Крушение «Глубинного государства» становится очевидным. Часть 2

Помимо Q-Anon, есть и другие инсайдеры, которые раскрывают свою информацию о предстоящих событиях в Соединенных Штатах. Один из них называется Артур, член так называемого Альянса.

Артур регулярно обновляет секретную информацию. На этой неделе он объявил о запуске «Плана 5». Артур сообщает о предстоящих массовых арестах и ​​военных трибуналах для иллюминатов в тюрьме залива Гуантанамо. Там может быть гарантирована максимальная безопасность для переговоров и задержания преступников «глубинного государства». Информатор выбрал имя Артур, основанное на легенде о короле Артуре и его рыцарях круглого стола. Артур уже дал несколько интервью, и вот некоторые выдержки из его последней и самой важной информации.

Артур: «Сейчас многое происходит. Помимо меня, возможно, чуть менее 100 человек знают, что происходит за кулисами глобальной политики. Здесь я могу дать лишь краткий обзор. В 2015 году военные США начали государственный переворот. Обама хотел, чтобы мы в то время передали в НАТО 10 авианосцев, адмирал был против этого и сказал ему: «Похорони себя». Поэтому мы вернули их, это было началом переворота. С того времени все ухудшилось, Клинтоны и Обама хотели работать вместе. Ситуация ухудшилась до того момента, когда президент Путин посоветовал Дональду Трампу попытаться стать президентом. В то время Путин сказал Трампу, что Обама и Клинтон должны были создать новый мировой порядок. Вот почему кто-то должен был попытаться вернуть Америку, иначе земля была бы потеряна.»

Козырь, наконец, выдвинул его в Белый дом и сразу же заметил, что около 7 триллионов долларов США ушли в неизвестном направлении. Обама увеличил долг США на 11 трлн за время своего срока, но Трамп не смог определить, для чего и куда использовались 7 трлн. Обама не построил никаких мостов, аэропортов, зданий, трубопроводов или чего-то еще. Так где же все эти деньги? Трамп получил информацию от ЦРУ, ФБР и Интерпола. Это было, конечно, катастрофой для Обамы, потому что он знал, что если бы Хиллари Клинтон была избрана, его мошенничество никогда не было бы раскрыто. Конечно, это была большая проблема, и было несколько попыток уничтожить Трампа, поэтому он получил поддержку от Блэкуотер, ВМС США, Дельта-Сил и некоторых офицеров разведки ЦРУ и Black Ops в качестве защиты и охраны. Эти люди не брезгливы, и они привыкли к победе! Трамп подвергся нападению со стороны ФБР и Иллюминатов, они послали некоторых людей, и они сказали Трампу, что он не будет первым президентом, которого они уничтожили, Кеннеди уже пытался закрыть ФРС. Если вы, как читатель, не знаете об этом, узнайте о создании ФРС на острове Джекилл в 1913 году».

«Таким образом, ФРС участвовала во всем, и Обама знал, что это злоупотребление полномочиями. Поэтому Трамп немедленно подписал распоряжение и объявил все это угрозой национальной безопасности. Если ситуация ухудшится, подписи от Трампа достаточно, чтобы объявить военное положение. С декретом активы 9000 человек и компаний были заморожены, это Deep State и его педофильное окружение. За 7 триллионов долларов налогоплательщиков Обама купил 4 000 компаний в Африке, Трамп заморозил все счета этих компаний. После этого Гуантанамо немедленно начал расширяться, и аресты уже начались!

Интервьюер: «Я ожидал, что, я слышал, что многие важные люди уже были пойманы. Газеты придумали заголовки, чтобы не привлекать слишком много внимания. Гуантанамо вмещает до 13000 заключенных, они утверждали , что эта тюрьма будет служить только для нелегальных мигрантов, но уже существует более 13000 запечатанных обвинительных заключений. Поэтому похоже, что Альянс находится на заключительной стадии подготовки к массовым арестам».

Артур: «Я не знаю, видели ли вы когда-либо военный трибунал, из-за соблюдения национальной безопасности не будет гражданских переговоров. Все подсудимые представляют угрозу национальной безопасности, и, кроме того, многие гражданские судьи находятся под контролем или принадлежат к тем же кругам. Не будет гражданских переговоров для иллюминатов. У нас есть 27 свидетельств государственной измены, совершенных Хиллари Клинтон, она незаконно продала уран в зарубежные страны. Будет 90-дневное окно, на котором будут проходить самые аресты, многое предстоит сделать. Наши военные вернут страну, мы развалим Федеральный резервный банк. Приказ был выпущен, если что-то случится с Трампом, на следующий день то же самое произойдет с 4760 людьми в сатанинских кругах, которые у нас есть в списке. Вот почему Иллюминаты, Бильдербергцы, Трехсторонняя комиссия, Череп и Кости, «Большая восьмерка» и другие люди живут в страхе, что Трамп мог завладеть какими то неопровержимыми доказательствами. В этом 90-дневном окне могут произойти всевозможные плохие вещи, потому что сатанисты не будут так легко сдаваться, поэтому для гражданских лиц важно учиться самостоятельно жить в течение трех месяцев».

