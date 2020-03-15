Новости Славянского Мира. Наталья Усольцева
Новости. Интересные события и славянские мероприятия.
Выпуск 139
Ведущая передачи – Наталья Усольцева
В этом выпуске новостей мы расскажем какие выставки, экскурсии и мероприятия можно посетить в ближайшее время. Вы узнаете о новых археологических находках и артефактах. А также какие интересные и полезные передачи и живые эфиры можно послушать на радио на следующей неделе.
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