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Коронавирусные половцы и печенеги

17:34. 8 апреля 2020 167 просмотров 5 коммент. Опубликовал:


Путин сегодня объявил, что режим самоизоляции надо перетерпеть, как перетерпели половцев и печенегов. Несколько странная аналогия, учитывая, сколько пришлось терпеть набеги кочевников.
С учетом того, что в правительстве говорят, что вопрос продления/сокращения режима самоизоляции нужны ждать еще примерно две недели, то большую часть апреля таки придется посидеть дома (кроме тех, кто продолжает ходить на работу).

С губернаторов, которым выдали расширенные полномочия обещали строго спрашивать за неадекватные действия. Транспортное сообщение из-за коронавируса запретили останавливать.
Врачам на 3 месяца в зависимости от квалификации поднимут зарплаты от 25 тыс. до 80 тыс. Всех работающих врачей застрахуют за счет госбюджета. Пришло время врачей. Жаль что для повышения зарплат им пришлось ждать пандемии. С экономической точки зрения, им даже не выгодно окончание эпидемии – после этого зарплаты снова упадут раза в 2-3. Хотя с другой стороны, может хотя бы эта история с коронавирусом приведет к пересмотру подходов к финансированию медицины.

Мелкий и средний бизнес после всех криков о спасении атлантов заправивших плечи, получит полгода отсрочки по всем выплатам с последующей мягкой реструктуризацией долга. Значительной части проблем это не решит, но государство теперь сможет сказать, что оно поддерживает не только крупный бизнес. Помощь от государства получат те компании, которые не выгоняют работников (а таких уже немало). Тем, кого выгнали с работы и кто успел с 1 марта зарегистрироваться в центре занятости, будут выплачивать пособие по безработице в размере 1 МРОТ. Родителям с несовершеннолетними детьми обещали выплачивать по 3 тыс. рублей в течение 3х месяцев.

Если в целом, в очередной раз дали понять, что быстро все это не закончится, соответственно, определенные меры поддержки будут предприниматься, чтобы экономика не схлопнулась, хотя уже очевидно, что будет и рост открытой и скрытой безработицы, и сокращение сферы услуг, и прочие "прелести". Очевидно, что надеются на оптимистичный сценарий с пресловутым "плато", как в Южной Корее, отсюда и жесткие карантинные меры. Через 7-10 дней узнаем, насколько эти надежды оправдаются.
Основные шансы заключаются в том, что несмотря на все "оптимизации" и "реформы", остатки советской ГО и медицины еще сохранились, что по нынешним временам даже дает конкурентные преимущества перед "передовой европейской медициной". Но это не заслуга, а скорее недоработка "оптимизаторов медицины".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5776364.html

Метки: коронавирус, медицина, Путин, Россия

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