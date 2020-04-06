Мои 17 лет пришлись на 1991 год. Вся шваль, что сейчас критикует Путина, была у власти

Я помню нищих стариков, просящих милостыню. Я помню униженных воинов-афганцев, искалеченных в боях, выполнивших приказ Родины и оплеванных сегодняшними либерастами.

Я помню, как американцев с радостью пускали на самые секретные военные объекты, как, в угоду им, резали на куски самолеты, ракеты, подлодки и прочие достижения моей Родины.

Я помню банды ублюдков, собиравших дань даже со старушек, торговавших семечками. Я помню, как в моем городе Нальчике похищение людей за выкуп было поставлено на поток, а мразь, этим занимавшаяся, считалась уважаемыми людьми.

Я не помню ничего, что они хорошего сделали . Я помню, как развалили мою страну; я помню, как люди годами не получали зарплату; как профессор ядерной физики работал у меня и мездрил шкуры косой; как моя мама, отработав 23 года старшей медсестрой детской реанимации, вытащившая с того света не один десяток детей, стала челноком-торгашом.



Я также помню, как через две недели после прихода к власти Путина, прекратились похищения людей. Помню, как чеченцы, которых лично я уважал всегда, из врагов России, переродились в ее верных воинов.

Я вижу, как моя страна стала вновь строить газопроводы, самолеты, корабли и прочее. Я вижу, как мои сыновья, подобно мне в детстве, стали гордиться своей страной. Все познается в сравнении.

Отсюда вопрос:

Как у либерастов, продавших Родину, вообще поворачивается язык, чтобы вякать про Путина всякую чепуху?

Что они ему оставили, чтобы гавкать, что "Путин развалил"?

Это, в первую очередь, их вина в том, что сейчас творится на Украине, это они создали эту ситуацию еще в 1991 году. Немцову и ему подобным не то что памятник в центре Москвы, – им вообще нельзя ставить памятники. Их нужно сжигать и пепел развеивать по ветру.



Обращаюсь к молодым: Не верьте либерастам, не смотрите на "звезд" (что вообще за слово дебильное), типа Ксюши Собчак, не берите пример с проституток и ублюдков. Все они врут.

Мы – величайшая страна на свете. Поинтересуйтесь, сколько достижений, начиная от воинских подвигов и до науки, спорта и всего прочего, принадлежит нашим соотечественникам.

Не позволяйте тем, кого мы научили мыться, учить нас культуре.

Не позволяйте тем, кто родил фашизм, инквизицию и прочие зверства, учить нас человеколюбию. Тем, кто венчает извращенцев в Храмах, учить нас человеческим ценностям.

Мы – Россия, нам с ними не по пути."



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