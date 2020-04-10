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О благодарности.

12:09. 10 апреля 2020 151 просмотр Один комментарий Опубликовал:

Пенсионеры грозят тюрьмой предпринимателю, который бесплатно раздает им хлеб.

Источник: https://youtu.be/QrBX52mCsDg

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