Трубка связного: как общались подпольщики оккупированного Полоцка

Понимая, что партизаны могут существенно помочь Красной армии при освобождении Белоруссии в 1944 году, немцы попытались организовать ряд карательных экспедиций. Но только за первых два месяца боев фашисты потеряли более шести тысяч солдат и офицеров, девять танков, четыре самолета, 11 танкеток, 61 автомашину.

Полоцк был освобожден от фашистов 4 июля 1944 года в результате четырехдневной наступательной операции. После соединения с советскими войсками партизанские отряды и бригады области были расформированы. В ряды Красной армии ушли более 22 тысяч человек и в войска НКВД – 2112 человек. Для работы в партийных, советских и хозяйственных органах, в промышленности и сельском хозяйстве области было направлено около десяти тысяч партизан – специалистов и рабочих. Многие бывшие партизаны в составе Красной армии участвовали в освобождении ряда стран Европы, дошли до Берлина, проявили храбрость и героизм в боях с немецко-фашистскими войсками.