Трубка связного: как общались подпольщики оккупированного Полоцка
Партизанское движение в Полоцке возникло в первые дни войны, и к осени 1941 года сложилось его ядро. Партизаны собирали оружие и боеприпасы как в самом городе, так и за его пределами. За город, на места боев, посылались члены организации, которые подбирали оружие и прятали его в тайниках. Для того чтобы держать связь подпольщики придумывали множество хитростей. Об одной из них рассказали в Музее современной истории России.
В середине 1942 года решением райкома партии руководителем подполья в Полоцке, командиром подпольного партизанского отряда был назначен Сергей Янович Артемьев, потомственный полоцкий рабочий. Связанные с ним подпольные группы отныне действовали под кличкой «Ася», составленной из инициалов командира.
Члены группы проделали большую работу по налаживанию конспиративных связей между подпольщиками внутри города, между городским подпольем и партизанами, а также в подборе явочных квартир. Партизаны «Аси» также вели наблюдение за прохождением воинских эшелонов и собирали сведения о воинских частях противника. Именно благодаря данным подпольных групп советская авиация совершала налеты на важные военные объекты врага. Так, в июле 1942 года советские самолеты разбомбили три эшелона гитлеровцев. Меткость бомбардировок достигалась благодаря сигналам, которые подпольщики передавали во время бомбежки.
В ФОНДАХ МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ ХРАНИТСЯ ПРЕДМЕТ, СВИДЕТЕЛЬ ТЕХ ЛЕТ, — КУРИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА, КОТОРАЯ ПРИНАДЛЕЖАЛА СЕРГЕЮ АРТЕМЬЕВУ. В ОТРЯДЕ «АСЯ» БЫЛА СТРОГАЯ КОНСПИРАЦИЯ: КОМАНДИРА — СЕРГЕЯ ЯНОВИЧА — ЗНАЛИ ТОЛЬКО КОМАНДИРЫ ГРУПП, ПРИЧЕМ И ИМ ОН ВСЕГДА ГОВОРИЛ, ЧТО ВЫПОЛНЯЕТ ЗАДАНИЯ «АСИ».
Его курительная трубка служила паролем при связи партизан полоцкого подполья с командиром агентурной разведки партизанской бригады. На ней была сделана зарубка, чтобы отличить её от похожих трубок. При встрече представителя подполья и партизанского отряда трубка вынималась из футляра, и таким образом проверялся посланный.
Связными активно работали Мария Метлюк, Вера Лямина, Фруза Соколова, Мария Петровская, Ефросинья Свирко, Надежда Муменок, Мария Скрипко, Лилия Костецкая, Ефросинья Макарова и другие. Они передавали полоцким подпольщикам задания райкома, доставляли листовки, сводки Совинформбюро.
В октябре 1942 года Сергей Янович Артемьев перешел в бригаду Марченко, где продолжил работать в агентурной разведке и был заведующим продбазой. В ноябре 1943 года по состоянию здоровья бывший подпольщик был переброшен за линию фронта.
Тем временем в бессилии перед партизанами расписывались целые фашистские армии.
Так, в августе 1943 года штаб 3-й танковой армии сокрушался: «Командование армии крайне обеспокоено существованием партизанского района и тем ущербом, который партизаны могут нанести нам при возобновлении крупных боевых действий на фронте».
Понимая, что партизаны могут существенно помочь Красной армии при освобождении Белоруссии в 1944 году, немцы попытались организовать ряд карательных экспедиций. Но только за первых два месяца боев фашисты потеряли более шести тысяч солдат и офицеров, девять танков, четыре самолета, 11 танкеток, 61 автомашину.
Полоцк был освобожден от фашистов 4 июля 1944 года в результате четырехдневной наступательной операции. После соединения с советскими войсками партизанские отряды и бригады области были расформированы. В ряды Красной армии ушли более 22 тысяч человек и в войска НКВД – 2112 человек. Для работы в партийных, советских и хозяйственных органах, в промышленности и сельском хозяйстве области было направлено около десяти тысяч партизан – специалистов и рабочих. Многие бывшие партизаны в составе Красной армии участвовали в освобождении ряда стран Европы, дошли до Берлина, проявили храбрость и героизм в боях с немецко-фашистскими войсками.
Источник: https://nstarikov.ru/trubka-svjaznogo-kak-obshhalis-podpolshhiki-okkupirovannogo-polocka-114567