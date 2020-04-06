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Пение Ангелов

21:16. 6 апреля 2020 219 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/ojesGUgNWG8

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 29153 25465
    Вячеслав 6 апреля 2020 в 22:45

    Это ты упал?

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    • 13561 6673
      BlackCatВячеслав 6 апреля 2020 в 23:06

      Думаю в Вашем сознании.

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    • 13561 6673
      BlackCatВячеслав 6 апреля 2020 в 23:19

      Когда, послушав это, Вы сначала услышите звон в ушах (неважно какая громкость), а потом ощутите, как откликнется Душа (а она есть у любого живого создания), то Вы осознаете, почему столь высокие частоты так не по душе кому то.
      Практическая сторона – воздействие на шишковидную железу и синхронизация полушарий.
      Вы меняете «шину», расширяя 8 битную «шину передачи данных» до значения в 16-32-64-128 бит (конечно же образно).
      Усиливается энергообмен и фактический образ в Вашем Сознании внезапно преображается, дополняясь более детальной информацией.
      Все равно что обновить «железо» в ПК.
      Физическая составляющая развития человека, как биосистемы.
      Помимо неё есть психологическая (мои статьи этому и посвящены), и самая сокровенная – эзотерическая (область «тьмы» подсознания, имеющая куда более мощные потенциалы, и в силу трансформации сознания подконтрольная ему).
      Преграда между сознанием и подсознанием (прокладка, которую мы зовём наше эго, Я) рушится, и подсознание включается в синхронную работу с сознанием, раскрывая как можно больший потенциал мозга.
      Ограничение лишь в способности огранизма дать нужное количество энергии – мощные «процессоры» весьма «прожорливы»)

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