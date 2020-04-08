НЛО на Луне: разоблачение вирусного видео / Стоп…Что?
23:32. 8 апреля 2020 91 просмотр Один комментарий Опубликовал: Женечка
В интернете завирусилось видео, снятое в Канаде. В нем на фоне Луны якобы летят некие объекты. Фейк ли это? И если да, то почему?
Оригинальное видео https://www.youtube.com/watch?v=uJOII...
Видео с воссозданием: https://www.youtube.com/watch?v=ScBx2...
Пост на Метабанке: https://www.metabunk.org/threads/fake...
Ну фейки то же нужны. Это пища для ума у думающих и некие доказательства чего-то для не думающих.