Новости Славянского Мира. Наталья Усольцева

Новости. Интересные события и славянские мероприятия.

Выпуск 139



Ведущая передачи – Наталья Усольцева



В этом выпуске новостей мы расскажем какие выставки, экскурсии и мероприятия можно посетить в ближайшее время. Вы узнаете о новых археологических находках и артефактах. А также какие интересные и полезные передачи и живые эфиры можно послушать на радио на следующей неделе.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=P8-kS7Pw1E0