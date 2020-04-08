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Новое обращение президента Путина

17:03. 8 апреля 2020 211 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Новое обращение президента Путина — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Русская весна

Президент России Владимир Путин в третий раз за последние две недели обращается к гражданам страны в связи с ситуацией с коронавирусом.

Сегодняшнее обращение происходит в рамках масштабного совещания президента с главами регионов и членами правительства, на котором будут обсуждаться меры, принимаемые для борьбы с распространением эпидемии COVID-19. 

Смотрите и комментируйте с «Русской Весной».

Напомним, в ходе первого обращения к россиянам с связи с эпидемией коронавируса Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, в ходе второго продлил режим нерабочих дней до конца апреля.

Источник: https://rusvesna.su/news/1586348134

Метки: Новости

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