Темпы роста всё выше: 1786 заболевших COVID-19 за сутки в России (+ВИДЕО)

За последние сутки в России подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах.

За сутки в стране умерли 18 пациентов с COVID-19, общее число жертв коронавируса в России теперь составляет 94.

Распределение новых случаев по регионам выглядит следующим образом:

♦ Москва — 1 124 новых случая (впервые более тысячи заболевших за сутки)

♦ Московская область — 182

♦ Республика Коми — 58

♦ Санкт-Петербург — 35

♦ Ульяновская область — 34

♦ Нижегородская область — 32

♦ Мурманская область — 23

♦ Республика Марий Эл — 22

♦ Краснодарский край — 20

♦ Республика Башкортостан — 18

♦ Ленинградская область — 17

♦ Чувашская Республика — 15

♦ Пензенская область — 15

♦ Тамбовская область — 12

♦ Калининградская область — 10

♦ Ставропольский край — 10

♦ Белгородская область — 8

♦ Калужская область — 7

♦ Липецкая область — 7

♦ Орловская область — 7

♦ Республика Адыгея — 7

♦ Рязанская область — 6

♦ Новгородская область — 6

♦ Республика Бурятия — 6

♦ Республика Тыва — 6

♦ Тверская область — 5

♦ Тульская область — 5

♦ Республика Северная Осетия — 5

♦ Ростовская область — 5

♦ Владимирская область — 4

♦ Воронежская область — 4

♦ Республика Ингушетия — 4

♦ Кабардино-Балкарская Республика — 4

♦ Пермский край — 4

♦ Саратовская область — 4

♦ Иркутская область — 4

♦ Кемеровская область — 4

♦ Хабаровский край — 4

♦ Костромская область — 3

♦ Вологодская область — 3

♦ Карачаево-Черкесская Республика — 3

♦ Оренбургская область — 3

♦ Тюменская область — 3

♦ Республика Хакасия — 3

♦ Новосибирская область — 3

♦ Республика Крым — 3

♦ Смоленская область — 2

♦ Волгоградская область — 2

♦ Республика Мордовия — 2

♦ Удмуртская Республика — 2

♦ Самарская область — 2

♦ Свердловская область — 2

♦ Омская область — 2

♦ Еврейская АО — 2

♦ Курская область — 1

♦ Республика Дагестан — 1

♦ Кировская область — 1

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах.

Впервые диагноз поставлен в Республике Тыва.

За сутки по России полностью выздоровели 97 человек, общее число излечившихся теперь составляет 795.

Ситуация в Москве

По состоянию на утро 10 апреля в Москве с учётом новых заболевших зарегистрировано 7822 пациента с коронавирусом.

Среди новых заболевших: 43% — в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% — в возрасте от 46 до 65 лет, 11,5% пожилых пациентов (от 66 до 80 лет) и 3,5% — старше 80 лет. 5,5% новых заболевших — дети.

В Москве за сутки выздоровели 37 пациентов, проходившие лечение от коронавируса в больницах города. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом, общее количество человек, излечившихся от COVID-19, в Москве увеличилось до 350.

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