«Я не знаю, в каком направлении это будет происходить, но они все там, поэтому это не имеет значения. Каждый из них явно низкий сатанинский отброс, у нас есть вся информация о них. Некоторые из них виновны в государственной измене, других преступлениях высокого уровня или даже незначительных правонарушениях. Некоторые из них преступники, некоторые из них лжесвидетельствовали, но все скоро закончится.

Интервьюер: «Я думаю, что они не будут так легко сдаваться, вероятно, у них будут какие-то грязные трюки».

Артур: «Кого это волнует? Как я уже сказал, несколько помощников с масками, перцовым аэрозолем и бейсбольными битами не смогут ничего сделать против миллионов редников и патриотов, у которых вместе есть 500 миллионов оружия и миллиарды раундов боеприпасов. Как долго эти идиоты выживут?

Интервьюер: «Вообще-то, я имел в виду «Глубокое государство», разве они не моутг вызвать массовые атаки фальшивых флагов?»

Артур: «Что еще они должны сделать, чего они еще не сделали? Конечно, они будут лгать, обманывать, красть, отрицать и делать ложные заявления, но мы этого уже ожидаем. Но не волнуйтесь, у моих мальчиков все под контролем. Звездное государство снова засияет? В этом нет никаких сомнений. В ближайшем будущем многое выяснится, газеты и средства массовой информации сойдут с ума. Глубокое государство попытается совершить дальнейшие атаки на президента Трампа. Команды SEAL, команды SWAT, Dark Ops, снайперы, рейнджеры и команда Delta твердо стоят за Трампом, и они охотно идут на охоту! Как только Глубокое Государство поднимает голову из болота, они утонут в нем».

«Загнанное в угол животное становится глупым. У них нет защиты и нет места где они могут скрыться. Скоро они сделают что-то глупое. Как только это произойдет, вы можете наблюдать, как американские военные уничтожают Глубокое государство, как паразитов. Глубокое государство может либо уступить грациозно, либо отправиться в тюрьму, либо начать драться и умереть. Независимо от того, как это работает, мы победим!

«Мы впервые получили контроль над ЦРУ. Лучшее, что вы можете сделать, не смотреть далеко и не читать газеты! Трамп нашел способ обойти Глубокое государство, избегая средств массовой информации. Вот почему он использует Twitter, он напрямую достигает 200 миллионов американцев. Они пытаются остановить его, потому что он использует свой инструмент контроля против них. Каналы, такие как CNN, MSNBC, CBS и их неустанные поддельные новости, по-прежнему являются их самыми мощными инструментами. Дезинформация более мощная, чем эпиднадзор, что в настоящее время является самой большой проблемой, потому что большинство людей получают свое ложное мировоззрение с телевидения, либеральная пропаганда — худшая из всех».

«Они контролируют основные СМИ, Голливуд, государственные школы, университеты, Силиконовую долину, поэтому мы называем их «громким меньшинством». Люди должны понимать, что они кажутся просто большинством, потому что они контролируют все! Одной из первых вещей, которые нам нужно избавиться, является образовательный картель, затем фармацевтический картель, затем повестка дня колледжа, а затем так называемая политическая корректность, потому что это самая разрушительная вещь, которая может произойти с цивилизацией, а также оскорбление любого, у кого есть IQ более 4! Люди не могут больше общаться, потому что это может повредить чьим-либо чувствам или быть помечены как расистские или гомофобные. Если вы скажете неприкрашенную истину, вас сразу же объявят фанатиком, чтобы она не распространилась дальше. Некоторым взрослым придется оставаться дома и играть своими пальцами остальные из нас решат проблемы мира! Не мешай!

«Звездное государство, люди, с которыми я работаю, это «белые шляпы», мы уважаем Конституцию, и мы — группа христианских патриотов в армии. В «Звездном государстве» были все эти данные об аресте в течение длительного времени. Мы хотели, чтобы Трамп был президентом, потому что мы хотим донести эти факты до общественности. Все организовано, кто должен попытаться сорвать наши планы, он не будет жить долго».

