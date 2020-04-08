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НЛО на Луне: разоблачение вирусного видео / Стоп…Что?

23:32. 8 апреля 2020 91 просмотр Один комментарий Опубликовал:

В интернете завирусилось видео, снятое в Канаде. В нем на фоне Луны якобы летят некие объекты. Фейк ли это? И если да, то почему?

Оригинальное видео https://www.youtube.com/watch?v=uJOII...
Видео с воссозданием: https://www.youtube.com/watch?v=ScBx2...
Пост на Метабанке: https://www.metabunk.org/threads/fake...

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=x-W4KKkXPYE

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