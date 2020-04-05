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Новости Славянского Мира. Наталья Усольцева. Выпуск 142

17:22. 5 апреля 2020 52 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Новости. Интересные события и славянские мероприятия.
Выпуск 140

Ведущая передачи – Наталья Усольцева

В этом выпуске новостей мы расскажем какие выставки, экскурсии и мероприятия можно посетить в ближайшее время. Вы узнаете о новых археологических находках и артефактах. А также какие интересные и полезные передачи и живые эфиры можно послушать на радио на следующей неделе.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8DOHR25XcMU

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