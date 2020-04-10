Темпы роста всё выше: 1786 заболевших COVID-19 за сутки в России (+ВИДЕО)
За последние сутки в России подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах.
За сутки в стране умерли 18 пациентов с COVID-19, общее число жертв коронавируса в России теперь составляет 94.
Распределение новых случаев по регионам выглядит следующим образом:
♦ Москва — 1 124 новых случая (впервые более тысячи заболевших за сутки)
♦ Московская область — 182
♦ Республика Коми — 58
♦ Санкт-Петербург — 35
♦ Ульяновская область — 34
♦ Нижегородская область — 32
♦ Мурманская область — 23
♦ Республика Марий Эл — 22
♦ Краснодарский край — 20
♦ Республика Башкортостан — 18
♦ Ленинградская область — 17
♦ Чувашская Республика — 15
♦ Пензенская область — 15
♦ Тамбовская область — 12
♦ Калининградская область — 10
♦ Ставропольский край — 10
♦ Белгородская область — 8
♦ Калужская область — 7
♦ Липецкая область — 7
♦ Орловская область — 7
♦ Республика Адыгея — 7
♦ Рязанская область — 6
♦ Новгородская область — 6
♦ Республика Бурятия — 6
♦ Республика Тыва — 6
♦ Тверская область — 5
♦ Тульская область — 5
♦ Республика Северная Осетия — 5
♦ Ростовская область — 5
♦ Владимирская область — 4
♦ Воронежская область — 4
♦ Республика Ингушетия — 4
♦ Кабардино-Балкарская Республика — 4
♦ Пермский край — 4
♦ Саратовская область — 4
♦ Иркутская область — 4
♦ Кемеровская область — 4
♦ Хабаровский край — 4
♦ Костромская область — 3
♦ Вологодская область — 3
♦ Карачаево-Черкесская Республика — 3
♦ Оренбургская область — 3
♦ Тюменская область — 3
♦ Республика Хакасия — 3
♦ Новосибирская область — 3
♦ Республика Крым — 3
♦ Смоленская область — 2
♦ Волгоградская область — 2
♦ Республика Мордовия — 2
♦ Удмуртская Республика — 2
♦ Самарская область — 2
♦ Свердловская область — 2
♦ Омская область — 2
♦ Еврейская АО — 2
♦ Курская область — 1
♦ Республика Дагестан — 1
♦ Кировская область — 1
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах.
Впервые диагноз поставлен в Республике Тыва.
За сутки по России полностью выздоровели 97 человек, общее число излечившихся теперь составляет 795.
Ситуация в Москве
По состоянию на утро 10 апреля в Москве с учётом новых заболевших зарегистрировано 7822 пациента с коронавирусом.
Среди новых заболевших: 43% — в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% — в возрасте от 46 до 65 лет, 11,5% пожилых пациентов (от 66 до 80 лет) и 3,5% — старше 80 лет. 5,5% новых заболевших — дети.
В Москве за сутки выздоровели 37 пациентов, проходившие лечение от коронавируса в больницах города. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Таким образом, общее количество человек, излечившихся от COVID-19, в Москве увеличилось до 350.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1586502757