Интервьюер: «Что вы думаете об Иране и Моссаде?»

Артур: «Не волнуйся об этом, Путин встретится с Трампом. Они пожмут друг другу руки и позаботятся об этих вещах. Путин сказал Трампу, что хочет избавиться от сатанистов, он спас Америку от Обамы. Мы вернем наш уран после того, как Иллюминаты будут в тюрьме. Мы ожидаем, что до 2023 года произойдет атака EMP или сильная солнечная вспышка. Люди должны подготовиться к этому. Если такое произойдет, оно отбросит все человечество по крайней мере на 20 лет назад в развитии, потому что это приведет к общему отключению электроэнергии. В принципе, это позитивное событие, потому что оно дает нам возможность начать атаку на искусственный интеллект, рептилий и, наконец, самих иллюминатов!

Интервьюер: «Q-Anon недавно поднял довольно много проблем и говорит, что Ангелина Меркель может быть связана с Гитлером, все западные лидеры имеют ссылки на свои родословные, большинство людей не поверит в такую ​​вещь».

Артур: «Эти люди давно инбридинги. Обама связан с Рокфеллерами и Нельсоном Манделой, поэтому он был выбран что бы стать президентом. Если вы сделаете небольшое исследование, вы можете быстро получить результаты. Иллюминаты — группа педофилов, которая обожает сатану, полагая, что они получают от него свою власть и силу. Это в основном ограничено 8-10 многодетными семьями по всему миру. Одна из проблем — социальные медиа, левые защищают их, потому что они сильно связаны с ними. Обама имеет прочные отношения с NSA, Facebook и Google. Trump по-прежнему работает в социальных сетях, что должно позволить отрасли саморегулировать. Если это не сработает, мы по-прежнему будем применять военное положение и закрывать его, и военные вернут его в режиме онлайн,

Интервьюер: «Они рады, что у них есть бизнесмен вместо политика в качестве президента?»

Артур: «Многие выбрали Трампа, потому что он использует простую и понятную лексику, и каждый президент перед ним обычно делает долгие, мягкие и бессмысленные речи. Вы должны понимать, что средний американец и многие люди в западном мире сегодня химически лоботомизированы. Это было сделано через продукты питания, вакцины, воздух и воду. Если тогда половина клетки мозга выживет, они отправят вас через 12 лет обязательного образования и воспитания. Итак, как средний гражданин понимает очень сложную войну между Глубоким государством и белыми шляпами?

«Мы нашли секретную инструкцию в ЦРУ от 1967 года. В нем описывается, как взять на себя Третий мир. Эти процедуры были стандартом в течение очень долгого времени. Америка ликвидировала дипломатов, контролируя ряд государств. Вы знаете, кто убил генерала Паттона? Это был президент Эйзенхауэр! Паттон выиграл Вторую мировую войну в Германии — мир знал, что выиграл войну, но все остальные пытались присвоить славу себе. Паттон вернулся в Соединенные Штаты как генерал, а не как политик. Если бы он стал президентом, то, так сказать, в 1945 году он был бы первым Трампом. Вот почему ты должен был его уничтожить. Линдон Б. Джонсон убил Кеннеди, что подтверждается документами, недавно опубликованными Трампом.

«Вернемся к сценарию EMP (электромагнитный импульс). В зависимости от того, что планируют сатанисты, могут произойти плохие вещи, поэтому мы должны подготовить массы к этому! По нашим оценкам, до 80% населения могут умереть от него. Если сегодня наступит нападение на Америку, около 200 миллионов американцев исчезнут всего через три месяца. Сколько людей сегодня готовится к чрезвычайной ситуации? Не будет электричества, нет отопления, нет кондиционера, нет воды, нет санитарии, нет бензина и нет транспорта. Сколько человек выживет в течение трех месяцев? Что должна сделать Национальная гвардия? Должна ли она предоставлять каждому человеку три раза в день и накачивать газ для нее? Как мы будем контролировать миллионы людей, которые будут охвачены паникой в крупных городах? Это не должно произойти, но это может произойти! Поэтому наш совет — думать о себе, учиться, ограничивать себя и предпринимать необходимые шаги для подготовки к такому поведению. Ключом к этому является медитация как умственная подготовка и интуиция, чтобы соединиться с вашим высшим Я.

Источник: https://vizitnlo.ru/teoriya-zagovora/krushenie-glubinnogo-gosudarstva-stanovitsya-ochevidnym-chast-2/