дня и т. д. Являются средством уничтожения морали, нравственности и здоровой духовности. Потребности большинства всегда важнее, чем потребности меньшинств. Конечно, снижение силовых структур в США окажет серьезное влияние на тех же людей в Европе, и особенно в Германии.

Президент Дональд Трамп, возможно, находится на переднем крае борьбы за будущее человечества и, как и было обещано, сумеет осушить болото и разрушить «Глубокое государство» и Кабал. Люди будут задаваться вопросом, как это произошло, и кто дал FED свою силу. Трамп также побеждает в борьбе с бывшими всемогущими средствами массовой информации и Операцией «Пересмешник», которая должна одурачивать массы. Также инсайдером «QAnon» всегда новости. Q пишет, что самый страшный предательский каббал теперь сбывается и что человечество пробуждается от глубокого сна. Буря действительно на горизонте.

Они думают, что ты СТУПИД. Они думают, что вы будете следовать ЗВЕЗДЫ. Они открыто называют вас SHEEP / CATTLE. СЕЙЧАС НЕ БУДЕТ СЕЙЧАС ОТСУТСТВУЕТ УЛИЦУ. БОЛЬШОЙ СТРАХ. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ. Q

Они думают, что вы глупы. Они думают, что вы будете следовать ЗВЕЗДЫ. Они называют вас публичным SHEEP / CATTLE. ЭТО ПРИЕЗЖАЕТ ВРЕМЯ, В КОТОРЫХ НИ ОДИН ИЗ ВАС БУДЕТ ОТКРЫТЬ НА УЛИЦЕ. БОЛЬШОЙ СТРАХ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ. Q

Особенно в немецкоязычных странах с 1945 года произошло широкомасштабное перевоспитание. Был введен и продвинут новый поствоенный порядок, в соответствии с которым эксперты в области психологии вынудили перевоспитание к сознанию всех немцев, чтобы они продолжили это перевоспитание позже без каких-либо указаний по собственной инициативе. Все послевоенные газеты, первоначально созданные союзниками, следуют этой программе до сегодняшнего дня, как и другие СМИ и университеты. В средствах массовой информации была настоящая «де-германизация», и вся система образования от детского сада до университета все еще затрагивается сегодня. От имени ЦРУ появились тысячи научных книг о перевоспитании для обеспечения соблюдения. Таким образом, после Второй мировой войны произошел культурный упадок немецкой культуры.

Самым мощным психологическим оружием, которое неоднократно выносится на поле здесь, являются несколько миллионов жертв национал-социализма. Поэтому распространялся опасный антифашизм, который представляет собой растущую угрозу. Исследования показывают, что до 120 миллионов человек погибли в результате коммунизма и антифашизма в течение 20-го века. Большинство из этих людей не стали жертвой войны, а самой системы. Особенностью этой системы является традиция враждебности и так называемый «террор общества». Это включает в себя введение феминизма, так называемой толерантности, гендерной идеологии и т. д. В принципе все это основано на нетерпимости и добровольном отказе от знания или игнорировании давно известных фактов. Еще одной особенностью антифашизма является этническая дискриминация и коллективное осуждение народа (немца).

Важное средство перевоспитать в мире сегодня население, «социальная» Платформа Facebook. На прошлой неделе, был скандал, потому что было объявлено, что Facebook «s личные данные 50 миллионов пользователей в различные организации, такие как Кембридж Analytica были или проданы для изучения и анализа их поведения. В результате произошла волна судебных процессов против компании. Марк Цукерберг и генеральный директор Шерил Сандберг публично извинились. Facebook нарушил собственную политику и разрешил третьим лицам доступ к миллионам личных пользовательских данных, которые следует удалить. Конечно, все это происходило без согласия пострадавших. Вскоре после этого было запущено действие #DeleteFacebook (удалить Facebook), и тысячи пользователей решили установить знак и удалить свой профиль. Многие из них перешли на другие социальные сети, такие как Vkontakte, и внезапно восстановили свою конфиденциальность.

Facebook не ограничивается зарегистрированными учетными записями, когда речь заходит о шпионаже на пользователей, но также отслеживает поведение в Интернете людей, которые не зарегистрированы на Facebook . Это делается с так называемыми трекерами, которые расположены на самых важных 10000 сайтах. Tracker — это небольшие программы, которые следятт за посетителями этих сайтов и отслеживают их привычки к серфингу. Также вызываются данные из собственной операционной системы. Это дает этим организациям понимание частных данных всех пользователей. Таким образом, Facebook достиг данных миллиардов людей. Это первый случай в истории человечества, когда частная организация методично собирает, хранит, оценивает и продает данные на всех людей. На Facebook есть новый инструмент, чтобы узнать, какая личная информация была бессознательно распространена на Facebook с третьими лицами. Просто посетите веб-сайт Supremo и войдите в Facebook: https://www.supremo.tv/facebook-privacy/

Существуют также способы защиты от трекеров, которые являются так называемыми расширениями браузера, которые предотвращают отслеживание и сохранение поведения серфинга. Призрак — один из них. Это бесплатное расширение доступно для всех популярных браузеров, таких как Firefox , Chrome и мобильные приложения. Бельгия сделала первый шаг в этом месяце и предупредила Facebook о прекращении отслеживания людей, у которых нет учетной записи в социальной сети. В случае нарушения, штраф в размере до 250 000 евро в день должен быть выплачен немедленно. Информационный бюллетень NSA и бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден объявил на прошлой неделе затем также известно, что такие компании, как Facebook, не являются социальными медиа, а «организациями надзора», которые обманывают публику. Facebook и другие «социальные медиа» зарабатывают миллиарды с конфиденциальными данными о конфиденциальности пользователей, которые раскрывают и продают их. Все эти мониторинговые организации связаны с Глубоким государством, которое оценивает эту информацию и использует ее против населения. Google, Facebook, Youtube и Twitter используются государством Тифон или Иллюминатами для их злонамеренных целей. Давайте остановим его, теперь есть много альтернатив.

Источник: https://vizitnlo.ru/teoriya-zagovora/krushenie-glubinnogo-gosudarstva-stanovitsya-ochevidnym-chast-1/