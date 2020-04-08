Представитель ВОЗ оценила, как Россия борется с коронавирусом (ВИДЕО)

Россия сделала все, что возможно, для борьбы с пандемией коронавируса, считает представитель Всемирной организации здравоохранения в стране Мелита Вуйнович. Об этом она заявила в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

Она отметила оперативность, с которой Россия отреагировала на угрозу распространения COVID-19, и подчеркнула, что в стране нет большого прироста летальных исходов.

«Потому что система здравоохранения может ответить и сделать все, что можно на данный момент. Когда пошел завоз с европейских стран, за достаточное время система переподготовилась, перепрофилировались больничные койки. Это очень важно», — сказала Вуйнович.

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На видео с 55:00