Пение Ангелов
21:16. 6 апреля 2020 219 просмотров 3 коммент. Опубликовал: BlackCat
Источник: https://youtu.be/ojesGUgNWG8
Источник: https://youtu.be/ojesGUgNWG8
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У человека, который особенно добивается наслаждений и развлечений, оказывается в конечном счёте фрустрировано [не удовлетворено] его стремление к смыслу, или, говоря словами Маслоу, его «первичные» запросы.
Это ты упал?
Думаю в Вашем сознании.
Когда, послушав это, Вы сначала услышите звон в ушах (неважно какая громкость), а потом ощутите, как откликнется Душа (а она есть у любого живого создания), то Вы осознаете, почему столь высокие частоты так не по душе кому то.
Практическая сторона – воздействие на шишковидную железу и синхронизация полушарий.
Вы меняете «шину», расширяя 8 битную «шину передачи данных» до значения в 16-32-64-128 бит (конечно же образно).
Усиливается энергообмен и фактический образ в Вашем Сознании внезапно преображается, дополняясь более детальной информацией.
Все равно что обновить «железо» в ПК.
Физическая составляющая развития человека, как биосистемы.
Помимо неё есть психологическая (мои статьи этому и посвящены), и самая сокровенная – эзотерическая (область «тьмы» подсознания, имеющая куда более мощные потенциалы, и в силу трансформации сознания подконтрольная ему).
Преграда между сознанием и подсознанием (прокладка, которую мы зовём наше эго, Я) рушится, и подсознание включается в синхронную работу с сознанием, раскрывая как можно больший потенциал мозга.
Ограничение лишь в способности огранизма дать нужное количество энергии – мощные «процессоры» весьма «прожорливы»)