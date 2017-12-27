Почти 400 академиков РАН и ученых написали обращение к Путину

Группа из 397 российских ученых, академиков и членов-корреспондентов РАН пожаловались на то, что в стране из-за реформы академии «создана громоздкая и неработающая система управления наукой», которая мешает научной деятельности

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Академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН), а также ряд ученых написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором рассказали о проблемах в РАН из-за недавно проведенной реформы, пожаловались на «неадекватный юридический статус научных институтов и самой академии», а также заявили, что «стиль и методы работы Федерального агентства научных организаций» (ФАНО) мешают научной деятельности. Обращение подписали 397 человек, в том числе лингвист Андрей Зализняк, который умер 24 декабря. Текст письма опубликовала газета «Коммерсантъ». ​В обращении говорится, что сложившаяся в стране система управления научными институтами пытается навязать ученым «заведомо неприменимые правила обычных бюджетных учреждений». «Научные работники должны «планировать» — сколько они сделают открытий, сколько и в каких журналах они опубликуют статей в ближайшие несколько лет. Такое планирование в принципе невозможно, и соответствующие требования ведут лишь к очковтирательству и обману. Это же касается и смехотворного расчета нормо-часов для выпуска научной продукции, что сводится к лихорадочной подгонке под необходимые показатели», — пишут авторы обращения.

Ученые обратили внимание главы государства на решение ФАНО связать запланированный рост финансирования институтов РАН с требованием пропорционального роста числа научных публикаций. «Стиль и методы работы ФАНО объективно направлены на разрушение науки как таковой, не говоря уже о творческой атмосфере, необходимой для научной деятельности», — подчеркнули они. Авторы письма попросили президента ​проявить свою «политическую волю» и изменить юридический статус РАН. Они также отметили, что академии необходимо вернуть научные институты, которые в настоящее время подчиняются ФАНО. Ученые добавили, что если этого не произойдет, то в марте 2018 года новый избранный президент страны «примет в управление страну с обезглавленной, умирающей фундаментальной наукой». В ФАНО «Коммерсанту» отказались комментировать это коллективное письмо. Президент РАН Александр Сергеев отметил изданию, что его коллеги «вольны высказывать свое мнение». «Я, как и авторы письма, считаю, что вопрос изменения статуса РАН назрел», — подчеркнул Сергеев.