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Российские военные продолжают традиции русского гуманизма на Балканах

19:21. 10 апреля 2020 112 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: rg.ru @ Александр Борисов (Ниш, Сербия)
Российские врачебно-сестринские бригады в среду продолжили принимать пациентов в медицинских учреждениях Сербии (Белград, Валево, Крагуевац, Чачак и Чуприя), а специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты провели дезинфекцию и санитарную обработку в Военно-медицинской академии Вооруженных сил Сербии — крупнейшем медицинском научном и клиническом центре на Балканском полуострове. В реализации столь масштабной операции активно участвует и Российско-сербский гуманитарный центр (РСГЦ), дислоцирующийся в городе Ниш.

«Содиректор РСГЦ Андрей Мамченков участвует в работе штаба российской группировки, планировании мероприятий, используя опыт и возможности РСГЦ для поиска наиболее эффективных путей реализации намеченных целей», — рассказывают спасатели. На данный момент число больных коронавирусом в Сербии достигло 2666 человек, из них 1726 — госпитализированы, 65 — скончались.

Напомним, что РСГЦ, Русская гуманитарная миссия, а также российские военные специалисты плечом к плечу с сербскими коллегами участвуют в борьбе «невидимым врагом» — COVID-19. При этом здесь обращают внимание на то, что российская гуманитарная деятельность на Балканах является продолжением исторических традиций русского гуманизма. «Масштабные эпидемии, как и любой катаклизм, позволяют раскрыться человеческим качествам, не заметным в обычных условиях, — отмечают в пресс-службе РСГЦ. — И нынешняя российская гуманитарная операция в Сербии стала очередным тому подтверждением».

В РСГЦ напоминают о том, что в Сербии чтят память участников Русской санитарной миссии, работавших в сербских госпиталях в годы Первой мировой войны. «В период боев летне-осенней кампании 1914 года на триста раненых в сербской армии приходился один врач, — рассказали в Центре. — Россия, оказывая помощь братскому славянскому народу, сформировала медицинские отряды, включающие хирургические и эпидемиологические отделения со всем необходимым оборудованием, и направила их в Сербию. Здесь в ноябре 1914 года происходило быстрое развитие эпидемий брюшного и сыпного тифа и оспы, сопровождавшееся большой смертностью. Отряд, который возглавляла княгиня Трубецкая, прибыл в город Ниш в январе 1915 года. Он состоял из хирургического и инфекционного отделений, и был развернут здесь в 11-й больнице, переполненной больными и ранеными. За семь месяцев работы русского персонала было принято более 15 тысяч больных. А 8 февраля 1915 года правительство Сербии утвердило план по улучшению санитарного состояния Ниша и передало город и его окрестности под полный медицинский надзор русских медиков, благодаря чему эпидемия тифа к концу апреля значительно ослабела. Деятельность русских санитарных миссий в Сербии была остановлена возобновлением боевых действий в октябре 1915 года, когда они были вынуждены отступать вместе с сербской армией». Самоотверженная работа русских врачей и сестер милосердия была увековечена памятной доской на здании Сербского общества врачей в Белграде. «По инициативе руководства РСГЦ на одном из зданий Военной больницы в Нише в 2015 году также была установлены мемориальная доска — знак дружбы сербского и русского народов», — отмечают спасатели.

Между тем в 2018 году в Сербии был воздвигнут памятник русской медсестре Дарье Александровне Коробкиной, которая погибла здесь 2 октября 1914 года, оказывая помощь раненым сербам. Монумент располагается в западной части данной балканской страны на горе Гучево недалеко от мемориала, посвященного героям, погибшим в сражении на Дрине в ходе Первой мировой войны.

Согласно историческим материалам, Дарья погибла в ходе самых тяжелых и кровопролитных для сербской армии сражений Первой мировой войны — битвы на Дрине, продлившейся с 8 сентября до начала ноября 1914 года. Тогда часть военных действий проходила на горе Гучево. 2 октября 1914 года русская медсестра оказывала первую помощь пострадавшему от огня неприятеля солдату, когда в нее попал снаряд австрийской гаубицы с расстояния примерно 50 метров. Похоронили её в братской могиле недалеко от Гучево. А уже в 1929 году сербские ветераны на свои деньги поставили там памятник. На нем и по сей день высечены, прошедшие испытание болью и кровью, слова: «Слава тому, кто родился и до конца жизни исполнял свое предназначение».

Источник: https://nstarikov.ru/rossijskie-voennye-prodolzhajut-tradicii-russkogo-gumanizma-na-balkanah-114631

Метки: чит.клуб

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