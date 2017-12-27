Почти 400 академиков РАН и ученых написали обращение к Путину
Группа из 397 российских ученых, академиков и членов-корреспондентов РАН пожаловались на то, что в стране из-за реформы академии «создана громоздкая и неработающая система управления наукой», которая мешает научной деятельности
.
В обращении говорится, что сложившаяся в стране система управления научными институтами пытается навязать ученым «заведомо неприменимые правила обычных бюджетных учреждений».
«Научные работники должны «планировать» — сколько они сделают открытий, сколько и в каких журналах они опубликуют статей в ближайшие несколько лет. Такое планирование в принципе невозможно, и соответствующие требования ведут лишь к очковтирательству и обману. Это же касается и смехотворного расчета нормо-часов для выпуска научной продукции, что сводится к лихорадочной подгонке под необходимые показатели», — пишут авторы обращения.
Авторы письма попросили президента проявить свою «политическую волю» и изменить юридический статус РАН. Они также отметили, что академии необходимо вернуть научные институты, которые в настоящее время подчиняются ФАНО. Ученые добавили, что если этого не произойдет, то в марте 2018 года новый избранный президент страны «примет в управление страну с обезглавленной, умирающей фундаментальной наукой».
В ФАНО «Коммерсанту» отказались комментировать это коллективное письмо. Президент РАН Александр Сергеев отметил изданию, что его коллеги «вольны высказывать свое мнение».
«Я, как и авторы письма, считаю, что вопрос изменения статуса РАН назрел», — подчеркнул Сергеев.